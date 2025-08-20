SAF-Holland verlängert Vertrag von Chef Geis bis Ende Juni 2031
- Vertrag von Alexander Geis bis 2031 verlängert.
- Aufsichtsrat sichert Umsetzung der Strategie drive2030.
- Aktie von SAF-Holland fällt um knapp ein Prozent.
BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland verlängert den Vertrag seines Vorstandschefs Alexander Geis vorzeitig. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, den ursprünglich bis Ende Juni laufenden Vertrag um fünf Jahre bis Ende Juni 2031 auszudehnen, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwoch überraschend in Bessenbach mit.
Die Vertragsverlängerung solle sicherstellen, "dass das Unternehmen auch in den kommenden Jahren konsequent an der Umsetzung der Unternehmensstrategie drive2030 arbeitet und die Weichen für nachhaltigen Erfolg stellt", hieß es in der Mitteilung weiter. Geis führt das Unternehmen bereits seit März 2019. An der Börse gab die Aktie in einem schwachen Umfeld um knapp ein Prozent nach./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie
Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 17.098 auf Ariva Indikation (20. August 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um +1,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,98 %.
Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 718,14 Mio..
SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +1,14 %/+76,99 % bedeutet.
