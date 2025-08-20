SAF-Holland verlängert Vertrag von Chef Geis bis Ende Juni 2031

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 17.098 auf Ariva Indikation (20. August 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um +1,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,98 %.

Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 718,14 Mio..

SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +1,14 %/+76,99 % bedeutet.