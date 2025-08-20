    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN
    JEFFERIES stuft Safran auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Chloe Lemarie erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu der Rüstungs- und Flugzeugindustrie, dass der US-Flugzeugbauer Boeing in seinem Werk in Charleston offenbar die Produktion des 787-Großraumjets ausbaue. Safran sei als Zulieferer an diesem Jet besonders umfangreich beteiligt. Für Rolls-Royce sprach sie von eher gemischten Auswirkungen und für Airbus befürchtet sie mehr Konkurrenz für den A350./tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 291,5EUR auf Tradegate (20. August 2025, 11:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chloe Lemarie
    Analysiertes Unternehmen: Safran
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 350
    Kursziel alt: 350
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
