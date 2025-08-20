JEFFERIES stuft Airbus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Chloe Lemarie erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu der Rüstungs- und Flugzeugindustrie, dass der US-Flugzeugbauer Boeing in seinem Werk in Charleston offenbar die Produktion des 787-Großraumjets ausbaue. Safran sei als Zulieferer an diesem Jet besonders umfangreich beteiligt. Für Rolls-Royce sprach sie von eher gemischten Auswirkungen und für Airbus befürchtet sie mehr Konkurrenz für den A350./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 182,0EUR auf Tradegate (20. August 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 225

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

