    Ukraine

    Mehrere Kinder bei russischem Angriff verletzt

    • Mehr als ein Dutzend Verletzte bei Drohnenangriffen.
    • 15 Drohnen trafen Wohnviertel in Ochtyrka nachts.
    • Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Kriegsverbrechen.

    SUMY (dpa-AFX) - Bei nächtlichen Drohnenangriffen auf die Region Sumy im Nordosten der Ukraine wurden nach Behördenangaben mehr als ein Dutzend Menschen verletzt, darunter auch mehrere Kinder. Kurz nach Mitternacht seien 15 Drohnen in ein Wohnviertel der Stadt Ochtyrka eingeschlagen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. 14 Personen seien ärztlich behandelt worden, darunter auch eine Familie mit drei Kindern im Alter von 6 und 4 Jahren sowie einem 5 Monate alten Säugling. Über die Schwere der Verletzungen ist nichts bekannt.

    Bei dem Angriff wurden demnach ein Mehrfamilienhaus, 13 Einfamilienhäuser, ein Nebengebäude und eine Garage teilweise schwer beschädigt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Kriegsverbrechen eingeleitet.

    Seit Kriegsbeginn beschießt Russland immer wieder auch das Hinterland der angegriffenen Ukraine. Die Region Sumy ist als Grenzregion zu Russland davon besonders betroffen. Dabei werden oft Zivilisten und zivile Infrastruktur, wie die Wasser- und Stromversorgung von Gemeinden getroffen. Auch die Ukraine attackiert inzwischen russisches Gebiet mit Drohnen. Die Zahl der Opfer und die Schäden stehen aber in keinem Verhältnis zum Ausmaß der vom russischen Militär angerichteten Zerstörungen./bal/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
