Angst vor einem Crash? Mit diesem Value-Kracher sichern Sie ihr Depot!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – General Mills

Die Furcht vor einer scharfen Korrektur oder gar einem Crash am Aktienmarkt ist inzwischen groß. Angesichts hoher Unternehmensbewertungen, einem unklaren Zinspfad der US-Notenbank und weiteren wirtschaftlichen sowie politischen Risiken mahnt eine wachsende Zahl von Expertinnen und Experten vor empfindlichen Rückschlägen.

Die zum Teil großen Kursverluste vor allem bei US-Technologie- und Momentumwerten in den vergangenen zwei Tagen haben gezeigt, dass die Nervosität unter den Anlegerinnen und Anlegern steigt und Gewinnmitnahmen häufiger werden.

Überall Verluste? Nein, es findet eine Sektorrotation statt!

Allerdings fielen die Kurse nicht überall. Zugegriffen wurde vor allem bei Papieren, die in den vergangenen Monaten nicht gefragt waren oder unter Verkaufsdruck standen. Das traf vor allem auf sogenannte Value-Werte sowie Aktien aus zyklischen Branchen zu. Es ist also nicht nur eine Korrektur bei Technologiewerten, sondern eine Sektorrotation im Gange. Dafür ist auch der Dow-Jones-Index ein Beweis, der sich deutlich besser behaupten konnte, als der Nasdaq 100 oder der S&P 500, wo Technologiewerte inzwischen über das höchste Indexgewicht verfügen.

Besonders schwach performten zuletzt Werte aus der Konsumgüterbranche und Lebensmittelindustrie. Genau diese stemmten sich in den vergangenen Tagen gegen den schwachen Gesamtmarkttrend und legten zu. Dazu gehörte auch die Aktie von Dividendenwert General Mills. Es gibt gute Gründe dafür, dass die relative Stärke jetzt zu einer Trendwende führen könnte, nachdem die Aktie mit einem Minus von 21,9 Prozent in diesem Jahr noch nicht zu überzeugen wusste.

General Mills Chartsignale

Starker Abwärtstrend: Die Aktie handelte in den vergangenen 12 Monaten in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Doch kurzfristig hellt sich die Lage auf.

Die Aktie handelte in den vergangenen 12 Monaten in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Doch kurzfristig hellt sich die Lage auf. Bodenbildung erkennbar: General Mills ist im Bereich von 50 US-Dollar auf Kaufinteresse gestoßen. An dieser wichtigen Marke zeichnet sich ein Boden ab.

General Mills ist im Bereich von 50 US-Dollar auf Kaufinteresse gestoßen. An dieser wichtigen Marke zeichnet sich ein Boden ab. Trendwendesignale mehren sich: Die seit Monaten anhaltenden bullishen Divergenzen in den Indikatoren sprechen für eine nachhaltige Gegenbewegung.

Die seit Monaten anhaltenden bullishen Divergenzen in den Indikatoren sprechen für eine nachhaltige Gegenbewegung. Prozyklisches Kaufsignal in Reichweite: Die Aktie notiert in unmittelbarer Reichweite zur 50-Tage-Linie. Deren Überwinden würde ein erstes Kaufsignal bedeuten.

Mit diesem Value-Kracher sichern Sie ihr Depot!

Der Blick auf den Chart zeigt schnell, dass in den Anteilen des Herstellers von Cerealien, Süßwaren und Hundefutter die Bären das Sagen haben. Nach einem Zwischenhoch bei etwa 75,00 US-Dollar vor rund einem Jahr begann eine weitere Abwärtswelle, nachdem sich General Mills bereits seit dem Erreichen ihres Allzeithochs bei etwa 90,00 US-Dollar im April 2023 in einem rückläufigen Trend befunden hatte.

Zwar gab es immer wieder Bemühungen der Käuferinnen und Käufer, sich gegen den anhaltenden Preisverfall zu stoppen. Diese blieben jedoch erfolglos und wurden entweder an der 200-Tage-Linie oder sogar noch früher abgefangen, wodurch sich ein Abwärtstrendkanal mit einer Breite von etwa 7,00 US-Dollar gebildet hat. Zuletzt notierte General Mills an der Unterkante dieses Trendkanals.

Bodenbildung nimmt Konturen an

Im Bereich von 50,00 US-Dollar ist es in den vergangenen drei Wochen zu verstärktem Kaufinteresse gekommen, wodurch ein erster Boden zu erkennen ist. Solche vielversprechenden Seitwärtsphasen gab es in den vergangenen 12 Monaten zwar immer wieder, derzeit stehen die Chancen aber besonders gut, dass der Aktie endlich eine nachhaltige Trendwende gelingen könnte.

Der Grund für diese Annahme sind die ausgeprägten bullishen Divergenzen der Aktie. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln bereits seit vielen Monaten gegen den Trend der Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Das deutet auf eine mögliche Gegenbewegung hin. Insbesondere die jüngsten Mehrjahrestiefs sind aufgrund dieser Divergenzen technisch nicht bestätigt und könnten schon bald als Fehlsignal entpuppt werden.

Die Trendwendesignale mehren sich

Zuversicht erlaubt auch der RSI, der sich auf den höchsten Stand seit Anfang März verbessern konnte und damit eine hohe technische Stärke anzeigt noch bevor die Aktie mit umfangreicheren Kursgewinnen loslegen konnte. Auch der MACD hat sich deutlich verbessert.

Zwar zeigt dieser, da er noch unter der Nulllinie liegt, einen weiterhin intakten Abwärtstrend der Aktie an. Mit dem Sprung über die Signallinie ist ihm aber ein Entspannungssignal gelungen, während das Überwinden der Nulllinie und damit der Wechsel in einen Aufwärtstrend immer näher rückt. Der Aktienkurs konnte so bereits eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie etablieren.

Mit der Marke von 50,00 US-Dollar im Rücken könnte General Mills angesichts der verbesserten technischen Indikatoren an einem auch psychologisch wichtigen Preisbereich einen Boden bilden. Am Dienstag gelang bereits der Sprung darüber. Mit der 50-Tage-Linie in Reichweite verfügt die Aktie außerdem über eine gute Ausgangslage, rasch ein erstes prozyklisches Kaufsignal zu generieren. Auch das befürwortet eine Trendwende, die zügig an Tempo gewinnen könnte.

Diese Bewertung ist ein Schnäppchen, hohe Dividende

Dazu kommt eine attraktive Unternehmensbewertung. Zwar entwickelten sich die Erlöse zuletzt rückläufig – die zurückhaltende Stimmung unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie der verstärkte Trend zu Eigen- und Handelsmarken auch in den USA führen zu einer Wachstumsdelle –, aber der starke Abwärtstrend der Aktie hat zu einer Kompression der Bewertungsvielfachen geführt.

Für das laufende Geschäftsjahr liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 13,7 um 18,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Gegenüber dem eigenen Fünfjahresmittel notiert die Aktie mit einem Abschlag von 16,8 Prozent. Solche Differenzen sind auch bei vielen anderen Bewertungskennziffern zu beobachten. Besonders hoch sind die Abschläge aktuell beim Kurs-Umsatzverhältnis, wo gegenüber dem historischen Mittelwert eine Differenz von 29,9 Prozent besteht.

Beim Kurs-Cashflow-Verhältnis kommt die Aktie auf eine Abweichung von immerhin 20,8 Prozent gegenüber dem eigenen Mittel sowie von 17,2 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt. Gerade der Cashflow ist für Anlegerinnen und Anleger der Aktie relevant, da General Mills mit 4,83 Prozent eine äußerst hohe Dividendenrendite bietet – und diese trotz der Wachstumskrise auch bezahlen kann, ohne an die finanzielle Substanz zu müssen. Zuletzt lag die Ausschüttungsquote bei 57,0 Prozent vom Gewinn.

Expertinnen und Experten vorsichtig optimistisch

Ein Favorit der Analystinnen und Analyst die Aktie nach den anhaltenden Kursverlusten noch nicht wieder. Bei gegenwärtig 21 Empfehlungen überwiegen mit 14 Ratings zum Halten die neutralen Bewertungen. Immerhin 5 Empfehlungen raten zum Kaufen oder Übergewichten der Aktie.

Im Mittel wird als fairer Wert 55,20 US-Dollar angegeben. Das impliziert gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag eine Upside von 10,6 Prozent. Aus technischer Perspektive entspricht das Kursziel damit dem Widerstandsbereich bei 55,00 US-Dollar, wohingegen die Abschläge bei den Bewertungskennziffern noch deutlich höhere Notierungen rechtfertigen würden, sollte die Aktie zu ihrer historischen Norm zurückkehren.

General Mills auf einen Blick

ISIN: US3703341046

US3703341046 Marktkapitalisierung: 26,4 Milliarden US-Dollar

26,4 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 4,9 Prozent

4,9 Prozent KGVe 2025: 13,7

13,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Halten Fairer Wert (laut Konsens): 55,20 US-Dollar

55,20 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +10,6 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Da die in den vergangenen Tagen begonnenen Sektorrotation angesichts der hohen Bewertungsniveaus im Technologiebereich noch viel Raum für eine kräftige Gesamtmarktkorrektur bietet, sollten Anlegerinnen und Anleger dem sich verändernden Kapitalstrom folgen und verstärkt auf Value-Aktien setzen. Angesichts der Trendwendesignale in der Aktie sowie ihrer günstigen Bewertung ist General Mills hierfür eine geeignete Anlage.

Wer auf die Dividende verzichten kann und Interesse an hohen Überrenditen hat, der kann anstatt auf die Aktie auch auf den Call-Optionsschein MK9CFM setzen. Dieser verfügt über einen Basispreis von 47,50 US-Dollar sowie eine Laufzeit bis zum 18. Juni 2026. Trotz dieser langen Laufzeit ist der effektive (Hebel) mit knapp 5,0 attraktiv und bietet risikoaffinen Anlegerinnen und Anlegern starke Ertragschancen, wie das Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle (zum Laufzeitende) zeigt.

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unterhalb des Basispreises von 47,50 US-Dollar notieren, verfällt MK9CFM wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn General Mills nachhaltig auf neue Tiefs fallen und diese durch die technischen Indikatoren bestätigt werden sollten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion