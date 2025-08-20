XRP und Ether stürzen von zweistelligem Plus ins zweistellige Minus!

Nach einer euphorischen Rallye in der Vorwoche kehrt an den Kryptomärkten Ernüchterung ein. XRP , Ethereum und Bitcoin verzeichnen deutliche Rücksetzer, ausgelöst durch Gewinnmitnahmen, regulatorische Unsicherheiten und zunehmende makroökonomische Risiken. Vor allem die Geldpolitik der US-Notenbank steht im Fokus. Anleger warten auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole am Freitag.

XRP, vergangene Woche noch mit zweistelligem Wochenplus auf über 3,30 US-Dollar gestiegen, hat innerhalb weniger Tage einen Großteil seiner Gewinne verloren. Aktuell notiert XRP bei 2,90 US-Dollar, ein Minus von 3,67 Prozent auf Tagessicht und 11,7 Prozent im Wochenvergleich (Stand: 11:30 Uhr MESZ).

Die Verluste folgen auf eine Reihe belastender Nachrichten. Die US-Börsenaufsicht SEC verschob erneut ihre Entscheidungen über mehrere XRP-ETF-Anträge – darunter der von Nasdaq und CoinShares – auf Oktober. Parallel dazu erhielt das XRP Ledger in einer unabhängigen Sicherheitsprüfung den schwächsten Rang unter 15 untersuchten Blockchains.

Diese Kombination löste starke institutionelle Umschichtungen aus. Das Handelsvolumen stieg zwischenzeitlich auf 137 Millionen US-Dollar pro Stunde, nahezu doppelt so hoch wie im Durchschnitt.

Ethereum und Bitcoin: Abstände zu Allzeithochs wachsen

Auch Ethereum kann die jüngste Korrektur nicht abschütteln. Nach dem Hoch bei 4.763 US-Dollar in der Vorwoche fällt der Kurs aktuell auf 4.224 US-Dollar, ein Minus von 1,23 Prozent am Tag und 8,8 Prozent in der Woche. Der Abstand zum Allzeithoch ist mittlerweile wieder 13,5 Prozent.

Bitcoin korrigierte auf 113.876 US-Dollar und liegt damit 1,3 Prozent im Minus zum Vortag sowie 5,2 Prozent schwächer zur Vorwoche. Der Rückgang markiert einen Abstand von 8,5 Prozent zum jüngsten Allzeithoch von 124.457 US-Dollar (Stand: 11:30 Uhr MESZ).

Makro-Risiken: Fokus auf Jackson Hole

Die jüngste Eintrübung der Stimmung hat auch mit der globalen Makrolage zu tun. Unerwartet starke US-Inflationsdaten haben die Erwartung schneller Zinssenkungen der Federal Reserve abgeschwächt. Der Markt wartet nun gespannt auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole am Freitag.

"Wenn Powell eine restriktivere Haltung signalisiert, könnte das den Druck auf Risikoanlagen wie Kryptowährungen erheblich verstärken", warnt Peter Chung, Head of Research bei Presto Research. Umgekehrt könnte eine dovishe Rede neue Kaufimpulse auslösen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



