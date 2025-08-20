adesso - Aktie steigt kräftig - 20.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die adesso Aktie. Mit einer Performance von +4,23 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

adesso ist ein führender IT-Dienstleister in der DACH-Region, spezialisiert auf digitale Transformation, mit maßgeschneiderten Lösungen und starker Kundenorientierung. Hauptkonkurrenten sind Capgemini, Accenture und T-Systems.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von adesso in den letzten drei Monaten Verluste von -9,83 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,70 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei adesso auf -4,39 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,07 % geändert.

adesso Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,38 % 1 Monat -7,70 % 3 Monate -9,83 % 1 Jahr +15,49 %

Informationen zur adesso Aktie

Es gibt 7 Mio. adesso Aktien. Damit ist das Unternehmen 547,22 Mio.EUR wert.

adesso Aktie jetzt kaufen?

Ob die adesso Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adesso Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.