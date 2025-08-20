NVIDIA mit Topping-Muster!

Bis Mitte August konnte NVIDIA eine äußerst steile Rallye verfolgen, bis bei 184,48 US-Dollar und exakt im Bereich des 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracements und der Preismarke von 178,21 US-Dollar deutlicher Widerstand von Käufern auftrat. Dies führte in den letzten Tagen schließlich zu einem Umkehrmuster im Chartverlauf, sodass das einstige Projektionsziel am 138,2 % Fibo doch noch seine Wirkung entfaltete, wie die markanten Verluste vom Vortag erahnen lassen. Derartige Trendwendemuster zeigen derzeit auch zahlreiche andere Aktien aus dem Tech-Sektor an, sodass dies nicht als Einzelfall betrachtet werden kann.

Der heftige Kursrutsch vom Dienstag strahlt große Signalwirkung aus, unterhalb von 174,00 US-Dollar wäre demnach ein kurzfristiger Rücklauf in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 165,63 US-Dollar denkbar, darunter auf das Vorgängerhoch aus Anfang dieses Jahres bei 152,89 US-Dollar. Im Anschluss allerdings könnte erneut Kursfantasie aufkommen und dem Wertpapier neuerliche Rekordstände verschaffen. Gelingt es dagegen überraschend über das aktuelle Rekordhoch bei 184,48 US-Dollar zu springen, könnte im Anschluss das nächsthöhere Kursziel bei 193,84 US-Dollar in den Fokus rücken. Den Kursmustern nach wird eine derartige Entwicklung derzeit aber nicht favorisiert.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Entgegen dem übergeordneten Trendverlauf ergibt sich bei NVIDIA unterhalb eines Preisniveaus von 174,00 US-Dollar die Chance auf eine Short-Strategie mit Zielen bei 165,63 und darunter 152,89 US-Dollar. Durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN MM0BN5 ließe sich hierdurch insgesamt eine Renditechance von 100 Prozent erwirtschaften, endgültiges Ziel des Scheins bei vollständiger Umsetzung der Idee läge im Anschluss bei 3,60 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 183,55 US-Dollar nicht unterschreiten, falls ein Short-Einstieg in Erwägung gezogen wird. Im Schein würde dies einen Stopp-Kurs von 0,97 Euro erforderlich machen. Auf der Long-Seite positionierte Anleger sollten ihre Positionen nun schleunigst absichern oder einen Ausstieg in Erwägung ziehen.

Strategie für fallende Kurse WKN: MM0BN5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,58 - 1,80 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 194,4644 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 194,4644 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 176,44 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,60 Euro Hebel: 8,4 Kurschance: + 100 Prozent Börse Frankfurt

