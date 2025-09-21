    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsSDAX IndexvorwärtsNachrichten zu SDAX

    SDAX-Raketen: Diese 10 Aktien glänzen mit den stärksten Kurszuwächsen

    Der SDAX zeigt sich dynamisch – gleich mehrere Titel konnten in den vergangenen sechs Monaten deutlich zweistellig zulegen. Wir stellen die zehn größten Gewinner im Überblick vor.

    • SDAX zeigt starke Kursgewinne bei mehreren Titeln.
    • PVA TePla führt mit 88,04% Kursanstieg an.
    • Deutz und Heidelberger Druck stark im Aufwind.
    Foto: Henning Kaiser - dpa

    Im SDAX finden sich zahlreiche deutsche Nebenwerte, die mit starken Kursentwicklungen auf sich aufmerksam machen. Gerade in den vergangenen sechs Monaten konnten einige Titel deutlich zulegen und zeigen damit eindrucksvoll die Dynamik des Index. Die Bandbreite der Gewinner reicht von Halbleiter- und Maschinenbauspezialisten über Chemie- und Autozulieferer bis hin zu Traditionsunternehmen aus der Druckindustrie. Wir stellen die zehn SDAX-Aktien mit der besten Performance im Überblick vor.

    PVA TePla

    PVA TePla

    +1,04 %
    -1,73 %
    +13,41 %
    +48,77 %
    +123,28 %
    +71,86 %
    +118,62 %
    +890,91 %
    +111,16 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100

    Der Spezialist für Anlagen zur Halbleiterproduktion ist klarer Spitzenreiter im SDAX. Mit einem Kursanstieg von 88,04 Prozent in sechs Monaten konnte PVA TePla von der anhaltend starken Nachfrage im Chip-Sektor profitieren und markierte jüngst ein Hoch bei 31 Euro.
    Das Unternehmen gilt als Profiteur des globalen Digitalisierungstrends und baut seine Marktposition kontinuierlich aus.

    Friedrich Vorwerk Group 

    Friedrich Vorwerk Group

    -1,54 %
    +13,97 %
    -6,69 %
    +32,70 %
    +241,65 %
    +218,26 %
    +59,92 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1

    Der Energieinfrastruktur-Dienstleister hat seine Investoren mit einem Kursplus von 69,72 Prozent verwöhnt. Der Auftragsbestand im Bereich Wasserstoff- und Stromnetze sorgt für Fantasie, das 6-Monats-Hoch lag bei 89,85 Euro. Vorwerk positioniert sich zunehmend als wichtiger Partner für die Umsetzung der Energiewende in Deutschland.

    Deutz 

    Deutz

    -0,68 %
    -3,78 %
    +3,69 %
    +34,21 %
    +101,61 %
    +162,84 %
    +96,47 %
    +182,31 %
    -49,03 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500

    Der Motorenbauer zeigt sich in blendender Verfassung. Mit einem Kursgewinn von über 64,45 Prozent in sechs Monaten ist Deutz einer der stärksten Zykliker im Index. Das Unternehmen setzt verstärkt auf Innovationen im Bereich alternativer Antriebe und nachhaltiger Technologien.

    Heidelberger Druckmaschinen

    Heidelberger Druckmaschinen

    +3,77 %
    +4,43 %
    -5,94 %
    +32,71 %
    +91,49 %
    +51,96 %
    +283,35 %
    -12,93 %
    -95,05 %
    ISIN:DE0007314007WKN:731400

    Die Traditionsfirma aus der Druckindustrie erlebt ein bemerkenswertes Comeback. Mit einem Plus von 63,87 Prozent hat sich der Kurs mehr als verdoppelt, seit das 6-Monats-Tief bei 0,87 Euro markiert wurde. Heidelberger Druck profitiert dabei von einer Modernisierung seiner Geschäftsmodelle und einer stärkeren Fokussierung auf digitale Lösungen.

    Alzchem Group 

    Alzchem Group

    +0,85 %
    +0,99 %
    -3,89 %
    +6,23 %
    +253,58 %
    +732,56 %
    +519,91 %
    +177,64 %
    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3

    Der Chemiekonzern Alzchem Group überzeugt mit robustem Wachstum und einem Kursplus von 39 Prozent. Mit einem Hoch von 168,40 Euro innerhalb der letzten sechs Monate ist Alzchem einer der stabilen Aufsteiger des Index. Die Firma liefert Spezialchemikalien für zahlreiche Branchen und ist besonders im Agrar- und Ernährungssektor stark vertreten.

    Schaeffler

    Schaeffler

    -1,08 %
    +8,11 %
    +19,03 %
    +46,35 %
    +37,65 %
    +16,62 %
    +4,86 %
    -57,50 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010

    Der Autozulieferer profitiert von einer spürbaren Erholung der Branche. In den vergangenen sechs Monaten stieg die Aktie um 38,94 Prozent und erreichte ein 6Monats-Hoch bei 6,03 Euro. Schaeffler ist weltweit aktiv und bekannt für seine Innovationskraft bei Komponenten für Elektromobilität.

    MBB 

    MBB

    0,00 %
    -0,48 %
    +3,62 %
    +20,29 %
    +70,43 %
    +78,69 %
    +111,20 %
    +646,67 %
    +1.276,67 %
    ISIN:DE000A0ETBQ4WKN:A0ETBQ

    Die Beteiligungsgesellschaft hat in den letzten Monaten Kursfantasie entfacht. Mit einem Plus von rund 36,53 Prozent und einem Hoch von 177,70 Euro gehört MBB zu den besten SDAX-Performern.
    Das Unternehmen investiert langfristig in mittelständische Firmen und verfolgt dabei einen diversifizierten Ansatz.

    Vossloh

    Vossloh

    +1,85 %
    +5,39 %
    +5,27 %
    +28,49 %
    +97,68 %
    +182,96 %
    +167,24 %
    +54,23 %
    +17.164,33 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710

    Der Bahntechnik-Spezialist konnte die Anleger überzeugen und legte in den letzten sechs Monaten um 36,27 Prozent zu. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen profitiert Vossloh vom weltweiten Trend zur Schiene als nachhaltiges Verkehrsmittel.

    Ceconomy 

    CECONOMY

    -0,23 %
    -0,56 %
    -0,56 %
    +45,70 %
    +54,71 %
    +208,34 %
    +7,06 %
    -47,51 %
    -52,23 %
    ISIN:DE0007257503WKN:725750

    Die Muttergesellschaft von MediaMarkt und Saturn hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit einem Kursplus von 34,41 Prozent und einem 6Monats-Hoch von 4,62 Euro zeigt die Aktie wieder Aufwärtstrend. Der Konzern setzt zunehmend auf den Ausbau des Onlinegeschäfts und Omnichannel-Strategien, um konkurrenzfähig zu bleiben.

    Norma Group

    NORMA Group

    +3,14 %
    +12,44 %
    +8,09 %
    +40,12 %
    +21,96 %
    +37,92 %
    -29,46 %
    -59,29 %
    -12,48 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

    Der Verbindungstechnikspezialist bildet das Schlusslicht der zehn Top-Performer, legte aber immer noch beachtliche 23,37 Prozent über die letzten sechs Monate zu. Norma ist ein international tätiger Zulieferer, dessen Produkte in zahlreichen Industrie- und Automobilanwendungen unverzichtbar sind.

    Autor: wO-Redaktion 

