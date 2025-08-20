    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaum bewegt - Markt wartet auf Impulse

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte zeigen am Mittwoch kaum Bewegung.
    • Anleger warten auf Fakten nach geopolitischen Hoffnungen.
    • Defensive Nahrungsmittelwerte steigen, Geberit fällt.
    Aktien Europa - Kaum bewegt - Markt wartet auf Impulse
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben sich am Mittwoch kaum bewegt. "Nach der Elefantenrunde im Weißen Haus und vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole macht sich Lethargie breit", betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tendierte am Mittag mit 5.481,14 Punkten kaum verändert. Ähnlich sah es an den Börsen außerhalb des Euroraums aus. Für den Schweizer SMI ging es um 0,1 Prozent auf 12.221,44 Punkte nach oben, der britische FTSE 100 legte ebenfalls um 0,1 Prozent auf 9.196,81 Punkte zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.117,04€
    Basispreis
    3,78
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5.856,83€
    Basispreis
    3,74
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Weiterhin halten Anleger die Füße still und warten darauf, dass aus ihren Hoffnungen endlich Fakten werden", betonte Molnar. "Geopolitisch sollten die Bemühungen um eine nachhaltige Waffenruhe in der Ukraine jetzt zeitnah weitere Fortschritte machen."

    In dem zurückhaltenden Markt stiegen die defensiven Nahrungsmittelwerte. Nestle legten um 1,7 Prozent zu und knüpften damit an die Stabilisierung im laufenden Monat an. Auch Danone waren mit zwei Prozent Aufschlag gefragt.

    Weniger gut sah es bei dem Sanitärtechnikkonzern Geberit aus. Mit den vorgelegten Zahlen hatten die Schweizer die Erwartungen der Analysten nicht ganz erfüllt. Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr vermochte keine Euphorie auszulösen. Nach der starken Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf nahmen Marktteilnehmer nun Gewinne mit, die Aktie verlor 2,2 Prozent.

    Noch schlimmer erwischte es mit Alcon einen weiteren Schweizer Standardwert. Die Aktie sackte nach verhaltenen Zahlen und einem erneut gesenkten Ausblick um 11,3 Prozent ab./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 73,72 auf Tradegate (20. August 2025, 12:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +4,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 205,94 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,38CHF. Von den letzten 8 Analysten der Nestle Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -3,65 %/+15,12 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Kaum bewegt - Markt wartet auf Impulse Europas Aktienmärkte haben sich am Mittwoch kaum bewegt. "Nach der Elefantenrunde im Weißen Haus und vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole macht sich Lethargie breit", betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Der …