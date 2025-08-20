    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJulius Baer Group AktievorwärtsNachrichten zu Julius Baer Group
    BSI Software bringt Bank Gutmann ohne Downtime in die Cloud

    Baden (ots) - BSI Software, führender europäischer Anbieter für AI-gestützte
    CRM- und CX-Plattformen, hat gemeinsam mit der exklusiven österreichischen
    Privatbank Gutmann den erfolgreichen Wechsel von einer On-Premises-Lösung in die
    Cloud realisiert - und das ohne Unterbrechung des anspruchsvollen Bankbetriebs.

    In einem partnerschaftlichen Projekt, geprägt von Vertrauen, Präzision und
    gegenseitigem Verständnis, gelang die Migration in nur drei Monaten. Mit der
    Cloud-basierten BSI Customer Suite verfügt die Privatbank nun über eine
    massgeschneiderte Plattform, die höchste sicherheitstechnische und
    regulatorische Anforderungen erfüllt und zugleich den Weg für flexible Prozesse
    und schnellere Innovationszyklen ebnet.

    Bank Gutmann, führend im Private Banking für vermögende Privatkunden, Stiftungen
    und institutionelle Anleger, nutzte den Wechsel in die Cloud, um ihre digitale
    Infrastruktur zukunftssicher aufzustellen. Durch die modulare,
    API-first-Architektur der Customer Suite, die Cloud- und AI-agnostisch arbeitet,
    können regulatorische Anforderungen konsequent umgesetzt und neue Services per
    Low-Code/No-Code bereitgestellt werden.

    Mit der erfolgreichen Umsetzung stärkt BSI Software seine Rolle als
    strategischer Technologiepartner für Banken und Versicherer, die regulatorische
    Sicherheit mit maximaler Handlungsfreiheit verbinden wollen. "Wir können
    exklusiven Kunden wie Bank Gutmann mit unseren Lösungen die technologische
    Freiheit geben, Innovationen sofort umzusetzen und gleichzeitig die
    Compliance-Anforderungen des EU AI Acts und DORA zuverlässig erfüllen" , sagt
    René Konrad , Lead Business Unit Banking, BSI Software.

    Über BSI Software

    BSI Software ist ein führender europäischer Anbieter von Softwarelösungen für
    Customer Relationship Management (CRM) und Customer Experience (CX). Die BSI
    Customer Suite unterstützt Unternehmen aus regulierten Branchen wie Banking, dem
    Versicherungssektor, Einzelhandel sowie Energie- und Versorgungswirtschaft bei
    der ganzheitlichen Gestaltung digitaler Kundenbeziehungen - entlang der gesamten
    Customer Journey. Dabei ist BSI Software Marktführer in seinen Fokusbranchen in
    der DACH-Region.

    Die modulare, skalierbare und holistische Kundenplattform bietet umfassende
    Funktionen für Marketingautomatisierung, Vertriebsunterstützung und
    Serviceprozesse - AI-basiert, Compliance-konform und technologisch souverän.
    Dazu gehören auch der AI-gestützte BSI Companion, die CRM-Lösung mit generativer
    360°-Kundensicht sowie die Automatisierung durch Agentic AI. Dank
    Multi-Cloud-Strategie und Modell-Agnostik bleiben Unternehmen flexibel in der
    Wahl ihrer Infrastruktur und AI-Modelle.

    BSI Software verbindet technologisches Know-how mit tiefgehendem
    Branchenverständnis. Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen wie die
    Raiffeisen Bankengruppe, Bank Julius Bär, Zürcher Kantonalbank, ADAC, Signal
    Iduna oder Hornbach.

    Weitere Informationen: https://www.bsi-software.com/

    Bildmaterial steht unter diesem Link (https://www.dropbox.com/scl/fo/nbx669z1ys7
    nltd447b5w/ABhcJd_WBqg86aGOrQPhDdM?rlkey=8p4yn0v6652r4q2vxhnkjgzgb&st=31jzlfoq&d
    l=0) zur Verfügung.

    Pressekontakt:

    PIABO Communications
    mailto:bsi-software@piabo.net

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180591/6100363
    OTS: BSI Software


