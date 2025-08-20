BSI Software bringt Bank Gutmann ohne Downtime in die Cloud

Baden (ots) - BSI Software, führender europäischer Anbieter für AI-gestützte

CRM- und CX-Plattformen, hat gemeinsam mit der exklusiven österreichischen

Privatbank Gutmann den erfolgreichen Wechsel von einer On-Premises-Lösung in die

Cloud realisiert - und das ohne Unterbrechung des anspruchsvollen Bankbetriebs.



In einem partnerschaftlichen Projekt, geprägt von Vertrauen, Präzision und

gegenseitigem Verständnis, gelang die Migration in nur drei Monaten. Mit der

Cloud-basierten BSI Customer Suite verfügt die Privatbank nun über eine

massgeschneiderte Plattform, die höchste sicherheitstechnische und

regulatorische Anforderungen erfüllt und zugleich den Weg für flexible Prozesse

und schnellere Innovationszyklen ebnet.







Bank Gutmann, führend im Private Banking für vermögende Privatkunden, Stiftungenund institutionelle Anleger, nutzte den Wechsel in die Cloud, um ihre digitaleInfrastruktur zukunftssicher aufzustellen. Durch die modulare,API-first-Architektur der Customer Suite, die Cloud- und AI-agnostisch arbeitet,können regulatorische Anforderungen konsequent umgesetzt und neue Services perLow-Code/No-Code bereitgestellt werden.Mit der erfolgreichen Umsetzung stärkt BSI Software seine Rolle alsstrategischer Technologiepartner für Banken und Versicherer, die regulatorischeSicherheit mit maximaler Handlungsfreiheit verbinden wollen. "Wir könnenexklusiven Kunden wie Bank Gutmann mit unseren Lösungen die technologischeFreiheit geben, Innovationen sofort umzusetzen und gleichzeitig dieCompliance-Anforderungen des EU AI Acts und DORA zuverlässig erfüllen" , sagtRené Konrad , Lead Business Unit Banking, BSI Software.Über BSI SoftwareBSI Software ist ein führender europäischer Anbieter von Softwarelösungen fürCustomer Relationship Management (CRM) und Customer Experience (CX). Die BSICustomer Suite unterstützt Unternehmen aus regulierten Branchen wie Banking, demVersicherungssektor, Einzelhandel sowie Energie- und Versorgungswirtschaft beider ganzheitlichen Gestaltung digitaler Kundenbeziehungen - entlang der gesamtenCustomer Journey. Dabei ist BSI Software Marktführer in seinen Fokusbranchen inder DACH-Region.Die modulare, skalierbare und holistische Kundenplattform bietet umfassendeFunktionen für Marketingautomatisierung, Vertriebsunterstützung undServiceprozesse - AI-basiert, Compliance-konform und technologisch souverän.Dazu gehören auch der AI-gestützte BSI Companion, die CRM-Lösung mit generativer360°-Kundensicht sowie die Automatisierung durch Agentic AI. DankMulti-Cloud-Strategie und Modell-Agnostik bleiben Unternehmen flexibel in derWahl ihrer Infrastruktur und AI-Modelle.BSI Software verbindet technologisches Know-how mit tiefgehendemBranchenverständnis. Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen wie dieRaiffeisen Bankengruppe, Bank Julius Bär, Zürcher Kantonalbank, ADAC, SignalIduna oder Hornbach.Weitere Informationen: https://www.bsi-software.com/Bildmaterial steht unter diesem Link (https://www.dropbox.com/scl/fo/nbx669z1ys7nltd447b5w/ABhcJd_WBqg86aGOrQPhDdM?rlkey=8p4yn0v6652r4q2vxhnkjgzgb&st=31jzlfoq&dl=0) zur Verfügung.Pressekontakt:PIABO Communicationsmailto:bsi-software@piabo.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/180591/6100363OTS: BSI Software