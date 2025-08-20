BSI Software bringt Bank Gutmann ohne Downtime in die Cloud
Baden (ots) - BSI Software, führender europäischer Anbieter für AI-gestützte
CRM- und CX-Plattformen, hat gemeinsam mit der exklusiven österreichischen
Privatbank Gutmann den erfolgreichen Wechsel von einer On-Premises-Lösung in die
Cloud realisiert - und das ohne Unterbrechung des anspruchsvollen Bankbetriebs.
In einem partnerschaftlichen Projekt, geprägt von Vertrauen, Präzision und
gegenseitigem Verständnis, gelang die Migration in nur drei Monaten. Mit der
Cloud-basierten BSI Customer Suite verfügt die Privatbank nun über eine
massgeschneiderte Plattform, die höchste sicherheitstechnische und
regulatorische Anforderungen erfüllt und zugleich den Weg für flexible Prozesse
und schnellere Innovationszyklen ebnet.
Bank Gutmann, führend im Private Banking für vermögende Privatkunden, Stiftungen
und institutionelle Anleger, nutzte den Wechsel in die Cloud, um ihre digitale
Infrastruktur zukunftssicher aufzustellen. Durch die modulare,
API-first-Architektur der Customer Suite, die Cloud- und AI-agnostisch arbeitet,
können regulatorische Anforderungen konsequent umgesetzt und neue Services per
Low-Code/No-Code bereitgestellt werden.
Mit der erfolgreichen Umsetzung stärkt BSI Software seine Rolle als
strategischer Technologiepartner für Banken und Versicherer, die regulatorische
Sicherheit mit maximaler Handlungsfreiheit verbinden wollen. "Wir können
exklusiven Kunden wie Bank Gutmann mit unseren Lösungen die technologische
Freiheit geben, Innovationen sofort umzusetzen und gleichzeitig die
Compliance-Anforderungen des EU AI Acts und DORA zuverlässig erfüllen" , sagt
René Konrad , Lead Business Unit Banking, BSI Software.
Über BSI Software
BSI Software ist ein führender europäischer Anbieter von Softwarelösungen für
Customer Relationship Management (CRM) und Customer Experience (CX). Die BSI
Customer Suite unterstützt Unternehmen aus regulierten Branchen wie Banking, dem
Versicherungssektor, Einzelhandel sowie Energie- und Versorgungswirtschaft bei
der ganzheitlichen Gestaltung digitaler Kundenbeziehungen - entlang der gesamten
Customer Journey. Dabei ist BSI Software Marktführer in seinen Fokusbranchen in
der DACH-Region.
Die modulare, skalierbare und holistische Kundenplattform bietet umfassende
Funktionen für Marketingautomatisierung, Vertriebsunterstützung und
Serviceprozesse - AI-basiert, Compliance-konform und technologisch souverän.
Dazu gehören auch der AI-gestützte BSI Companion, die CRM-Lösung mit generativer
360°-Kundensicht sowie die Automatisierung durch Agentic AI. Dank
Multi-Cloud-Strategie und Modell-Agnostik bleiben Unternehmen flexibel in der
Wahl ihrer Infrastruktur und AI-Modelle.
BSI Software verbindet technologisches Know-how mit tiefgehendem
Branchenverständnis. Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen wie die
Raiffeisen Bankengruppe, Bank Julius Bär, Zürcher Kantonalbank, ADAC, Signal
Iduna oder Hornbach.
Weitere Informationen: https://www.bsi-software.com/
Bildmaterial steht unter diesem Link (https://www.dropbox.com/scl/fo/nbx669z1ys7
nltd447b5w/ABhcJd_WBqg86aGOrQPhDdM?rlkey=8p4yn0v6652r4q2vxhnkjgzgb&st=31jzlfoq&d
l=0) zur Verfügung.
Pressekontakt:
PIABO Communications
mailto:bsi-software@piabo.net
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180591/6100363
OTS: BSI Software
