    Staatsdeal am Chipmarkt

    Milliardenhilfe gegen Aktien: Nimmt sich Trump jetzt Anteile von TSMC & Co?

    Die US-Regierung denkt darüber nach, direkt bei großen Halbleiterherstellern einzusteigen, die im Rahmen des CHIPS Act Fördermittel erhalten haben.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Regierung prüft Beteiligung an Halbleiterfirmen.
    • Intel als Hauptempfänger von CHIPS-Mitteln im Fokus.
    • Staatliche Anteile wären beispielloser Schritt.
    Foto: Cigdem Simsek - picture alliance / Zoonar

    Laut einem Reuters prüft Handelsminister Howard Lutnick, ob Washington im Austausch für Barzuschüsse Anteile an Unternehmen wie Intel, Micron Technology, Taiwan Semiconductor Manufacturing und Samsung Electronics erwerben sollte.

    Im Zentrum der Gespräche steht Intel, der größte Empfänger von CHIPS-Mitteln in den Vereinigten Staaten. Ein Vertreter des Weißen Hauses bestätigte, dass es Überlegungen gibt, der Regierung im Gegenzug für neue Zuschüsse eine Beteiligung von 10 Prozent zu übertragen. 

    "Der Präsident möchte die Bedürfnisse Amerikas sowohl aus nationaler Sicherheits- als auch aus wirtschaftlicher Sicht an erste Stelle setzen, und das ist eine kreative Idee, die noch nie zuvor umgesetzt wurde", sagte Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses, am Dienstag.

    Auch Präsident Donald Trump unterstützt das Vorhaben. Finanzminister Scott Bessent ist in die Gespräche eingebunden, doch Lutnick treibt die Idee federführend voran. Der Handelsminister betonte gegenüber CNBC, Washington wolle nicht in das operative Geschäft von Intel eingreifen. Dennoch wäre eine staatliche Beteiligung ein beispielloser Schritt in Friedenszeiten, da die Regierung Unternehmensanteile bislang nur in Krisensituationen übernommen hat.

    Von den insgesamt 52,7 Milliarden US-Dollar aus dem CHIPS Act ist ein großer Teil noch nicht ausgezahlt. Micron gilt nach Intel als zweitgrößter Empfänger. Ende des vergangenen Jahres hatte das Handelsministerium bereits Subventionen von 4,75 Milliarden US-Dollar für Samsung, 6,2 Milliarden US-Dollar für Micron und 6,6 Milliarden US-Dollar für TSMC bewilligt, um die heimische Chipproduktion auszubauen.

    Lutnick erklärte im Juni, dass sein Ministerium einige Förderzusagen aus der Amtszeit von Joe Biden überprüfe, die er als "übermäßig großzügig" bezeichnete. Er wies zudem darauf hin, dass Micron seine Investitionspläne ausweiten könnte, um höhere Zuschüsse zu rechtfertigen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 21,46EUR auf Tradegate (20. August 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst von Nicolas Ebert
