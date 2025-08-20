Milliardenhilfe gegen Aktien: Nimmt sich Trump jetzt Anteile von TSMC & Co?

Im Zentrum der Gespräche steht Intel, der größte Empfänger von CHIPS-Mitteln in den Vereinigten Staaten. Ein Vertreter des Weißen Hauses bestätigte, dass es Überlegungen gibt, der Regierung im Gegenzug für neue Zuschüsse eine Beteiligung von 10 Prozent zu übertragen.

Laut einem Reuters prüft Handelsminister Howard Lutnick, ob Washington im Austausch für Barzuschüsse Anteile an Unternehmen wie Intel, Micron Technology, Taiwan Semiconductor Manufacturing und Samsung Electronics erwerben sollte.

"Der Präsident möchte die Bedürfnisse Amerikas sowohl aus nationaler Sicherheits- als auch aus wirtschaftlicher Sicht an erste Stelle setzen, und das ist eine kreative Idee, die noch nie zuvor umgesetzt wurde", sagte Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses, am Dienstag.

Auch Präsident Donald Trump unterstützt das Vorhaben. Finanzminister Scott Bessent ist in die Gespräche eingebunden, doch Lutnick treibt die Idee federführend voran. Der Handelsminister betonte gegenüber CNBC, Washington wolle nicht in das operative Geschäft von Intel eingreifen. Dennoch wäre eine staatliche Beteiligung ein beispielloser Schritt in Friedenszeiten, da die Regierung Unternehmensanteile bislang nur in Krisensituationen übernommen hat.

Von den insgesamt 52,7 Milliarden US-Dollar aus dem CHIPS Act ist ein großer Teil noch nicht ausgezahlt. Micron gilt nach Intel als zweitgrößter Empfänger. Ende des vergangenen Jahres hatte das Handelsministerium bereits Subventionen von 4,75 Milliarden US-Dollar für Samsung, 6,2 Milliarden US-Dollar für Micron und 6,6 Milliarden US-Dollar für TSMC bewilligt, um die heimische Chipproduktion auszubauen.

Lutnick erklärte im Juni, dass sein Ministerium einige Förderzusagen aus der Amtszeit von Joe Biden überprüfe, die er als "übermäßig großzügig" bezeichnete. Er wies zudem darauf hin, dass Micron seine Investitionspläne ausweiten könnte, um höhere Zuschüsse zu rechtfertigen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 21,46EUR auf Tradegate (20. August 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.



