Rekordbeteiligung bei Deutschem Baupreis 2026 / Bereits über 70 Bewerbungen nach nur drei Wochen eingegangen (FOTO)

Köln (ots) - Gerade einmal drei Wochen nach Start der Bewerbungsphase deutet

sich eine Rekordbeteiligung beim Deutschen Baupreis 2026 an. So haben sich

bereits über 70 Unternehmen, von kleineren Mittelständlern bis hin zu

Großkonzernen, für den "Branchen-Oscar" des Bau- und Immobiliensektors beworben.

Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung

und Bauwesen zeichnet der Deutsche Baupreis die innovativsten und

leistungsfähigsten Unternehmen im Markt aus. Die Preisverleihung findet am 24.

März 2026 im Rahmen der Messe digitalBAU in Köln statt. Bundesbauministerin und

Schirmherrin Verena Hubertz hat ihre Teilnahme an der Veranstaltung bereits

zugesagt.



Der Deutsche Baupreis 2026 hat für die nächste Ausgabe sein Konzept

weiterentwickelt, um das gesamte Spektrum der Bauwirtschaft abzudecken - vom

Baukonzern über innovative Softwareanbieter bis hin zum lokalen

Projektentwickler. "Die Vielzahl der Bewerbungen zeigt, wie groß das Bedürfnis

in der Branche ist, Innovationen und nachhaltige Konzepte sichtbar zu machen",

sagt Michael Voss, Veranstalter und Gastgeber des Deutschen Baupreises: "In

einer Zeit der Baukrise, des tiefgreifenden Wandels und des Infrastrukturpaketes

der Bundesregierung ist es umso wichtiger, zukunftsweisende Ideen zu fördern und

zu prämieren. Wir laden alle Unternehmen ein, ihre Projekte einzureichen und

mitzumachen."





Vielfältige Kategorien für innovative Ansätze



Die Teilnahme am Deutschen Baupreis ist in verschiedenen Kategorien möglich, die

sowohl die Unternehmensgröße als auch spezifische Innovationsfelder

berücksichtigen. Bewerben können sich Unternehmen in den Größenkategorien bis

150 Mitarbeitende, 151 bis 500 Mitarbeitende und mehr als 500 Mitarbeitende.

Zusätzlich gibt es Sonderkategorien, die die aktuellen Herausforderungen der

Branche widerspiegeln: Kreislauffähiges Bauen, Bauen im Bestand, Einfaches

Bauen, KI & Automatisierung sowie Arbeitssicherheit. Diese Kategorien bieten in

besonderer Weise Raum für innovative Lösungen, die den nachhaltigen Wandel der

Bauwirtschaft vorantreiben.



Kostenfreie Teilnahme bis Ende November



Die Bewerbung erfolgt über ein einfaches Online-Abfrage-Tool auf der Website

http://www.deutscherbaupreis.de , die Beantwortung der Fragen dauert etwa 30

Minuten. Der Fragebogen, entwickelt unter der wissenschaftlichen Leitung von

Prof. Dr.-Ing. Manfred Helmus von der Bergischen Universität Wuppertal,

ermöglicht eine fundierte Bewertung der Bewerber. Eine Fachjury aus Theorie und

Praxis wählt die Preisträger aus, wobei die Bewertung auf wissenschaftlichen

Kriterien basiert.



Zukunft der Bau- und Immobilienwirtschaft gestalten



Der Deutsche Baupreis bietet damit eine einzigartige Plattform dafür, innovative

Konzepte und nachhaltige Ansätze sichtbar zu machen. Ob Bauunternehmen,

Softwareentwickler oder Projektentwickler - sämtliche Akteure der Branche sind

aufgerufen, ihre Bewerbung und Projekte einzureichen und die Zukunft der

Bauwirtschaft mitzugestalten. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November 2025.



