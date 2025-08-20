    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Rekordbeteiligung bei Deutschem Baupreis 2026 / Bereits über 70 Bewerbungen nach nur drei Wochen eingegangen (FOTO)

    Köln (ots) - Gerade einmal drei Wochen nach Start der Bewerbungsphase deutet
    sich eine Rekordbeteiligung beim Deutschen Baupreis 2026 an. So haben sich
    bereits über 70 Unternehmen, von kleineren Mittelständlern bis hin zu
    Großkonzernen, für den "Branchen-Oscar" des Bau- und Immobiliensektors beworben.
    Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung
    und Bauwesen zeichnet der Deutsche Baupreis die innovativsten und
    leistungsfähigsten Unternehmen im Markt aus. Die Preisverleihung findet am 24.
    März 2026 im Rahmen der Messe digitalBAU in Köln statt. Bundesbauministerin und
    Schirmherrin Verena Hubertz hat ihre Teilnahme an der Veranstaltung bereits
    zugesagt.

    Der Deutsche Baupreis 2026 hat für die nächste Ausgabe sein Konzept
    weiterentwickelt, um das gesamte Spektrum der Bauwirtschaft abzudecken - vom
    Baukonzern über innovative Softwareanbieter bis hin zum lokalen
    Projektentwickler. "Die Vielzahl der Bewerbungen zeigt, wie groß das Bedürfnis
    in der Branche ist, Innovationen und nachhaltige Konzepte sichtbar zu machen",
    sagt Michael Voss, Veranstalter und Gastgeber des Deutschen Baupreises: "In
    einer Zeit der Baukrise, des tiefgreifenden Wandels und des Infrastrukturpaketes
    der Bundesregierung ist es umso wichtiger, zukunftsweisende Ideen zu fördern und
    zu prämieren. Wir laden alle Unternehmen ein, ihre Projekte einzureichen und
    mitzumachen."

    Vielfältige Kategorien für innovative Ansätze

    Die Teilnahme am Deutschen Baupreis ist in verschiedenen Kategorien möglich, die
    sowohl die Unternehmensgröße als auch spezifische Innovationsfelder
    berücksichtigen. Bewerben können sich Unternehmen in den Größenkategorien bis
    150 Mitarbeitende, 151 bis 500 Mitarbeitende und mehr als 500 Mitarbeitende.
    Zusätzlich gibt es Sonderkategorien, die die aktuellen Herausforderungen der
    Branche widerspiegeln: Kreislauffähiges Bauen, Bauen im Bestand, Einfaches
    Bauen, KI & Automatisierung sowie Arbeitssicherheit. Diese Kategorien bieten in
    besonderer Weise Raum für innovative Lösungen, die den nachhaltigen Wandel der
    Bauwirtschaft vorantreiben.

    Kostenfreie Teilnahme bis Ende November

    Die Bewerbung erfolgt über ein einfaches Online-Abfrage-Tool auf der Website
    http://www.deutscherbaupreis.de , die Beantwortung der Fragen dauert etwa 30
    Minuten. Der Fragebogen, entwickelt unter der wissenschaftlichen Leitung von
    Prof. Dr.-Ing. Manfred Helmus von der Bergischen Universität Wuppertal,
    ermöglicht eine fundierte Bewertung der Bewerber. Eine Fachjury aus Theorie und
    Praxis wählt die Preisträger aus, wobei die Bewertung auf wissenschaftlichen
    Kriterien basiert.

    Zukunft der Bau- und Immobilienwirtschaft gestalten

    Der Deutsche Baupreis bietet damit eine einzigartige Plattform dafür, innovative
    Konzepte und nachhaltige Ansätze sichtbar zu machen. Ob Bauunternehmen,
    Softwareentwickler oder Projektentwickler - sämtliche Akteure der Branche sind
    aufgerufen, ihre Bewerbung und Projekte einzureichen und die Zukunft der
    Bauwirtschaft mitzugestalten. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November 2025.

    http://www.deutscherbaupreis.de

    Pressekontakt:

    Deutscher Pressestern®
    Bierstadter Str. 9 a, 65189 Wiesbaden
    Svenja Karolczak
    mailto:s.karolczak@dps-news.de
    Tel.: 0611 39539-16

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180597/6100392
    OTS: Deutscher Baupreis




