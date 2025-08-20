Rekordbeteiligung bei Deutschem Baupreis 2026 / Bereits über 70 Bewerbungen nach nur drei Wochen eingegangen (FOTO)
Köln (ots) - Gerade einmal drei Wochen nach Start der Bewerbungsphase deutet
sich eine Rekordbeteiligung beim Deutschen Baupreis 2026 an. So haben sich
bereits über 70 Unternehmen, von kleineren Mittelständlern bis hin zu
Großkonzernen, für den "Branchen-Oscar" des Bau- und Immobiliensektors beworben.
Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen zeichnet der Deutsche Baupreis die innovativsten und
leistungsfähigsten Unternehmen im Markt aus. Die Preisverleihung findet am 24.
März 2026 im Rahmen der Messe digitalBAU in Köln statt. Bundesbauministerin und
Schirmherrin Verena Hubertz hat ihre Teilnahme an der Veranstaltung bereits
zugesagt.
Der Deutsche Baupreis 2026 hat für die nächste Ausgabe sein Konzept
weiterentwickelt, um das gesamte Spektrum der Bauwirtschaft abzudecken - vom
Baukonzern über innovative Softwareanbieter bis hin zum lokalen
Projektentwickler. "Die Vielzahl der Bewerbungen zeigt, wie groß das Bedürfnis
in der Branche ist, Innovationen und nachhaltige Konzepte sichtbar zu machen",
sagt Michael Voss, Veranstalter und Gastgeber des Deutschen Baupreises: "In
einer Zeit der Baukrise, des tiefgreifenden Wandels und des Infrastrukturpaketes
der Bundesregierung ist es umso wichtiger, zukunftsweisende Ideen zu fördern und
zu prämieren. Wir laden alle Unternehmen ein, ihre Projekte einzureichen und
mitzumachen."
Vielfältige Kategorien für innovative Ansätze
Die Teilnahme am Deutschen Baupreis ist in verschiedenen Kategorien möglich, die
sowohl die Unternehmensgröße als auch spezifische Innovationsfelder
berücksichtigen. Bewerben können sich Unternehmen in den Größenkategorien bis
150 Mitarbeitende, 151 bis 500 Mitarbeitende und mehr als 500 Mitarbeitende.
Zusätzlich gibt es Sonderkategorien, die die aktuellen Herausforderungen der
Branche widerspiegeln: Kreislauffähiges Bauen, Bauen im Bestand, Einfaches
Bauen, KI & Automatisierung sowie Arbeitssicherheit. Diese Kategorien bieten in
besonderer Weise Raum für innovative Lösungen, die den nachhaltigen Wandel der
Bauwirtschaft vorantreiben.
Kostenfreie Teilnahme bis Ende November
Die Bewerbung erfolgt über ein einfaches Online-Abfrage-Tool auf der Website
http://www.deutscherbaupreis.de , die Beantwortung der Fragen dauert etwa 30
Minuten. Der Fragebogen, entwickelt unter der wissenschaftlichen Leitung von
Prof. Dr.-Ing. Manfred Helmus von der Bergischen Universität Wuppertal,
ermöglicht eine fundierte Bewertung der Bewerber. Eine Fachjury aus Theorie und
Praxis wählt die Preisträger aus, wobei die Bewertung auf wissenschaftlichen
Kriterien basiert.
Zukunft der Bau- und Immobilienwirtschaft gestalten
Der Deutsche Baupreis bietet damit eine einzigartige Plattform dafür, innovative
Konzepte und nachhaltige Ansätze sichtbar zu machen. Ob Bauunternehmen,
Softwareentwickler oder Projektentwickler - sämtliche Akteure der Branche sind
aufgerufen, ihre Bewerbung und Projekte einzureichen und die Zukunft der
Bauwirtschaft mitzugestalten. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November 2025.
http://www.deutscherbaupreis.de
