    +30 Prozent in drei Tagen

    Vergiss Rheinmetall: Zocker jubeln Kyivstar-Aktie hoch! Wiederaufbau-Gewinner?

    Während noch über ein Ende des Russland-Ukraine-Kriegs verhandelt wird, sucht die Börse bereits nach Wiederaufbau-Gewinnern. Kyivstar, das seit einigen Tagen an der Nasdaq notiert ist, wird als solcher gehandelt.

    Vergiss Rheinmetall: Zocker jubeln Kyivstar-Aktie hoch! Wiederaufbau-Gewinner?
    Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

    Anleger sind derzeit auf der Suche nach Profiteuren eines möglichen Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine. Im Zentrum dieser Spekulationen steht eine Neuemission, die es in sich hat. Die Aktie des ukrainischen Telekommunikationsunternehmens Kyivstar, einer Tochter des Mobilfunkanbieters Veon, wird seit dem 15. August unter dem Ticker "KYIV" an der Nasdaq gehandelt. Sie bietet erstmals einen rein ukrainischen Zugang an der Wall Street.

    Die Kursreaktion fiel entsprechend heftig aus: In den ersten drei Handelstagen sprang die Aktie um mehr als 30 Prozent nach oben. Für viele Marktteilnehmer gilt sie damit als direkter Hebel auf eine Entspannung im Kriegsgebiet – eine Art "Friedensdividende" in Reinform, die sich in den Minutencharts ablesen lässt. Je stärker die Hoffnung auf Deeskalation wächst, desto mehr Kapital fließt in das neue Vehikel.

    Kyivstar Group

    +1,38 %
    +33,51 %

    "Das Tickersymbol KYIV steht von heute an für die Möglichkeit, in die Ukraine zu investieren und Teil des wirtschaftlichen Wiederaufbaus des Landes zu sein", erklärte Augie Fabela, Chairman und Gründer von VEON, in einer Pressemitteilung.

    Kyivstar ist seit über 27 Jahren in der Ukraine aktiv und bietet ein breites Spektrum an Mobilfunk- und Festnetzlösungen an. Zum Portfolio gehören unter anderem 4G-Dienste, Big-Data-Anwendungen, Cloud-Services, Cybersicherheitslösungen sowie digitales Fernsehen.

    Gleichzeitig bleibt der Titel ein Spiel mit dem Risiko. Die Historie an der Börse ist noch sehr kurz, die Informationslage dünn und die Schwankungsbreite hoch – das sind klassische Zutaten für schnelle Gewinne, aber auch für abrupte Rückschläge. Wer einsteigt, spekuliert weniger auf planbare Erträge als auf die Schlagzeilenlage und Stimmungsumschwünge.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Redakteur Ferdinand Hammer
    +30 Prozent in drei Tagen Vergiss Rheinmetall: Zocker jubeln Kyivstar-Aktie hoch! Wiederaufbau-Gewinner? Während noch über ein Ende des Russland-Ukraine-Kriegs verhandelt wird, sucht die Börse bereits nach Wiederaufbau-Gewinnern. Kyivstar, das seit einigen Tagen an der Nasdaq notiert ist, wird als solcher gehandelt.