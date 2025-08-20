Vergiss Rheinmetall: Zocker jubeln Kyivstar-Aktie hoch! Wiederaufbau-Gewinner?

Anleger sind derzeit auf der Suche nach Profiteuren eines möglichen Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine. Im Zentrum dieser Spekulationen steht eine Neuemission, die es in sich hat. Die Aktie des ukrainischen Telekommunikationsunternehmens Kyivstar, einer Tochter des Mobilfunkanbieters Veon, wird seit dem 15. August unter dem Ticker "KYIV" an der Nasdaq gehandelt. Sie bietet erstmals einen rein ukrainischen Zugang an der Wall Street.

Die Kursreaktion fiel entsprechend heftig aus: In den ersten drei Handelstagen sprang die Aktie um mehr als 30 Prozent nach oben. Für viele Marktteilnehmer gilt sie damit als direkter Hebel auf eine Entspannung im Kriegsgebiet – eine Art "Friedensdividende" in Reinform, die sich in den Minutencharts ablesen lässt. Je stärker die Hoffnung auf Deeskalation wächst, desto mehr Kapital fließt in das neue Vehikel.