+30 Prozent in drei Tagen
Vergiss Rheinmetall: Zocker jubeln Kyivstar-Aktie hoch! Wiederaufbau-Gewinner?
Während noch über ein Ende des Russland-Ukraine-Kriegs verhandelt wird, sucht die Börse bereits nach Wiederaufbau-Gewinnern. Kyivstar, das seit einigen Tagen an der Nasdaq notiert ist, wird als solcher gehandelt.
- Kyivstar an Nasdaq: Zugang zum Ukraine-Wiederaufbau.
- Aktie sprang um über 30% bei Hoffnung auf Frieden.
- Hohe Risiken: Kurze Börsengeschichte, volatile Lage.
Anleger sind derzeit auf der Suche nach Profiteuren eines möglichen Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine. Im Zentrum dieser Spekulationen steht eine Neuemission, die es in sich hat. Die Aktie des ukrainischen Telekommunikationsunternehmens Kyivstar, einer Tochter des Mobilfunkanbieters Veon, wird seit dem 15. August unter dem Ticker "KYIV" an der Nasdaq gehandelt. Sie bietet erstmals einen rein ukrainischen Zugang an der Wall Street.
Die Kursreaktion fiel entsprechend heftig aus: In den ersten drei Handelstagen sprang die Aktie um mehr als 30 Prozent nach oben. Für viele Marktteilnehmer gilt sie damit als direkter Hebel auf eine Entspannung im Kriegsgebiet – eine Art "Friedensdividende" in Reinform, die sich in den Minutencharts ablesen lässt. Je stärker die Hoffnung auf Deeskalation wächst, desto mehr Kapital fließt in das neue Vehikel.
"Das Tickersymbol KYIV steht von heute an für die Möglichkeit, in die Ukraine zu investieren und Teil des wirtschaftlichen Wiederaufbaus des Landes zu sein", erklärte Augie Fabela, Chairman und Gründer von VEON, in einer Pressemitteilung.
Kyivstar ist seit über 27 Jahren in der Ukraine aktiv und bietet ein breites Spektrum an Mobilfunk- und Festnetzlösungen an. Zum Portfolio gehören unter anderem 4G-Dienste, Big-Data-Anwendungen, Cloud-Services, Cybersicherheitslösungen sowie digitales Fernsehen.
Gleichzeitig bleibt der Titel ein Spiel mit dem Risiko. Die Historie an der Börse ist noch sehr kurz, die Informationslage dünn und die Schwankungsbreite hoch – das sind klassische Zutaten für schnelle Gewinne, aber auch für abrupte Rückschläge. Wer einsteigt, spekuliert weniger auf planbare Erträge als auf die Schlagzeilenlage und Stimmungsumschwünge.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion