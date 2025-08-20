Canada Life Assurance Europe plc / Canada Life Assurance Europe plc ...

Dr. Krummet verfügt über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der Versicherungsbranche. Zuletzt war er Leiter des Maklervertriebs bei AXA Deutschland und dort für die Bereiche Leben, Schaden/Unfall und Krankenversicherung verantwortlich. Er hat nachweislich erfolgreiche Teams aufgebaut und verfügt über ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Maklern und die Anforderungen der Kunden. Dr. Krummet wird dem Executive Team von Canada Life beitreten und an CEO Susan Gibson berichten.

Canada Life Assurance Europe plc ernennt Chief Distribution Officer (FOTO) Köln (ots) - Canada Life Assurance Europe plc, ein führender Anbieter von Lebens-, Renten- und Investmentlösungen, gibt heute die Ernennung von Dr. Frederick Krummet zum Chief Distribution Officer mit Wirkung zum 17.11.2025 bekannt. Diese strategische Ernennung unterstreicht das anhaltende Engagement des Unternehmens für den Maklermarkt in Deutschland und die erheblichen Wachstumschancen, die dort bestehen. In seiner neuen Funktion wird Dr. Krummet den Ausbau der Maklerbetreuung und der Partnerbeziehungen von Canada Life leiten. Die Ernennung erfolgt in einer entscheidenden Phase, in der sich Canada Life positioniert, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Maklern und Kunden gerecht zu werden und die Chancen durch Innovation, digitale Transformation und den demografischen Wandel zu nutzen.

Susan Gibson, CEO, erklärt zu der Ernennung: "Makler sind das Herzstück unseres Geschäftsmodells, und diese neue Rolle stellt sicher, dass wir unsere Unterstützung und Services weiterentwickeln, um den Bedürfnissen unserer Partner-Makler und ihrer Kunden gerecht zu werden. Dr. Frederick Krummet wird die Agenda von Canada Life im deutschen Markt vorantreiben, in dem wir große Wachstumsmöglichkeiten sehen und neue Marktpotenziale erschließen wollen. Ich freue mich außerdem bekannt zu geben, dass Dr. Igor Radovic, langjähriger Canada-Life-Manager und Vorstandsmitglied, die Rolle des Chief Proposition Officer übernehmen wird. In dieser Funktion wird er unsere Innovationsagenda leiten - in einem Bereich, in dem Canada Life bereits einen starken Ruf genießt - und überzeugende Angebote entwickeln, die Mehrwert für Makler und ihre Kunden schaffen."



Auch Dr. Krummet äußert sich begeistert zu seiner neuen Rolle: "Ich freue mich sehr, zu Canada Life zu stoßen und diese spannende Agenda voranzutreiben. Makler spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung hochwertiger und relevanter Beratung für ihre Kunden, und es gibt enorme Chancen, die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und deren Kunden weiter zu verbessern. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team und unseren Partnern neue Wachstumswege zu erschließen."



Über Canada Life



Canada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in Deutschland und bietet einzigartige Produkte wie das Unitised-With-Profits (UWP)-Prinzip und die Grundfähigkeitsversicherung an. Ausgestattet mit einem AA Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000 Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere Innovationen und Verbesserungen wachsen.



Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden und verwaltet ein Vermögen von über 2 Billionen EUR.



