    UmweltBank bringt neuen nachhaltigen Anleihen-ETF an die Börse (FOTO)

    Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat ihren zweiten eigenen ETF aufgelegt: Der
    UmweltBank UCITS ETF - Green & Social Bonds Euro (WKN A41CHM) ist ab sofort
    börslich handelbar. Der neue Anleihen-ETF investiert ausschließlich in auf Euro
    lautende Green & Social Bonds, deren Emissionserlöse ökologische und soziale
    Projekte finanzieren - darunter u.a. erneuerbare Energien, energetische
    Gebäudesanierungen, sozialer Wohnraum und öffentlicher Nahverkehr. Der ETF
    richtet sich sowohl an private als auch institutionelle Anlegerinnen und
    Anleger, die eine nachhaltige, breit gestreute und zugleich schwankungsarme
    Anlageoption mit regelmäßigen quartalsweisen Zinsausschüttungen suchen.

    Konsequente Nachhaltigkeit nach Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

    Der ETF basiert auf dem "Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5
    Year Index", der von Solactive in enger Kooperation mit der UmweltBank
    entwickelt wurde, und erfüllt die Kriterien eines Artikel-9-Produkts gemäß der
    EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). In dem Index werden ausschließlich
    Euro-Anleihen hoher Bonität (Investment Grade) berücksichtigt, die von der
    Climate Bonds Initiative als grün, sozial oder nachhaltig anerkannt sind.

    Darüber hinaus wendet der ETF strenge Ausschlusskriterien an: Bei den
    Unternehmen zählen dazu u.a. fossile Energien, Atomkraft, Rüstung oder
    Menschenrechtsverstöße. Bei staatlichen Emittenten werden u.a. Diktaturen
    ausgeschlossen oder Länder, die den Klimazielen von Paris nicht beigetreten
    sind. So entsteht ein Portfolio, das klar auf Transparenz, Klimaschutz und
    soziale Wirkung ausgerichtet ist.

    Stabilität durch kurze Laufzeiten und breite Diversifikation

    "Mit unserem Green & Social Bonds ETF schaffen wir einen transparenten Zugang zu
    Anleihen, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen", erklärt Tobias Mötsch,
    Wertpapierspezialist Investmentfonds bei der UmweltBank. "Nach dem erfolgreichen
    Start unseres Aktien-ETFs im letzten Jahr ist dies ein konsequenter nächster
    Schritt - mit Fokus auf europäische Emittenten mit hoher Bonität. So erweitern
    wir unser nachhaltiges Wertpapierangebot um eine konservative und
    verantwortungsvolle Anlagemöglichkeit."

    Der Anleihen-ETF investiert gezielt in Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis
    zu fünf Jahren - ein Ansatz, der auf Zinsstabilität und kalkulierbare Risiken
    abzielt. Die zugrunde liegende Indexmethodik wurde so gestaltet, dass eine
    ausgewogene Verteilung über unterschiedliche Herausgeber (z. B. Staaten,
    Entwicklungsbanken und Unternehmen) und Länder gewährleistet ist. Dies geschieht
    durch klare Regeln zur Gewichtung einzelner Emittenten. Das Ergebnis: ein breit
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Verfasst von news aktuell
