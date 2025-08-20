UmweltBank bringt neuen nachhaltigen Anleihen-ETF an die Börse (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 5,24 auf Tradegate (20. August 2025, 12:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,16 %.

Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 186,87 Mio..

UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.