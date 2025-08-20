UmweltBank bringt neuen nachhaltigen Anleihen-ETF an die Börse (FOTO)
Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat ihren zweiten eigenen ETF aufgelegt: Der
UmweltBank UCITS ETF - Green & Social Bonds Euro (WKN A41CHM) ist ab sofort
börslich handelbar. Der neue Anleihen-ETF investiert ausschließlich in auf Euro
lautende Green & Social Bonds, deren Emissionserlöse ökologische und soziale
Projekte finanzieren - darunter u.a. erneuerbare Energien, energetische
Gebäudesanierungen, sozialer Wohnraum und öffentlicher Nahverkehr. Der ETF
richtet sich sowohl an private als auch institutionelle Anlegerinnen und
Anleger, die eine nachhaltige, breit gestreute und zugleich schwankungsarme
Anlageoption mit regelmäßigen quartalsweisen Zinsausschüttungen suchen.
Konsequente Nachhaltigkeit nach Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung
Der ETF basiert auf dem "Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5
Year Index", der von Solactive in enger Kooperation mit der UmweltBank
entwickelt wurde, und erfüllt die Kriterien eines Artikel-9-Produkts gemäß der
EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). In dem Index werden ausschließlich
Euro-Anleihen hoher Bonität (Investment Grade) berücksichtigt, die von der
Climate Bonds Initiative als grün, sozial oder nachhaltig anerkannt sind.
Darüber hinaus wendet der ETF strenge Ausschlusskriterien an: Bei den
Unternehmen zählen dazu u.a. fossile Energien, Atomkraft, Rüstung oder
Menschenrechtsverstöße. Bei staatlichen Emittenten werden u.a. Diktaturen
ausgeschlossen oder Länder, die den Klimazielen von Paris nicht beigetreten
sind. So entsteht ein Portfolio, das klar auf Transparenz, Klimaschutz und
soziale Wirkung ausgerichtet ist.
Stabilität durch kurze Laufzeiten und breite Diversifikation
"Mit unserem Green & Social Bonds ETF schaffen wir einen transparenten Zugang zu
Anleihen, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen", erklärt Tobias Mötsch,
Wertpapierspezialist Investmentfonds bei der UmweltBank. "Nach dem erfolgreichen
Start unseres Aktien-ETFs im letzten Jahr ist dies ein konsequenter nächster
Schritt - mit Fokus auf europäische Emittenten mit hoher Bonität. So erweitern
wir unser nachhaltiges Wertpapierangebot um eine konservative und
verantwortungsvolle Anlagemöglichkeit."
Der Anleihen-ETF investiert gezielt in Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis
zu fünf Jahren - ein Ansatz, der auf Zinsstabilität und kalkulierbare Risiken
abzielt. Die zugrunde liegende Indexmethodik wurde so gestaltet, dass eine
ausgewogene Verteilung über unterschiedliche Herausgeber (z. B. Staaten,
Entwicklungsbanken und Unternehmen) und Länder gewährleistet ist. Dies geschieht
durch klare Regeln zur Gewichtung einzelner Emittenten. Das Ergebnis: ein breit
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie
Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 5,24 auf Tradegate (20. August 2025, 12:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,16 %.
Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 186,87 Mio..
UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.
