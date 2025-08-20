NOZ/mh
n Zahlencheck: Digitalerlöse finanzieren redaktionelle Arbeit zu 100%
Flensburg/Osnabrück (ots) - Die Zahlen des zweiten Quartals 2025 liefern ein
deutliches Bild: Die Digitalerlöse aus Vertrieb und Vermarktung der digitalen
Nachrichtenprodukte haben sich deutlich weiterentwickelt. Sie refinanzieren die
Personalaufwände der gesamten Redaktionen von NOZ und sh:z sowie die personellen
Aufwände der NOZ Digital.
"Für uns ist diese Entwicklung ein wichtiger Meilenstein in der Transformation
der Verlagseinheiten innerhalb der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n", freut sich Jens
Wegmann, der gemeinsam mit Paul Wehberg die Geschäfte der Unternehmensgruppe
NOZ/mh:n verantwortet. "Im nächsten Schritt streben wir an, das Delta zu den
Print-Erlösen weiter zu schließen, indem wir unsere digitalen journalistischen
Geschäftsmodelle weiter verbessern und ergänzen", kündigt Paul Wehberg an.
deutliches Bild: Die Digitalerlöse aus Vertrieb und Vermarktung der digitalen
Nachrichtenprodukte haben sich deutlich weiterentwickelt. Sie refinanzieren die
Personalaufwände der gesamten Redaktionen von NOZ und sh:z sowie die personellen
Aufwände der NOZ Digital.
"Für uns ist diese Entwicklung ein wichtiger Meilenstein in der Transformation
der Verlagseinheiten innerhalb der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n", freut sich Jens
Wegmann, der gemeinsam mit Paul Wehberg die Geschäfte der Unternehmensgruppe
NOZ/mh:n verantwortet. "Im nächsten Schritt streben wir an, das Delta zu den
Print-Erlösen weiter zu schließen, indem wir unsere digitalen journalistischen
Geschäftsmodelle weiter verbessern und ergänzen", kündigt Paul Wehberg an.
Aktuell decken die Erlöse aus dem digitalen Lesermarkt und digitaler Werbung die
Gehälter der knapp 480 Mitarbeiter sowie die Aufwände für die digitalen
Publishing-Angebote und für die technische Arbeitsumgebung. Das Geschäftsmodell
des digitalen Journalismus und dessen systematischer Vermarktung so
auszutarieren, dass es mit dem durch KI zusätzlich beschleunigten Wandel im
Nachrichtenmarkt Schritt hält, ist aus Sicht der Gruppengeschäftsführer eine der
absoluten Kern-Herausforderungen für alle Medienhäuser. "Wir müssen in der Lage
sein, auf die aktuellen Bedürfnisse unserer Leser und unserer Werbekunden
gleichermaßen einzugehen. Es sind zwei Seiten einer Medaille und beide sind
maximal im Wandel", betont Paul Wehberg.
Damit diese Herausforderung gelingen kann, hat die Unternehmensgruppe NOZ/mh:n
2018 den Auftrag dafür in einer zentralen Einheit platziert, die in der NOZ
MEDIEN bereits 2008 mit ähnlichem Fokus ins Leben gerufen wurde: Der NOZ
Digital. Die zentrale Einheit vereint mit mittlerweile über 140 Kolleginnen und
Kollegen digitales Expertenwissen mit Verlags-Know-How. Damit ist sie ein
wichtiger Treiber der digitalen Transformation und auch Teil der umfassenden
KI-Strategie der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n.
Seit 2024 setzt die Gruppe in allen sieben Geschäftsbereichen mit Hochdruck auf
KI. "Künstliche Intelligenz und insbesondere LLMs verändern die Verlagsbranche
und alle damit verbundenen Branchen fundamental. Sie wird daher der nächste
entscheidende Faktor für all unsere Geschäftsbereiche sein und dazu beitragen,
die Differenz zwischen Digital- und Druckerlösen weiter zu verringern", so Paul
Wehberg über die Zukunft des Geschäftsmodells Journalismus.
So wie die Printprodukte dazu beigetragen haben, dass Menschen informiert über
Themen in den Austausch gehen können, so sehen die Gruppengeschäftsführer auch
in Zukunft die Aufgabe ihrer journalistischen Produkte darin, Anlass zum
Austausch über regionale und gesellschaftliche Themen zu liefern.
"Mit den digitalen Errungenschaften haben wir mehr Möglichkeiten als je zuvor.
Allerdings haben wir auch weniger Zeit, um zu entscheiden, was dem aktuellen und
zukünftigen Leserbedürfnis entspricht. Noch nie war der Zeitpunkt einer
Entscheidung so relevant für unsere Branche wie jetzt", erläutert Jens Wegmann.
Pressekontakt:
Salloa Lange
Leitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n
Mobil: 0171-529 33 55
mailto:salloa.lange@noz.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179965/6100397
OTS: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n
Gehälter der knapp 480 Mitarbeiter sowie die Aufwände für die digitalen
Publishing-Angebote und für die technische Arbeitsumgebung. Das Geschäftsmodell
des digitalen Journalismus und dessen systematischer Vermarktung so
auszutarieren, dass es mit dem durch KI zusätzlich beschleunigten Wandel im
Nachrichtenmarkt Schritt hält, ist aus Sicht der Gruppengeschäftsführer eine der
absoluten Kern-Herausforderungen für alle Medienhäuser. "Wir müssen in der Lage
sein, auf die aktuellen Bedürfnisse unserer Leser und unserer Werbekunden
gleichermaßen einzugehen. Es sind zwei Seiten einer Medaille und beide sind
maximal im Wandel", betont Paul Wehberg.
Damit diese Herausforderung gelingen kann, hat die Unternehmensgruppe NOZ/mh:n
2018 den Auftrag dafür in einer zentralen Einheit platziert, die in der NOZ
MEDIEN bereits 2008 mit ähnlichem Fokus ins Leben gerufen wurde: Der NOZ
Digital. Die zentrale Einheit vereint mit mittlerweile über 140 Kolleginnen und
Kollegen digitales Expertenwissen mit Verlags-Know-How. Damit ist sie ein
wichtiger Treiber der digitalen Transformation und auch Teil der umfassenden
KI-Strategie der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n.
Seit 2024 setzt die Gruppe in allen sieben Geschäftsbereichen mit Hochdruck auf
KI. "Künstliche Intelligenz und insbesondere LLMs verändern die Verlagsbranche
und alle damit verbundenen Branchen fundamental. Sie wird daher der nächste
entscheidende Faktor für all unsere Geschäftsbereiche sein und dazu beitragen,
die Differenz zwischen Digital- und Druckerlösen weiter zu verringern", so Paul
Wehberg über die Zukunft des Geschäftsmodells Journalismus.
So wie die Printprodukte dazu beigetragen haben, dass Menschen informiert über
Themen in den Austausch gehen können, so sehen die Gruppengeschäftsführer auch
in Zukunft die Aufgabe ihrer journalistischen Produkte darin, Anlass zum
Austausch über regionale und gesellschaftliche Themen zu liefern.
"Mit den digitalen Errungenschaften haben wir mehr Möglichkeiten als je zuvor.
Allerdings haben wir auch weniger Zeit, um zu entscheiden, was dem aktuellen und
zukünftigen Leserbedürfnis entspricht. Noch nie war der Zeitpunkt einer
Entscheidung so relevant für unsere Branche wie jetzt", erläutert Jens Wegmann.
Pressekontakt:
Salloa Lange
Leitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n
Mobil: 0171-529 33 55
mailto:salloa.lange@noz.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179965/6100397
OTS: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n
Autor folgen