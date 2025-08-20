n Zahlencheck: Digitalerlöse finanzieren redaktionelle Arbeit zu 100%

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Flensburg/Osnabrück (ots) - Die Zahlen des zweiten Quartals 2025 liefern ein
    deutliches Bild: Die Digitalerlöse aus Vertrieb und Vermarktung der digitalen
    Nachrichtenprodukte haben sich deutlich weiterentwickelt. Sie refinanzieren die
    Personalaufwände der gesamten Redaktionen von NOZ und sh:z sowie die personellen
    Aufwände der NOZ Digital.

    "Für uns ist diese Entwicklung ein wichtiger Meilenstein in der Transformation
    der Verlagseinheiten innerhalb der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n", freut sich Jens
    Wegmann, der gemeinsam mit Paul Wehberg die Geschäfte der Unternehmensgruppe
    NOZ/mh:n verantwortet. "Im nächsten Schritt streben wir an, das Delta zu den
    Print-Erlösen weiter zu schließen, indem wir unsere digitalen journalistischen
    Geschäftsmodelle weiter verbessern und ergänzen", kündigt Paul Wehberg an.

    Aktuell decken die Erlöse aus dem digitalen Lesermarkt und digitaler Werbung die
    Gehälter der knapp 480 Mitarbeiter sowie die Aufwände für die digitalen
    Publishing-Angebote und für die technische Arbeitsumgebung. Das Geschäftsmodell
    des digitalen Journalismus und dessen systematischer Vermarktung so
    auszutarieren, dass es mit dem durch KI zusätzlich beschleunigten Wandel im
    Nachrichtenmarkt Schritt hält, ist aus Sicht der Gruppengeschäftsführer eine der
    absoluten Kern-Herausforderungen für alle Medienhäuser. "Wir müssen in der Lage
    sein, auf die aktuellen Bedürfnisse unserer Leser und unserer Werbekunden
    gleichermaßen einzugehen. Es sind zwei Seiten einer Medaille und beide sind
    maximal im Wandel", betont Paul Wehberg.

    Damit diese Herausforderung gelingen kann, hat die Unternehmensgruppe NOZ/mh:n
    2018 den Auftrag dafür in einer zentralen Einheit platziert, die in der NOZ
    MEDIEN bereits 2008 mit ähnlichem Fokus ins Leben gerufen wurde: Der NOZ
    Digital. Die zentrale Einheit vereint mit mittlerweile über 140 Kolleginnen und
    Kollegen digitales Expertenwissen mit Verlags-Know-How. Damit ist sie ein
    wichtiger Treiber der digitalen Transformation und auch Teil der umfassenden
    KI-Strategie der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n.

    Seit 2024 setzt die Gruppe in allen sieben Geschäftsbereichen mit Hochdruck auf
    KI. "Künstliche Intelligenz und insbesondere LLMs verändern die Verlagsbranche
    und alle damit verbundenen Branchen fundamental. Sie wird daher der nächste
    entscheidende Faktor für all unsere Geschäftsbereiche sein und dazu beitragen,
    die Differenz zwischen Digital- und Druckerlösen weiter zu verringern", so Paul
    Wehberg über die Zukunft des Geschäftsmodells Journalismus.

    So wie die Printprodukte dazu beigetragen haben, dass Menschen informiert über
    Themen in den Austausch gehen können, so sehen die Gruppengeschäftsführer auch
    in Zukunft die Aufgabe ihrer journalistischen Produkte darin, Anlass zum
    Austausch über regionale und gesellschaftliche Themen zu liefern.

    "Mit den digitalen Errungenschaften haben wir mehr Möglichkeiten als je zuvor.
    Allerdings haben wir auch weniger Zeit, um zu entscheiden, was dem aktuellen und
    zukünftigen Leserbedürfnis entspricht. Noch nie war der Zeitpunkt einer
    Entscheidung so relevant für unsere Branche wie jetzt", erläutert Jens Wegmann.

