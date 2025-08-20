n Zahlencheck: Digitalerlöse finanzieren redaktionelle Arbeit zu 100%

Flensburg/Osnabrück (ots) - Die Zahlen des zweiten Quartals 2025 liefern ein

deutliches Bild: Die Digitalerlöse aus Vertrieb und Vermarktung der digitalen

Nachrichtenprodukte haben sich deutlich weiterentwickelt. Sie refinanzieren die

Personalaufwände der gesamten Redaktionen von NOZ und sh:z sowie die personellen

Aufwände der NOZ Digital.



"Für uns ist diese Entwicklung ein wichtiger Meilenstein in der Transformation

der Verlagseinheiten innerhalb der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n", freut sich Jens

Wegmann, der gemeinsam mit Paul Wehberg die Geschäfte der Unternehmensgruppe

NOZ/mh:n verantwortet. "Im nächsten Schritt streben wir an, das Delta zu den

Print-Erlösen weiter zu schließen, indem wir unsere digitalen journalistischen

Geschäftsmodelle weiter verbessern und ergänzen", kündigt Paul Wehberg an.





Aktuell decken die Erlöse aus dem digitalen Lesermarkt und digitaler Werbung die

Gehälter der knapp 480 Mitarbeiter sowie die Aufwände für die digitalen

Publishing-Angebote und für die technische Arbeitsumgebung. Das Geschäftsmodell

des digitalen Journalismus und dessen systematischer Vermarktung so

auszutarieren, dass es mit dem durch KI zusätzlich beschleunigten Wandel im

Nachrichtenmarkt Schritt hält, ist aus Sicht der Gruppengeschäftsführer eine der

absoluten Kern-Herausforderungen für alle Medienhäuser. "Wir müssen in der Lage

sein, auf die aktuellen Bedürfnisse unserer Leser und unserer Werbekunden

gleichermaßen einzugehen. Es sind zwei Seiten einer Medaille und beide sind

maximal im Wandel", betont Paul Wehberg.



Damit diese Herausforderung gelingen kann, hat die Unternehmensgruppe NOZ/mh:n

2018 den Auftrag dafür in einer zentralen Einheit platziert, die in der NOZ

MEDIEN bereits 2008 mit ähnlichem Fokus ins Leben gerufen wurde: Der NOZ

Digital. Die zentrale Einheit vereint mit mittlerweile über 140 Kolleginnen und

Kollegen digitales Expertenwissen mit Verlags-Know-How. Damit ist sie ein

wichtiger Treiber der digitalen Transformation und auch Teil der umfassenden

KI-Strategie der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n.



Seit 2024 setzt die Gruppe in allen sieben Geschäftsbereichen mit Hochdruck auf

KI. "Künstliche Intelligenz und insbesondere LLMs verändern die Verlagsbranche

und alle damit verbundenen Branchen fundamental. Sie wird daher der nächste

entscheidende Faktor für all unsere Geschäftsbereiche sein und dazu beitragen,

die Differenz zwischen Digital- und Druckerlösen weiter zu verringern", so Paul

Wehberg über die Zukunft des Geschäftsmodells Journalismus.



So wie die Printprodukte dazu beigetragen haben, dass Menschen informiert über

Themen in den Austausch gehen können, so sehen die Gruppengeschäftsführer auch

in Zukunft die Aufgabe ihrer journalistischen Produkte darin, Anlass zum

Austausch über regionale und gesellschaftliche Themen zu liefern.



"Mit den digitalen Errungenschaften haben wir mehr Möglichkeiten als je zuvor.

Allerdings haben wir auch weniger Zeit, um zu entscheiden, was dem aktuellen und

zukünftigen Leserbedürfnis entspricht. Noch nie war der Zeitpunkt einer

Entscheidung so relevant für unsere Branche wie jetzt", erläutert Jens Wegmann.



