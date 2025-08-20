Wirtschaft
Dax bleibt im Minus - Anleger warten auf neue Handelsimpulse
Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.340 Punkten berechnet, ein Minus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Börse, die Deutsche Telekom und Henkel, am Ende Brenntag, Airbus und Porsche.
"Die Marktteilnehmer halten sich weiterhin überwiegend an den Seitenlinien auf und warten auf neue Handelsimpulse", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "In diesem Marktumfeld werden die Quartalszahlen von den US-Einzelhandelskonzernen relativ interessant werden." Der Konsum in den USA hatte sich zuletzt stark rückläufig entwickelt und gilt als eine wichtige Säule der US-Wirtschaft.
"Somit geben die Quartalszahlen der US-Konzerne Auskunft über das Konsumklima in den USA", so Lipkow. "Insgesamt gestaltet sich der Handel in Europa ruhig und abwartend. Größere Kursausreißer sind derzeit eher rar."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1651 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8583 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 66,26 US-Dollar; das waren 47 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Erdman schrieb 04.08.25, 10:01
Er knobelt eben schon zu lange bei Henkel. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
russak22 schrieb 02.08.25, 20:15
Hab mal irgendwo gelesen dass der Herr Knobel sagte Henkel habe für übernahmen mehr als 10 Milliarden zur Verfügung. Bis jetzt sieht man davon aber gar nichts. Ich verstehe nicht diesen Stillstand. Wozu hortet man soviel... Henkel bringt weder neue Produkte raus, noch tätig es große Übernahmen. Es passiert einfach gar nichtsmitdiskutieren »
alterEgon schrieb 02.08.25, 17:51
Frau Bagel-Trah wird von der Realität eingeholt werden. Die Wirtschaft in den USA wird anziehen, deren Unternehmen entsprechend erfolgreich sein. Hinzu kommen die Zölle aus der EU. Die links-grüne Phrasen werden nicht nur dort unpopulär werden, sondern auch hier in der EU. Vor allem bei der Bevölkerung, die ja besonders von dem Klimawahnsinn betroffen sind. Die Inflation hat mächtig angezogen. Es ist schon Wahnsinn was eine große Packung Persil im Supermarkt kostet, unter 20 € kommt man da nicht mehr weg.
Und nun US Ware, keine CO2 Abgabe, Energie preiswert, keine Zölle in die EU. Finde den Fehler.
Will Henkel seinen Umsatz steigern, muss es massiv handeln. Die ganze Chemiebranche in Deutschland. Mit still ist da nichts mehr gewinnen. Entweder abwandern, wie es BASF tat oder man drängt hier auf Änderungen. Und es war ja pure Lüge. CO2 ist für jede Pflanze notwendig, es ist kein Schadstoff, wie es teils schon in deutschen Schulbüchern steht.
Wir ändern mit unserem BIP in Deutschland auch nicht das Weltklima, während die USA, China, Indien Kohlekraftwerke,.. massiv ausweiten. Selbst wenn man diesen Klimawahnsinn glaubt.
Und Henkel muss seinen Umsatz erhöhen, wieder auf sichtbaren Wachstum bringen, sonst kommt die Aktie nicht aus dem Tief. Auch wird weiter stagnierender Umsatz irgendwann zu Gewinnwarnungen führen. Noch geht es Henkel ja gut. Aber wenn es den fatalen Weg des grünen Klimawahnsinns fortsetzt, kann sich dies auch schnell bemerkbar machen.
