Kupferpreis in banger Erwartung. Gold-Kupferproduzent vor knackiger Kursrallye

Die Finanzmärkte richten ihre Blicke bereits auf den morgigen Donnerstag und dem Beginn des 3-tägigen Jackson Hole Economic Policy Symposiums. Die mit Spannung erwartete Rede des Fed-Präsidenten Powell am Freitag könnte das Handelsgeschehen sowohl bei Dax & Co. als auch im Rohstoff- und Edelmetallbereich durcheinanderwirbeln. Die Rede wird von nicht wenigen als richtungsweisend eingestuft. Vor allem am Goldmarkt wird man ganz genau hinhören. Gold konsolidiert, hat dabei aber immer noch die 4.000 US-Dollar fest im Blick. Bei Silber sieht es ganz ähnlich aus. Ob Powell die Karten neu mischen wird, bleibt abzuwarten.

Kupferpreis in banger Erwartung

Kupfer hat den durch die Zollproblematik ausgelösten Preisschock vorerst überstanden. Der Preis oszillierte zuletzt im Bereich um 4,5 US-Dollar / lb. Dieser Preisbereich ist aus charttechnischer Sicht von Bedeutung. Sollte es doch noch zu einem deutlichen Rücksetzer unter die 4,5 US-Dollar kommen, muss mit einer weiteren Ausdehnung der Korrektur in Richtung 4 US-Dollar gerechnet werden. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Eine erfolgreiche Bodenbildung könnte als Sprungbrett für ein erneutes Anlaufen der 5 US-Dollar dienen.

Unter fundamentalen Aspekten fehlen aktuell die preistreibenden Faktoren. Kupfer ringt um Momentum. Hohe Lagerbestände sowie eine verhaltene Nachfrage halten den Kupferpreis in der aktuellen Phase im Zaum. Relevante Wirtschaftsdaten brachten zuletzt auch keinen Schwung in den Kupferpreis. Kurzum. Ungeachtet der auf lange Sicht weiterhin exzellenten Perspektiven, könnte sich die Seitwärtsbewegung im Bereich von 4,5 US-Dollar zunächst fortsetzen. Das hindert einige Produzentenaktien jedoch nicht daran, ihre Rallyebewegungen bereits jetzt wieder anzukurbeln.

Hudbay Minerals – Ausbruch angelaufen. Nun gilt es!

Die Aktie des kanadischen Kupfer- und Goldproduzenten war bereits ein ums andere Mal Gegenstand von Kommentierungen an dieser Stelle. Hudbay Minerals zählt unverändert zu den spannendsten Werten in dem Sektor; nicht zuletzt aufgrund der aktuellen charttechnischen Konstellation. Doch das Unternehmen überzeugt auch unter fundamentalen Aspekten und bietet eine interessante Alternative zu Barrick Mining, Newmont Corp. oder aber Freeport-McMoRan.



Die Kanadier legten kürzlich die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 vor. Diese fielen mehr als überzeugend aus. Hier einige Kennzahlen aus dem Bericht. Hudbay Minerals gelang es, den Umsatz im Juni-Quartal 2025 auf 536,4 Mio. US-Dollar zu steigern, nach 425,5 Mio. US-Dollar im Juni-Quartal 2024. Das bereinigte EBITDA wurde mit 245,2 Mio. US-Dollar angegeben, nach 145,0 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Stark präsentierte sich auch der free cash flow im aktuellen Berichtszeitraum mit 87,8 Mio. US-Dollar, nach 32,5 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Daraufhin schoss die Aktie in Richtung 12 US-Dollar. Obgleich Hudbay Minerals das exponierte Kursniveau nicht ganz halten konnte, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Im besten Fall dreht die Aktie nun wieder im Bereich von 11 US-Dollar nach oben ab. Selbst ein Rücksetzer auf 9,8 US-Dollar wäre aus bullischer Sicht noch zu tolerieren. Nur darunter sollte es nicht gehen. Ein Rücksetzer unter die 9 US-Dollar würde hingegen eine Neubewertung notwendig machen. Kurzum. Hudbay Minerals könnte mit Blick auf die aktuelle Konstellation jederzeit in Richtung 13 US-Dollar / 14 US-Dollar durchstarten. Sollte es hingegen unter die 9,8 US-Dollar gehen, wäre Obacht geboten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

