Top 10 DAX-Aktien mit niedrigem KGV: Das sind die günstigsten Aktien

Für Anleger kann dies sowohl eine Chance als auch ein Risiko sein, denn ein niedriges KGV kann auch Ergebnis von Unsicherheiten sein. Wir stellen zehn günstige DAX-Aktien im Überblick vor.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine der wichtigsten Kennzahlen zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV kann darauf hindeuten, dass eine Aktie im Vergleich zu ihrem Gewinn günstig bewertet ist – allerdings nur, wenn die zukünftigen Aussichten stabil bleiben. Besonders im DAX gibt es derzeit einige Unternehmen, die mit auffallend niedrigen KGV notieren.

Volkswagen (Vz)

+1,04 % +1,82 % +11,26 % +4,65 % +4,30 % -30,62 % -26,64 % -37,39 % +306,59 % ISIN:DE0007664039WKN:766403 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Mit einem KGV von 4,07 gehört Volkswagen zu den günstigsten Aktien im DAX. Der Autobauer profitiert von einem breiten Markenportfolio und hohen Gewinnen, steht aber zugleich vor großen Herausforderungen durch die Transformation zur Elektromobilität. Die niedrige Bewertung deutet darauf hin, dass Anleger noch skeptisch sind, bietet jedoch langfristig Chancen.

RWE

+0,42 % +2,95 % -3,63 % +7,65 % +13,16 % -16,94 % +9,17 % +151,52 % -10,72 % ISIN:DE0007037129WKN:703712 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Der Energiekonzern RWE weist derzeit ein KGV von 4,18 auf und gehört damit ebenfalls zu den günstig bewerteten Unternehmen im Index. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien und stabile Erträge aus dem Kraftwerksgeschäft könnte der Konzern langfristig von der Energiewende profitieren. Für Value-Investoren ist die Aktie damit einen Blick wert.

Mercedes-Benz Group

+1,72 % +1,45 % +5,58 % +2,66 % -12,66 % -6,79 % +56,02 % -2,59 % +184,19 % ISIN:DE0007100000WKN:710000 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Die Mercedes-Benz Group kommt aktuell auf ein KGV von 5,10 und kombiniert hohe Dividendenrenditen mit einer günstigen Bewertung. Das Premiumsegment sorgt für starke Margen, während der Konzern parallel seine Strategie in Richtung Elektromobilität ausbaut. Für Anleger, die auf stabile Gewinne setzen, bleibt Mercedes-Benz attraktiv.

E.ON

-0,90 % -3,04 % -4,06 % +0,85 % +25,57 % +70,72 % +57,28 % +67,05 % +1.009,07 % ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Mit einem KGV von 6,50 ist E.ON trotz stabiler Einnahmen aus dem regulierten Netzgeschäft vergleichsweise günstig bewertet. Der Energieversorger profitiert von konstanten Cashflows, investiert aber gleichzeitig stark in den Umbau seiner Infrastruktur. Für Anleger, die auf defensive Titel setzen, bietet E.ON ein interessantes Rendite-Risiko-Profil.

BMW

+0,93 % +1,35 % +7,51 % +14,59 % +7,90 % +18,99 % +57,85 % +19,68 % +569.650,00 % ISIN:DE0005190003WKN:519000 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Der Münchener Autobauer BMW kommt aktuell auf ein KGV von 6,74 und zählt damit ebenfalls zu den günstigen DAX-Werten. Dank hoher Eigenkapitalquote und starker Markenpräsenz ist das Unternehmen gut positioniert, um Herausforderungen in der Automobilbranche zu meistern. Die Kombination aus stabiler Dividende und niedriger Bewertung macht BMW besonders interessant.

Commerzbank

-3,42 % +0,24 % +32,41 % +44,88 % +195,45 % +464,09 % +718,56 % +284,43 % -60,40 % ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Mit einem KGV von 6,78 ist die Commerzbank einer der günstigsten Banktitel im DAX. Das Institut profitiert von gestiegenen Zinsen und besseren Margen, steht aber vor Herausforderungen durch regulatorische Auflagen und steigenden Wettbewerb. Für Anleger, die auf eine nachhaltige Erholung im Bankensektor setzen, kann die Aktie attraktiv sein.

Deutsche Bank

+0,22 % +0,44 % +21,97 % +25,38 % +121,26 % +273,60 % +305,02 % +37,14 % -44,31 % ISIN:DE0005140008WKN:514000 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Die Deutsche Bank notiert aktuell bei einem KGV von 9,90 und liegt damit noch unter dem Branchendurchschnitt vieler internationaler Wettbewerber. Nach Jahren der Restrukturierung zeigt der Konzern Fortschritte bei Kostensenkungen und Profitabilität. Für risikobewusste Anleger bietet die Aktie Potenzial, bleibt jedoch konjunkturabhängig.

Daimler Truck Holding

+3,17 % -3,15 % -0,10 % +2,05 % +16,89 % +49,70 % +36,01 % ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

Max

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck weist ein KGV von 9,96 auf und überzeugt mit stabiler Nachfrage in seinen Kernmärkten. Seit der Abspaltung von Mercedes-Benz hat sich das Unternehmen eigenständig etabliert und bietet Anlegern eine solide Dividende. Das moderate Bewertungsniveau macht die Aktie für langfristige Investoren interessant.

Continental

+1,33 % +0,75 % +0,91 % -2,26 % +27,05 % +19,47 % -4,13 % -54,40 % +96,37 % ISIN:DE0005439004WKN:543900 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Mit einem KGV von 11,10 ist Continental im Vergleich zu vielen anderen Automobilzulieferern günstig bewertet. Der Konzern investiert stark in Zukunftstechnologien wie E-Mobilität und automatisiertes Fahren, kämpft jedoch mit Kostensteigerungen und schwacher Nachfrage in Teilbereichen. Für Anleger mit längerem Horizont könnte die Aktie Chancen bieten.

Münchener Rück

-0,93 % +0,72 % -3,05 % -3,18 % +17,63 % +134,44 % +131,27 % +241,85 % +559,29 % ISIN:DE0008430026WKN:843002 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Die Münchener Rück kommt auf ein KGV von 11,26 und kombiniert eine starke Marktposition mit verlässlichen Dividendenzahlungen. Als einer der größten Rückversicherer der Welt profitiert das Unternehmen von stabilen Einnahmen und langfristigen Trends wie steigenden Absicherungsbedarfen. Für konservative Anleger ist die Aktie ein solider Basiswert.

Autor: wO-Redaktion

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!



