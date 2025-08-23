    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Top 10 DAX-Aktien mit niedrigem KGV: Das sind die günstigsten Aktien

    Diese 10 DAX-Unternehmen überzeugen aktuell mit niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen. Welche Titel Anleger jetzt im Blick behalten sollten und warum ein niedriges KGV attraktive Einstiegschancen bieten kann.

    Für Sie zusammengefasst
    • Niedriges KGV bietet Chancen, aber auch Risiken.
    • DAX-Unternehmen wie VW und RWE sind günstig bewertet.
    • Stabile Gewinne und Dividenden bei Mercedes und E.ON.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    DAX-Perlen - Top 10 DAX-Aktien mit niedrigem KGV: Das sind die günstigsten Aktien
    Foto: © Volkswagen 2024

    Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine der wichtigsten Kennzahlen zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV kann darauf hindeuten, dass eine Aktie im Vergleich zu ihrem Gewinn günstig bewertet ist – allerdings nur, wenn die zukünftigen Aussichten stabil bleiben. Besonders im DAX gibt es derzeit einige Unternehmen, die mit auffallend niedrigen KGV notieren.

    Für Anleger kann dies sowohl eine Chance als auch ein Risiko sein, denn ein niedriges KGV kann auch Ergebnis von Unsicherheiten sein. Wir stellen zehn günstige DAX-Aktien im Überblick vor.

    Volkswagen (Vz)

    Volkswagen (VW) Vz

    +1,04 %
    +1,82 %
    +11,26 %
    +4,65 %
    +4,30 %
    -30,62 %
    -26,64 %
    -37,39 %
    +306,59 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Mit einem KGV von 4,07 gehört Volkswagen zu den günstigsten Aktien im DAX. Der Autobauer profitiert von einem breiten Markenportfolio und hohen Gewinnen, steht aber zugleich vor großen Herausforderungen durch die Transformation zur Elektromobilität. Die niedrige Bewertung deutet darauf hin, dass Anleger noch skeptisch sind, bietet jedoch langfristig Chancen.

    RWE

    RWE

    +0,42 %
    +2,95 %
    -3,63 %
    +7,65 %
    +13,16 %
    -16,94 %
    +9,17 %
    +151,52 %
    -10,72 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712

    Der Energiekonzern RWE weist derzeit ein KGV von 4,18 auf und gehört damit ebenfalls zu den günstig bewerteten Unternehmen im Index. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien und stabile Erträge aus dem Kraftwerksgeschäft könnte der Konzern langfristig von der Energiewende profitieren. Für Value-Investoren ist die Aktie damit einen Blick wert.

    Mercedes-Benz Group

    Mercedes-Benz Group

    +1,72 %
    +1,45 %
    +5,58 %
    +2,66 %
    -12,66 %
    -6,79 %
    +56,02 %
    -2,59 %
    +184,19 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000

    Die Mercedes-Benz Group kommt aktuell auf ein KGV von 5,10 und kombiniert hohe Dividendenrenditen mit einer günstigen Bewertung. Das Premiumsegment sorgt für starke Margen, während der Konzern parallel seine Strategie in Richtung Elektromobilität ausbaut. Für Anleger, die auf stabile Gewinne setzen, bleibt Mercedes-Benz attraktiv.

    E.ON

    E.ON

    -0,90 %
    -3,04 %
    -4,06 %
    +0,85 %
    +25,57 %
    +70,72 %
    +57,28 %
    +67,05 %
    +1.009,07 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99

    Mit einem KGV von 6,50 ist E.ON trotz stabiler Einnahmen aus dem regulierten Netzgeschäft vergleichsweise günstig bewertet. Der Energieversorger profitiert von konstanten Cashflows, investiert aber gleichzeitig stark in den Umbau seiner Infrastruktur. Für Anleger, die auf defensive Titel setzen, bietet E.ON ein interessantes Rendite-Risiko-Profil.

    BMW

    BMW

    +0,93 %
    +1,35 %
    +7,51 %
    +14,59 %
    +7,90 %
    +18,99 %
    +57,85 %
    +19,68 %
    +569.650,00 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000

    Der Münchener Autobauer BMW kommt aktuell auf ein KGV von 6,74 und zählt damit ebenfalls zu den günstigen DAX-Werten. Dank hoher Eigenkapitalquote und starker Markenpräsenz ist das Unternehmen gut positioniert, um Herausforderungen in der Automobilbranche zu meistern. Die Kombination aus stabiler Dividende und niedriger Bewertung macht BMW besonders interessant.

    Commerzbank

    Commerzbank

    -3,42 %
    +0,24 %
    +32,41 %
    +44,88 %
    +195,45 %
    +464,09 %
    +718,56 %
    +284,43 %
    -60,40 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100

    Mit einem KGV von 6,78 ist die Commerzbank einer der günstigsten Banktitel im DAX. Das Institut profitiert von gestiegenen Zinsen und besseren Margen, steht aber vor Herausforderungen durch regulatorische Auflagen und steigenden Wettbewerb. Für Anleger, die auf eine nachhaltige Erholung im Bankensektor setzen, kann die Aktie attraktiv sein.

    Deutsche Bank

    Deutsche Bank

    +0,22 %
    +0,44 %
    +21,97 %
    +25,38 %
    +121,26 %
    +273,60 %
    +305,02 %
    +37,14 %
    -44,31 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000

    Die Deutsche Bank notiert aktuell bei einem KGV von 9,90 und liegt damit noch unter dem Branchendurchschnitt vieler internationaler Wettbewerber. Nach Jahren der Restrukturierung zeigt der Konzern Fortschritte bei Kostensenkungen und Profitabilität. Für risikobewusste Anleger bietet die Aktie Potenzial, bleibt jedoch konjunkturabhängig.

    Daimler Truck Holding

    Daimler Truck Holding

    +3,17 %
    -3,15 %
    -0,10 %
    +2,05 %
    +16,89 %
    +49,70 %
    +36,01 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

    Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck weist ein KGV von 9,96 auf und überzeugt mit stabiler Nachfrage in seinen Kernmärkten. Seit der Abspaltung von Mercedes-Benz hat sich das Unternehmen eigenständig etabliert und bietet Anlegern eine solide Dividende. Das moderate Bewertungsniveau macht die Aktie für langfristige Investoren interessant.

    Continental

    Continental

    +1,33 %
    +0,75 %
    +0,91 %
    -2,26 %
    +27,05 %
    +19,47 %
    -4,13 %
    -54,40 %
    +96,37 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900

    Mit einem KGV von 11,10 ist Continental im Vergleich zu vielen anderen Automobilzulieferern günstig bewertet. Der Konzern investiert stark in Zukunftstechnologien wie E-Mobilität und automatisiertes Fahren, kämpft jedoch mit Kostensteigerungen und schwacher Nachfrage in Teilbereichen. Für Anleger mit längerem Horizont könnte die Aktie Chancen bieten.

    Münchener Rück

    Münchener Rück

    -0,93 %
    +0,72 %
    -3,05 %
    -3,18 %
    +17,63 %
    +134,44 %
    +131,27 %
    +241,85 %
    +559,29 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002

    Die Münchener Rück kommt auf ein KGV von 11,26 und kombiniert eine starke Marktposition mit verlässlichen Dividendenzahlungen. Als einer der größten Rückversicherer der Welt profitiert das Unternehmen von stabilen Einnahmen und langfristigen Trends wie steigenden Absicherungsbedarfen. Für konservative Anleger ist die Aktie ein solider Basiswert.

    Autor: wO-Redaktion 

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
