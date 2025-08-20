Target - Aktie bricht ein -8,75 % - 20.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Target Aktie. Mit einer Performance von -8,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Target ist ein führender US-Einzelhändler, der preiswerte, stilvolle Produkte wie Kleidung, Elektronik und Lebensmittel anbietet. Als achtgrößter Einzelhändler konkurriert Target mit Walmart, Amazon und Costco. Es hebt sich durch exklusive Designer-Kooperationen und ein ansprechendes Store-Layout ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Target-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,57 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Target Aktie damit um +0,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Target auf -30,63 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

Target Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,16 % 1 Monat +1,30 % 3 Monate +3,57 % 1 Jahr -30,95 %

Informationen zur Target Aktie

Es gibt 454 Mio. Target Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,94 Mrd.EUR wert.

Target Aktie jetzt kaufen?

Ob die Target Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Target Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.