Porsche reduziert Cellforce-Belegschaft drastisch

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Porsche will sein Batterie-Tochterunternehmen Cellforce offenbar weitgehend dichtmachen. Wie der "Spiegel" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, plant der Sportwagenbauer, rund 200 seiner 286 Mitarbeiter zu entlassen. Übrig bliebe im schwäbischen Kirchentellinsfurt allenfalls eine kleine Einheit für Forschung und Entwicklung. Am heutigen Mittwoch ist der Arbeitsagentur Reutlingen eine entsprechende Massenentlassung angezeigt worden.



Porsche kommentiert den Vorgang laut "Spiegel" nicht. Ende April hat der Konzern mitgeteilt, dass man die Batteriezelltochter nicht eigenständig weiterführen wolle. Zuletzt wurde noch nach Investoren gesucht. Anfang August waren Emissäre von BMW in Kirchentellinsfurt. Auch Rüstungsunternehmen sollen sich für die Teile von Cellforce interessieren, um Batterien für Militärdrohnen zu entwickeln. BMW kommentierte den Besuch nicht.





