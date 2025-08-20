Abcourt nimmt Mühlenanlage auf dem Projekt Sleeping Giant in Betrieb

Rouyn-Noranda, Kanada, 20. August 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Mühlenanlage auf dem Projekt Sleeping Giant in Eeyou Istchee (Québec) in Betrieb genommen hat.

Nach dem jüngsten Update in der Pressemeldung vom 7. August freut sich das Unternehmen berichten zu können, dass der Betrieb der Mühlenanlage am Standort von Sleeping Giant nun angelaufen ist. Das dort verarbeitete Material stammt zu 100 % aus dem Erschließungsbetrieb auf dem Projekt Sleeping Giant direkt unterhalb der Anlage. Das Unternehmen wird den Mühlenkreislauf in den nächsten Wochen beschicken, um den ersten Goldbarren seit 2014 aus Sleeping Giant zu produzieren.

Zwischen 1987 und 2014 verarbeitete diese Mühlenanlage 3,37 Millionen Tonnen Material mit einem Gehalt von 10,29 g/t Gold, das aus der Lagerstätte Sleeping Giant gefördert wurde, um insgesamt 1.073.111 Unzen Gold zu produzieren. Später wurde in der Anlage von 2016 bis 2022 Material aus der Mine Elder verarbeitet. Zuletzt wurde die Mühlenanlage 2024 für die Verarbeitung der 5.000 Tonnen schweren Massenprobe aus der Lagerstätte Pershing-Manitou mit einer Rate von 32 Tonnen pro Stunde eingesetzt. In den letzten paar Monaten hat Abcourt Investitionen vorgenommen, um die Mühlenanlage in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, sagt dazu: „Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Betriebs. Es ist ein wichtiger Meilenstein, dass die Mühlenanlage nun nicht mehr im Wartungsmodus ist, denn dies zeigt dem Markt unseren ständigen Fortschritt. Wir haben diese Anlage in der Vergangenheit betrieben und sind überzeugt, dass die Anlauf- und Testphase mit dem aktuellen Material reibungslos und ohne große Probleme verlaufen sollte. Im Anschluss will sich das Unternehmen bis Ende 2025 auf verschiedenen Messen mit der Anlegergemeinschaft treffen, um unser großartiges Projekt zu präsentieren.“

Das Unternehmen wird am Mining Forum Americas 2025 teilnehmen, das vom 14. bis 17. September 2025 im Broadmoor Hotel & Resort in Colorado Springs (USA) stattfinden wird, um die Bergbau-Investmentgemeinschaft über seine Erfolge zu informieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Pascal Hamelin, Eng., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.