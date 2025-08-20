    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Fossile Energie keine Option

    Google setzt auf Atomstrom – Rückenwind für Nuklear- und Uranaktien?

    Ab 2030 sollen Googles Rechenzentren mit Strom aus einem kleinen Kernreaktor versorgt werden. Das könnte neue Chancen für Nuklear- und Uranaktien eröffnen.

    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Google geht einen großen Schritt in Richtung emissionsfreier Stromversorgung: Ab 2030 sollen seine Rechenzentren in Tennessee und Alabama mit Energie aus dem geplanten Hermes-2-Reaktor von Kairos Power beliefert werden. Der kleine modulare Reaktor (SMR) soll bis zu 50 Megawatt liefern – rund um die Uhr und unabhängig von Wetterbedingungen. Langfristig will Google gemeinsam mit Kairos bis 2035 bis zu 500 Megawatt an nuklearer Kapazität ans Netz bringen.

    Atomkraft als Wachstumsimpuls für den Energiesektor

    Für den Energiesektor ist dies ein Signal: Big Tech braucht immer mehr Strom. Künstliche Intelligenz und Cloud-Rechenzentren treiben den Bedarf nach oben. Fossile Energien sind keine Option mehr, Solar- und Windkraft stoßen an Grenzen. Damit rückt die Atomkraft wieder ins Zentrum der Energiepolitik.

    Das spiegelt sich auch an den Börsen wider. Das Start-up Oklo konnte in den vergangenen Monaten spektakuläre Kursgewinne verbuchen. UBS stufte die Aktie zuletzt als neutral mit einem Kursziel von 65 US-Dollar ein, bleibe aber "vorsichtig optimistisch". Die Risiken bleiben hoch – das Unternehmen steckt noch im Vorfeld der ersten Reaktorlizenz, Umsätze sind frühestens 2028 zu erwarten.

    Oklo Registered (A)

    +2,52 %
    -20,62 %
    -7,93 %
    +56,38 %
    +787,59 %
    +560,68 %
    +571,94 %
    ISIN:US02156V1098WKN:A3CUTU

    Deutlich weiter ist NuScale Power, dessen SMR-Design bereits von der US-Atomaufsicht zugelassen wurde. Das Unternehmen adressiert Märkte wie Rechenzentren, Industrie, Wasserstoffproduktion und Meerwasserentsalzung. Damit gilt NuScale an der Börse als der "solidere" Investment-Case, während Oklo eine Wette auf die ferne Zukunft bleibt.

    Nuscale Power

    +5,32 %
    -17,39 %
    -36,58 %
    +32,51 %
    +244,39 %
    +133,16 %
    +221,04 %
    ISIN:US67079K1007WKN:A3DK09

    Uranaktien im Fokus

    Auch die klassischen Uran-Titel stehen im Mittelpunkt. Zwar belasten Ankündigungen aus Kasachstan – dem größten Produzenten weltweit – die Aktienkurse von Uranium Energy, doch mittel- bis langfristig steigt die Nachfrage nach Uran stetig. Besonders spannend: Myriad Uranium in Wyoming, das mit dem Copper Mountain Projekt über aussichtsreiche Vorkommen verfügt. Erste Bohrergebnisse übertrafen historische Schätzungen.

    Myriad Uranium

    -2,04 %
    -12,96 %
    -16,07 %
    -6,00 %
    -21,67 %
    +135,00 %
    +6,82 %
    +60,00 %
    ISIN:CA62857Y1097WKN:A3D1E0

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
