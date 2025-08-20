Lyken.AI lanciert Unternehmens-Website im Vorfeld seines Scale-Ups

VANCOUVER, British Columbia – 20. August 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSXV: GPUS) (OTC: GPUSF) (FWB: 1R60, WKN: A3ESVQ) („Alset AI“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz („KI“), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, gibt mit Freude die Lancierung der neuen Unternehmens-Website für Lyken.AI, die führende Cloud-Computing-Plattform des Unternehmens, bekannt. Die neue Lyken.AI-Website finden Sie unter: https://www.lyken.ai/

Dieser Webauftritt markiert einen wichtigen Schritt in der kommerziellen Akzeleration von Lyken.AI und schafft eine zentrale Anlaufstelle für Kunden, Partner, Anbieter und Investoren, um mit den differenzierten Platform-as-a-Service (PaaS)-Lösungen des Unternehmens in Kontakt zu treten. Auf der neuen Website werden die Full-Stack-Infrastrukturkompetenzen, die strategischen Partnerschaften und das skalierbare Bereitstellungsmodell von Lyken hervorgehoben.

„Lyken.AI ist ein Eckpfeiler unserer Wachstumsstrategie, und als nunmehr alleiniger Eigentümer sind wir in der Lage, den Umsatz zu steigern und eine differenzierte Cloud-Computing-Plattform auf den Markt zu bringen“, erklärt Adam Ingrao, CEO von Alset AI. „Die neue Website stellt die Dienstleistungen von Lyken vor und macht sie für Kunden und Partner zugänglicher.“

Dieser Meilenstein folgt auf das von Alset AI bereits durchgeführte Rebranding und die Neupositionierung von Cedarcross International Technologies als Lyken.AI. Dieser PaaS-Anbieter der nächsten Generation wurde ins Leben gerufen, um den dringenden Bedarf an skalierbarer KI-Infrastruktur in Kanada zu decken. Das Modell von Lyken vereint die Kompetenzen eines Infrastructure-as-a-Service- und Platform-as-a-Service-Anbieters, der von einem starken Partner-Ökosystem unterstützt wird.

Laut Prognosen von Fortune Business Insights werden die weltweiten Infrastrukturausgaben für KI von 46,15 Mrd. $ im Jahr 2024 auf 356,14 Mrd. $ im Jahr 2032 ansteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate von 29,1 % entspricht. Nordamerika wird im Rahmen dieser Expansion voraussichtlich die Führungsrolle einnehmen. Mit dem Start seiner Unternehmens-Website ist Lyken.AI gut aufgestellt, um dieses Wachstum für sich zu nutzen, indem den Kunden schlüsselfertige, margenstarke und skalierbare Rechenlösungen angeboten werden.