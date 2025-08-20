    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KI-Turbo für die Apotheke

    Berlin (ots) - Wird und kann die Apotheke in Zeiten von zunehmender
    Digitalisierung, Automatisierung und Künstlicher Intelligenz eine tragende Säule
    im Gesundheitssystem bleiben? Dieser zentralen Frage widmet sich die
    Zukunftskonferenz VISION.A 2025, powered by APOTHEKE ADHOC, ARZ Haan AG,
    APOTHEKENTOUR und PTA IN LOVE, die am 30. September 2025 im Wintergarten Varieté
    Berlin stattfindet. Top-Speaker:innen werden Einschätzungen, Einblicke und Best
    Cases präsentieren und einen Blick über den Tellerrand ermöglichen.

    Die Arzneimittelversorgung durch Vor-Ort-Apotheken steht unter Druck: Mehr als
    5.000 Apotheken haben in den vergangenen Jahren geschlossen. Gleichzeitig
    entstehen neue Chancen - durch Digitalisierung, Automatisierung und den
    gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die zentrale Frage lautet: Wie
    kann die Apotheke auch in Zukunft eine tragende Säule im Gesundheitssystem
    bleiben?

    Während überfällige Reformen auf sich warten lassen, entstehen neue Wege:
    unkonventionell, pragmatisch und zunehmend digital. Eine Schlüsselrolle nimmt
    dabei die Künstliche Intelligenz ein. Nicht als Ersatz für Apotheker:innen, PTA
    oder PKA, sondern als intelligentes Werkzeug im digitalen Wettbewerb: zur
    Entlastung, zur Effizienzsteigerung, zur Zukunftssicherung. Ob im Backoffice, in
    der Kundenkommunikation oder in der pharmazeutischen Beratung - der KI-Turbo für
    die Apotheke ist längst keine ferne Vision mehr, sondern Realität im Entstehen.

    Bleibt die KI-unterstützte Offizin ein heilberuflicher Anker im
    Gesundheitssystem oder entwickelt sie sich zunehmend zu einem rein
    betriebswirtschaftlich gesteuerten Betrieb? Welche Chancen bietet die
    Technologie und wo liegen ihre Grenzen?

    Diesen Fragen widmet sich die Zukunftskonferenz VISION.A 2025, powered by
    APOTHEKE ADHOC, ARZ Haan AG, APOTHEKENTOUR und PTA IN LOVE, die am 30. September
    2025 in Berlin stattfindet. Mehr als 250 Gäste und zahlreiche
    Livestream-Zuschauer:innen erwartet ein hochkarätiges Programm mit Impulsen aus
    Apotheke, Wissenschaft, Start-up-Welt und Gesundheitswirtschaft. Diskutiert und
    präsentiert werden Lösungen und Perspektiven sowie konkrete Praxisbeispiele, wie
    KI und digitale Werkzeuge den Alltag bereits heute konkret verändern. Das
    Programm wird in den kommenden Tagen veröffentlicht.

    Tom Bellartz, Initiator der Konferenz und CEO der ELPATO Medien GmbH, ordnet die
    Rolle von KI ein: "Wir stehen an einem Punkt, an dem Abwarten keine Option mehr
    ist. Künstliche Intelligenz kommt nicht, sie ist angekommen. Und sie ist kein
    Ersatz für Apotheker:innen, PTA oder PKA - sondern sie kann ein Werkzeug sein,
    um den steigenden Anforderungen im Apothekenalltag zu begegnen. Wenn wir
    Digitalisierung als Chance begreifen und gezielt einsetzen, kann die Offizin
    eine stabile Instanz im Gesundheitssystem bleiben."

    Ein emotionaler Höhepunkt im Anschluss an die Konferenz ist die feierliche
    Verleihung der VISION.A Awards, die 2025 zum zehnten Mal vergeben werden. Sie
    zeichnen Projekte und Persönlichkeiten aus, die neue Wege gehen - in der
    Digitalisierung, in der Versorgung, in der Kommunikation. Die achtköpfige Jury
    hat aus mehr als 110 Einreichungen eine Shortlist mit 59 Projekten in acht
    Kategorien erstellt - so viele Bewerbungen wie nie zuvor.

    Die Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme an Konferenz und Awardverleihung ist ab
    sofort möglich unter https://vision.apotheke-adhoc.de/ . Dort finden sich auch
    weitere Informationen zur Veranstaltung.

    Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden
    Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt
    im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen
    Kommunikation und Live-Events.

    Pressekontakt:

    VISION.A / ELPATO
    Sophie Tribula
    Franz-Ehrlich-Straße 12
    12489 Berlin
    Telefon: 030 - 802080500
    Internet: vision.apotheke-adhoc.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/138537/6100538
    OTS: VISION.A




    Verfasst von news aktuell
