Wird und kann die Apotheke in Zeiten von zunehmender

Digitalisierung, Automatisierung und Künstlicher Intelligenz eine tragende Säule

im Gesundheitssystem bleiben? Dieser zentralen Frage widmet sich die

Zukunftskonferenz VISION.A 2025, powered by APOTHEKE ADHOC, ARZ Haan AG,

APOTHEKENTOUR und PTA IN LOVE, die am 30. September 2025 im Wintergarten Varieté

Berlin stattfindet. Top-Speaker:innen werden Einschätzungen, Einblicke und Best

Cases präsentieren und einen Blick über den Tellerrand ermöglichen.



Die Arzneimittelversorgung durch Vor-Ort-Apotheken steht unter Druck: Mehr als

5.000 Apotheken haben in den vergangenen Jahren geschlossen. Gleichzeitig

entstehen neue Chancen - durch Digitalisierung, Automatisierung und den

gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die zentrale Frage lautet: Wie

kann die Apotheke auch in Zukunft eine tragende Säule im Gesundheitssystem

bleiben?





Während überfällige Reformen auf sich warten lassen, entstehen neue Wege:

unkonventionell, pragmatisch und zunehmend digital. Eine Schlüsselrolle nimmt

dabei die Künstliche Intelligenz ein. Nicht als Ersatz für Apotheker:innen, PTA

oder PKA, sondern als intelligentes Werkzeug im digitalen Wettbewerb: zur

Entlastung, zur Effizienzsteigerung, zur Zukunftssicherung. Ob im Backoffice, in

der Kundenkommunikation oder in der pharmazeutischen Beratung - der KI-Turbo für

die Apotheke ist längst keine ferne Vision mehr, sondern Realität im Entstehen.



Bleibt die KI-unterstützte Offizin ein heilberuflicher Anker im

Gesundheitssystem oder entwickelt sie sich zunehmend zu einem rein

betriebswirtschaftlich gesteuerten Betrieb? Welche Chancen bietet die

Technologie und wo liegen ihre Grenzen?



Diesen Fragen widmet sich die Zukunftskonferenz VISION.A 2025, powered by

APOTHEKE ADHOC, ARZ Haan AG, APOTHEKENTOUR und PTA IN LOVE, die am 30. September

2025 in Berlin stattfindet. Mehr als 250 Gäste und zahlreiche

Livestream-Zuschauer:innen erwartet ein hochkarätiges Programm mit Impulsen aus

Apotheke, Wissenschaft, Start-up-Welt und Gesundheitswirtschaft. Diskutiert und

präsentiert werden Lösungen und Perspektiven sowie konkrete Praxisbeispiele, wie

KI und digitale Werkzeuge den Alltag bereits heute konkret verändern. Das

Programm wird in den kommenden Tagen veröffentlicht.



Tom Bellartz, Initiator der Konferenz und CEO der ELPATO Medien GmbH, ordnet die

Rolle von KI ein: "Wir stehen an einem Punkt, an dem Abwarten keine Option mehr

ist. Künstliche Intelligenz kommt nicht, sie ist angekommen. Und sie ist kein

Ersatz für Apotheker:innen, PTA oder PKA - sondern sie kann ein Werkzeug sein,

um den steigenden Anforderungen im Apothekenalltag zu begegnen. Wenn wir

Digitalisierung als Chance begreifen und gezielt einsetzen, kann die Offizin

eine stabile Instanz im Gesundheitssystem bleiben."



Ein emotionaler Höhepunkt im Anschluss an die Konferenz ist die feierliche

Verleihung der VISION.A Awards, die 2025 zum zehnten Mal vergeben werden. Sie

zeichnen Projekte und Persönlichkeiten aus, die neue Wege gehen - in der

Digitalisierung, in der Versorgung, in der Kommunikation. Die achtköpfige Jury

hat aus mehr als 110 Einreichungen eine Shortlist mit 59 Projekten in acht

Kategorien erstellt - so viele Bewerbungen wie nie zuvor.



Die Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme an Konferenz und Awardverleihung ist ab

sofort möglich unter https://vision.apotheke-adhoc.de/ . Dort finden sich auch

weitere Informationen zur Veranstaltung.



Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden

Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt

im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen

Kommunikation und Live-Events.



