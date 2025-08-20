Zukunftskonferenz VISION.A
KI-Turbo für die Apotheke
Berlin (ots) - Wird und kann die Apotheke in Zeiten von zunehmender
Digitalisierung, Automatisierung und Künstlicher Intelligenz eine tragende Säule
im Gesundheitssystem bleiben? Dieser zentralen Frage widmet sich die
Zukunftskonferenz VISION.A 2025, powered by APOTHEKE ADHOC, ARZ Haan AG,
APOTHEKENTOUR und PTA IN LOVE, die am 30. September 2025 im Wintergarten Varieté
Berlin stattfindet. Top-Speaker:innen werden Einschätzungen, Einblicke und Best
Cases präsentieren und einen Blick über den Tellerrand ermöglichen.
Die Arzneimittelversorgung durch Vor-Ort-Apotheken steht unter Druck: Mehr als
5.000 Apotheken haben in den vergangenen Jahren geschlossen. Gleichzeitig
entstehen neue Chancen - durch Digitalisierung, Automatisierung und den
gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die zentrale Frage lautet: Wie
kann die Apotheke auch in Zukunft eine tragende Säule im Gesundheitssystem
bleiben?
Digitalisierung, Automatisierung und Künstlicher Intelligenz eine tragende Säule
im Gesundheitssystem bleiben? Dieser zentralen Frage widmet sich die
Zukunftskonferenz VISION.A 2025, powered by APOTHEKE ADHOC, ARZ Haan AG,
APOTHEKENTOUR und PTA IN LOVE, die am 30. September 2025 im Wintergarten Varieté
Berlin stattfindet. Top-Speaker:innen werden Einschätzungen, Einblicke und Best
Cases präsentieren und einen Blick über den Tellerrand ermöglichen.
Die Arzneimittelversorgung durch Vor-Ort-Apotheken steht unter Druck: Mehr als
5.000 Apotheken haben in den vergangenen Jahren geschlossen. Gleichzeitig
entstehen neue Chancen - durch Digitalisierung, Automatisierung und den
gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die zentrale Frage lautet: Wie
kann die Apotheke auch in Zukunft eine tragende Säule im Gesundheitssystem
bleiben?
Während überfällige Reformen auf sich warten lassen, entstehen neue Wege:
unkonventionell, pragmatisch und zunehmend digital. Eine Schlüsselrolle nimmt
dabei die Künstliche Intelligenz ein. Nicht als Ersatz für Apotheker:innen, PTA
oder PKA, sondern als intelligentes Werkzeug im digitalen Wettbewerb: zur
Entlastung, zur Effizienzsteigerung, zur Zukunftssicherung. Ob im Backoffice, in
der Kundenkommunikation oder in der pharmazeutischen Beratung - der KI-Turbo für
die Apotheke ist längst keine ferne Vision mehr, sondern Realität im Entstehen.
Bleibt die KI-unterstützte Offizin ein heilberuflicher Anker im
Gesundheitssystem oder entwickelt sie sich zunehmend zu einem rein
betriebswirtschaftlich gesteuerten Betrieb? Welche Chancen bietet die
Technologie und wo liegen ihre Grenzen?
Diesen Fragen widmet sich die Zukunftskonferenz VISION.A 2025, powered by
APOTHEKE ADHOC, ARZ Haan AG, APOTHEKENTOUR und PTA IN LOVE, die am 30. September
2025 in Berlin stattfindet. Mehr als 250 Gäste und zahlreiche
Livestream-Zuschauer:innen erwartet ein hochkarätiges Programm mit Impulsen aus
Apotheke, Wissenschaft, Start-up-Welt und Gesundheitswirtschaft. Diskutiert und
präsentiert werden Lösungen und Perspektiven sowie konkrete Praxisbeispiele, wie
KI und digitale Werkzeuge den Alltag bereits heute konkret verändern. Das
Programm wird in den kommenden Tagen veröffentlicht.
Tom Bellartz, Initiator der Konferenz und CEO der ELPATO Medien GmbH, ordnet die
Rolle von KI ein: "Wir stehen an einem Punkt, an dem Abwarten keine Option mehr
ist. Künstliche Intelligenz kommt nicht, sie ist angekommen. Und sie ist kein
Ersatz für Apotheker:innen, PTA oder PKA - sondern sie kann ein Werkzeug sein,
um den steigenden Anforderungen im Apothekenalltag zu begegnen. Wenn wir
Digitalisierung als Chance begreifen und gezielt einsetzen, kann die Offizin
eine stabile Instanz im Gesundheitssystem bleiben."
Ein emotionaler Höhepunkt im Anschluss an die Konferenz ist die feierliche
Verleihung der VISION.A Awards, die 2025 zum zehnten Mal vergeben werden. Sie
zeichnen Projekte und Persönlichkeiten aus, die neue Wege gehen - in der
Digitalisierung, in der Versorgung, in der Kommunikation. Die achtköpfige Jury
hat aus mehr als 110 Einreichungen eine Shortlist mit 59 Projekten in acht
Kategorien erstellt - so viele Bewerbungen wie nie zuvor.
Die Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme an Konferenz und Awardverleihung ist ab
sofort möglich unter https://vision.apotheke-adhoc.de/ . Dort finden sich auch
weitere Informationen zur Veranstaltung.
Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden
Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt
im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen
Kommunikation und Live-Events.
Pressekontakt:
VISION.A / ELPATO
Sophie Tribula
Franz-Ehrlich-Straße 12
12489 Berlin
Telefon: 030 - 802080500
Internet: vision.apotheke-adhoc.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/138537/6100538
OTS: VISION.A
unkonventionell, pragmatisch und zunehmend digital. Eine Schlüsselrolle nimmt
dabei die Künstliche Intelligenz ein. Nicht als Ersatz für Apotheker:innen, PTA
oder PKA, sondern als intelligentes Werkzeug im digitalen Wettbewerb: zur
Entlastung, zur Effizienzsteigerung, zur Zukunftssicherung. Ob im Backoffice, in
der Kundenkommunikation oder in der pharmazeutischen Beratung - der KI-Turbo für
die Apotheke ist längst keine ferne Vision mehr, sondern Realität im Entstehen.
Bleibt die KI-unterstützte Offizin ein heilberuflicher Anker im
Gesundheitssystem oder entwickelt sie sich zunehmend zu einem rein
betriebswirtschaftlich gesteuerten Betrieb? Welche Chancen bietet die
Technologie und wo liegen ihre Grenzen?
Diesen Fragen widmet sich die Zukunftskonferenz VISION.A 2025, powered by
APOTHEKE ADHOC, ARZ Haan AG, APOTHEKENTOUR und PTA IN LOVE, die am 30. September
2025 in Berlin stattfindet. Mehr als 250 Gäste und zahlreiche
Livestream-Zuschauer:innen erwartet ein hochkarätiges Programm mit Impulsen aus
Apotheke, Wissenschaft, Start-up-Welt und Gesundheitswirtschaft. Diskutiert und
präsentiert werden Lösungen und Perspektiven sowie konkrete Praxisbeispiele, wie
KI und digitale Werkzeuge den Alltag bereits heute konkret verändern. Das
Programm wird in den kommenden Tagen veröffentlicht.
Tom Bellartz, Initiator der Konferenz und CEO der ELPATO Medien GmbH, ordnet die
Rolle von KI ein: "Wir stehen an einem Punkt, an dem Abwarten keine Option mehr
ist. Künstliche Intelligenz kommt nicht, sie ist angekommen. Und sie ist kein
Ersatz für Apotheker:innen, PTA oder PKA - sondern sie kann ein Werkzeug sein,
um den steigenden Anforderungen im Apothekenalltag zu begegnen. Wenn wir
Digitalisierung als Chance begreifen und gezielt einsetzen, kann die Offizin
eine stabile Instanz im Gesundheitssystem bleiben."
Ein emotionaler Höhepunkt im Anschluss an die Konferenz ist die feierliche
Verleihung der VISION.A Awards, die 2025 zum zehnten Mal vergeben werden. Sie
zeichnen Projekte und Persönlichkeiten aus, die neue Wege gehen - in der
Digitalisierung, in der Versorgung, in der Kommunikation. Die achtköpfige Jury
hat aus mehr als 110 Einreichungen eine Shortlist mit 59 Projekten in acht
Kategorien erstellt - so viele Bewerbungen wie nie zuvor.
Die Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme an Konferenz und Awardverleihung ist ab
sofort möglich unter https://vision.apotheke-adhoc.de/ . Dort finden sich auch
weitere Informationen zur Veranstaltung.
Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden
Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt
im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen
Kommunikation und Live-Events.
Pressekontakt:
VISION.A / ELPATO
Sophie Tribula
Franz-Ehrlich-Straße 12
12489 Berlin
Telefon: 030 - 802080500
Internet: vision.apotheke-adhoc.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/138537/6100538
OTS: VISION.A
Autor folgen