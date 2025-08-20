Rocket Pharmaceuticals - Aktie zieht deutlich an - 20.08.2025

Mit einer Performance von +15,46 % konnte die Rocket Pharmaceuticals Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Rocket Pharmaceuticals entwickelt Gentherapien für seltene genetische Erkrankungen. Mit einer dualen Plattformstrategie und einem Fokus auf AAV- und Lentiviren-Technologien positioniert sich das Unternehmen als innovativer Akteur im Biopharma-Sektor. Hauptkonkurrenten sind Bluebird Bio und Spark Therapeutics. Rocket's Alleinstellungsmerkmal ist die gezielte Behandlung seltener Krankheiten.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rocket Pharmaceuticals Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -48,98 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Rocket Pharmaceuticals Aktie damit um +9,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -76,45 % verloren.

Rocket Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,09 % 1 Monat +7,39 % 3 Monate -48,98 % 1 Jahr -83,39 %

Informationen zur Rocket Pharmaceuticals Aktie

Es gibt 108 Mio. Rocket Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 311,95 Mio. wert.

Rocket Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: RCKT), a fully integrated, late-stage biotechnology company advancing a sustainable pipeline of genetic therapies for rare disorders with high unmet need, today announced that the U.S. Food and Drug …

Rocket Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rocket Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.