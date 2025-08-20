Micron Technology - Aktie auf Talfahrt - 20.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die Micron Technology Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,96 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Micron Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,85 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +20,35 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,38 % 1 Monat +4,33 % 3 Monate +16,85 % 1 Jahr +4,87 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,40 Mrd.EUR wert.

Die US-Regierung denkt darüber nach, direkt bei großen Halbleiterherstellern einzusteigen, die im Rahmen des CHIPS Act Fördermittel erhalten haben.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.