Börsen Update Europa - 20.08. - ATX stark +3,13 %

Der MDAX steht bei 30.902,77 PKT und gewinnt bisher +0,23 %. Top-Werte: Delivery Hero +2,61 %, Hugo Boss +2,29 %, Nordex +1,87 % Flop-Werte: K+S -3,56 %, Evotec -2,73 %, Carl Zeiss Meditec -1,64 %

Der DAX bewegt sich bei 24.339,04 PKT und fällt um -0,02 %. Top-Werte: Henkel VZ +1,52 %, BASF +1,38 %, Symrise +1,33 % Flop-Werte: Airbus -1,22 %, Brenntag -1,18 %, Rheinmetall -1,07 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:49) bei 3.763,09 PKT und steigt um +0,27 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +2,25 %, Nordex +1,87 %, Sartorius Vz. +1,25 %

Flop-Werte: Nagarro -3,45 %, Evotec -2,73 %, SUESS MicroTec -2,60 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.485,73 PKT und gewinnt bisher +0,36 %.

Top-Werte: Wolters Kluwer +3,63 %, DANONE +3,31 %, Pernod Ricard +2,62 %

Flop-Werte: Schneider Electric -1,27 %, Airbus -1,22 %, Rheinmetall -1,07 %

Der ATX steht bei 4.821,20 PKT und gewinnt bisher +3,13 %.

Top-Werte: Lenzing +2,49 %, OMV +1,08 %, Wienerberger +1,00 %

Flop-Werte: BAWAG Group -1,74 %, DO & CO -1,42 %, Raiffeisen Bank International -1,06 %

Der SMI bewegt sich bei 12.253,95 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Lonza Group +2,33 %, Givaudan +2,25 %, Nestle +2,22 %

Flop-Werte: Alcon -5,62 %, Geberit -1,67 %, UBS Group -1,04 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.992,60 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: DANONE +3,31 %, Pernod Ricard +2,62 %, L'Oreal +2,57 %

Flop-Werte: Schneider Electric -1,27 %, Airbus -1,22 %, ArcelorMittal -1,06 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.656,64 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: Securitas Shs(B) +1,56 %, Tele2 (B) +1,33 %, SKF (B) +1,27 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,14 %, Assa Abloy Registered (B) -0,05 %, Alfa Laval -0,01 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.160,00 PKT und steigt um +2,18 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +3,85 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,92 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,86 %

Flop-Werte: Viohalco -2,26 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,66 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,72 %