    Disy unterstützt das Eisenbahn-Bundesamt bei bundesweiter Lärmkartierung Schiene / Expertenteam verarbeitet komplexe Bahndaten für eines der größten Geodatenprojekte Deutschlands (FOTO)

    Karlsruhe (ots) - Die bundesweite Lärmkartierung Schiene gemäß
    EU-Umgebungslärmrichtlinie geht in die fünfte Runde. Das Konsortium um Disy hat
    dazu die EU-weite Ausschreibung gewonnen. Im Auftrag und unter der
    Gesamtverantwortung des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) übernimmt die Disy
    Informationssysteme GmbH erneut die Datenverarbeitung für dieses Großprojekt.
    Gemeinsam mit den Partnern SoundPLAN und AFRY werden bis zu 52.000
    Gleiskilometer effizient, automatisiert und qualitätsgesichert verarbeitet.

    "Die große Herausforderung in der Schienenlärmkartierung liegt in der komplexen
    Bahndatenlandschaft. Unsere Aufgabe ist es, aus Gleisachsen sowie Betriebs-,
    Fahrplan- und weiteren Bahndaten ein stabiles, nachvollziehbares und
    qualitätsgesichertes Datenmodell zu schaffen - trotz Datenlücken, Inkonsistenzen
    und räumlicher Sonderfälle wie in Bahnhofsbereichen. Genau hier liegt unsere
    Stärke", sagt Torsten Brauer, Senior Berater Verkehrswesen bei Disy. "Mit der
    Erfahrung aus den vorherigen Kartierungsrunden, einem eingespielten Expertenteam
    und einem strukturierten Prozess, der Automatisierung und Qualitätsprüfung in
    Einklang bringt, schaffen wir in Runde 5 eine valide Grundlage für die
    Lärmberechnung und anschließende Lärmaktionsplanung."

    Disy bringt Bahndaten-Expertise, Datenkompetenz und leistungsstarke Technologie
    ein

    Im Auftrag des EBA übernimmt Disy komplexe Aufbereitungsschritte des
    Verkehrsweges, führt die Datenbausteine zum Schalltechnischen Modell zusammen
    und koordiniert die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern. Als technischer
    Integrator stellt Disy die zentrale Infrastruktur bereit - von Datenbank- und
    Fileservern über Rechenkapazitäten zur Modellbildung bis zur Steuerung
    sämtlicher Verarbeitungsschritte. Herzstück ist die Disy Spatial Workbench, über
    die alle Prozesse automatisiert orchestriert und qualitätsgesichert ausgeführt
    werden. Disy verfügt in Deutschland über eine einzigartige Erfahrung in der
    automatisierten Verarbeitung von Bahndaten für die Schienenlärmkartierung.

    Vier zentrale Faktoren sichern in Runde 5 die Datenqualität:

    - Bahndaten-Expertise: Disy hat spezielle Verfahren entwickelt, um die komplexen
    Streckendefinitionen, Betriebsstellen und Fahrplandaten der Deutschen Bahn
    verlässlich für die Lärmkartierung aufzubereiten.
    - Verkehrsweg-Modellierung: Durch die Bildung sogenannter gemeinsamer
    Verkehrswege wird die reale Lärmwahrnehmung besser abgebildet - auch in
    urbanen, technisch komplexen Bereichen.
    - Effiziente Rechenstrategien: Die Kombination aus Rasterinterpolation und
    Gebietsaufteilung sorgt für stabile Rechenzeiten bei hoher Genauigkeit.
    - Früher Prototyp: Ein früher Projektprototyp sichert
    Modellierungsentscheidungen ab und minimiert Risiken während der
    Projektlaufzeit.

    Eingespieltes Team sichert Projekterfolg

    Für die Umsetzung der Runde 5 der Lärmkartierung Schiene setzt das EBA erneut
    auf die bewährte Zusammenarbeit mit Disy, SoundPLAN und AFRY. Als
    Hauptauftragnehmer übernimmt Disy die technische Umsetzung der
    Datenverarbeitung, stellt die zentrale Infrastruktur bereit und koordiniert die
    Zusammenarbeit mit den Projektpartnern. SoundPLAN bringt das Know-how für die
    Aufbereitung des digitalen Geländemodells einschließlich Trassenbereinigung mit
    und stellt die Strategien und Rechenkapazitäten für die effiziente
    Lärmkartierung bereit. AFRY validiert die Ergebnisse aus ingenieurtechnischer
    Sicht und sichert mit langjähriger Erfahrung die Qualität.

    Hintergrund zur Lärmkartierung Schiene in Deutschland

    Die Lärmkartierung erfolgt auf Basis der EU-Umgebungslärmrichtlinie
    (2002/49/EG), die alle fünf Jahre eine Aktualisierung der Lärmkarten vorsieht.
    Ziel ist es, Umgebungslärm zu bewerten und auf dieser Grundlage Maßnahmen zur
    Lärmminderung zu planen. Die Ergebnisse von Runde 5 werden - entsprechend der
    aktuellen Vorgaben - bis spätestens zum 30. Juni 2027 im Geoportal des
    Eisenbahn-Bundesamts veröffentlicht.

    Weiterführende Informationen

    - Webseite Disy Informationssyteme GmbH (https://www.disy.net)
    - Beitrag zum Start Runde 5 strategische Lärmkartierung Schiene (https://www.dis
    y.net/de/beitraege/start-runde-5-strategische-laermkartierung-schiene/)
    - Eisenbahn-Bundesamt: Informationen zur Lärmkartierung (https://www.eba.bund.de
    /DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/laermkartierung_node.html)
    - Geoportal des Eisenbahn-Bundesamts (https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de)
    - Webseite Soundplan (https://www.soundplan.eu/de/)
    - Webseite AFRY (https://afry.com/de-de)

    Pressekontakt:

    Disy Informationssysteme GmbH
    Astrid Fennen-Weigel
    Ludwig-Erhard-Allee 6
    76131 Karlsruhe
    Tel: +49-721-1 6006-222
    mailto:presse@disy.net
    http://www.disy.net

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110599/6100567
    OTS: Disy Informationssysteme GmbH




