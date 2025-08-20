Disy unterstützt das Eisenbahn-Bundesamt bei bundesweiter Lärmkartierung Schiene / Expertenteam verarbeitet komplexe Bahndaten für eines der größten Geodatenprojekte Deutschlands (FOTO)
Karlsruhe (ots) - Die bundesweite Lärmkartierung Schiene gemäß
EU-Umgebungslärmrichtlinie geht in die fünfte Runde. Das Konsortium um Disy hat
dazu die EU-weite Ausschreibung gewonnen. Im Auftrag und unter der
Gesamtverantwortung des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) übernimmt die Disy
Informationssysteme GmbH erneut die Datenverarbeitung für dieses Großprojekt.
Gemeinsam mit den Partnern SoundPLAN und AFRY werden bis zu 52.000
Gleiskilometer effizient, automatisiert und qualitätsgesichert verarbeitet.
"Die große Herausforderung in der Schienenlärmkartierung liegt in der komplexen
Bahndatenlandschaft. Unsere Aufgabe ist es, aus Gleisachsen sowie Betriebs-,
Fahrplan- und weiteren Bahndaten ein stabiles, nachvollziehbares und
qualitätsgesichertes Datenmodell zu schaffen - trotz Datenlücken, Inkonsistenzen
und räumlicher Sonderfälle wie in Bahnhofsbereichen. Genau hier liegt unsere
Stärke", sagt Torsten Brauer, Senior Berater Verkehrswesen bei Disy. "Mit der
Erfahrung aus den vorherigen Kartierungsrunden, einem eingespielten Expertenteam
und einem strukturierten Prozess, der Automatisierung und Qualitätsprüfung in
Einklang bringt, schaffen wir in Runde 5 eine valide Grundlage für die
Lärmberechnung und anschließende Lärmaktionsplanung."
Disy bringt Bahndaten-Expertise, Datenkompetenz und leistungsstarke Technologie
ein
Im Auftrag des EBA übernimmt Disy komplexe Aufbereitungsschritte des
Verkehrsweges, führt die Datenbausteine zum Schalltechnischen Modell zusammen
und koordiniert die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern. Als technischer
Integrator stellt Disy die zentrale Infrastruktur bereit - von Datenbank- und
Fileservern über Rechenkapazitäten zur Modellbildung bis zur Steuerung
sämtlicher Verarbeitungsschritte. Herzstück ist die Disy Spatial Workbench, über
die alle Prozesse automatisiert orchestriert und qualitätsgesichert ausgeführt
werden. Disy verfügt in Deutschland über eine einzigartige Erfahrung in der
automatisierten Verarbeitung von Bahndaten für die Schienenlärmkartierung.
Vier zentrale Faktoren sichern in Runde 5 die Datenqualität:
- Bahndaten-Expertise: Disy hat spezielle Verfahren entwickelt, um die komplexen
Streckendefinitionen, Betriebsstellen und Fahrplandaten der Deutschen Bahn
verlässlich für die Lärmkartierung aufzubereiten.
- Verkehrsweg-Modellierung: Durch die Bildung sogenannter gemeinsamer
Verkehrswege wird die reale Lärmwahrnehmung besser abgebildet - auch in
urbanen, technisch komplexen Bereichen.
- Effiziente Rechenstrategien: Die Kombination aus Rasterinterpolation und
Gebietsaufteilung sorgt für stabile Rechenzeiten bei hoher Genauigkeit.
- Früher Prototyp: Ein früher Projektprototyp sichert
Modellierungsentscheidungen ab und minimiert Risiken während der
Projektlaufzeit.
Eingespieltes Team sichert Projekterfolg
Für die Umsetzung der Runde 5 der Lärmkartierung Schiene setzt das EBA erneut
auf die bewährte Zusammenarbeit mit Disy, SoundPLAN und AFRY. Als
Hauptauftragnehmer übernimmt Disy die technische Umsetzung der
Datenverarbeitung, stellt die zentrale Infrastruktur bereit und koordiniert die
Zusammenarbeit mit den Projektpartnern. SoundPLAN bringt das Know-how für die
Aufbereitung des digitalen Geländemodells einschließlich Trassenbereinigung mit
und stellt die Strategien und Rechenkapazitäten für die effiziente
Lärmkartierung bereit. AFRY validiert die Ergebnisse aus ingenieurtechnischer
Sicht und sichert mit langjähriger Erfahrung die Qualität.
Hintergrund zur Lärmkartierung Schiene in Deutschland
Die Lärmkartierung erfolgt auf Basis der EU-Umgebungslärmrichtlinie
(2002/49/EG), die alle fünf Jahre eine Aktualisierung der Lärmkarten vorsieht.
Ziel ist es, Umgebungslärm zu bewerten und auf dieser Grundlage Maßnahmen zur
Lärmminderung zu planen. Die Ergebnisse von Runde 5 werden - entsprechend der
aktuellen Vorgaben - bis spätestens zum 30. Juni 2027 im Geoportal des
Eisenbahn-Bundesamts veröffentlicht.
Weiterführende Informationen
- Webseite Disy Informationssyteme GmbH (https://www.disy.net)
- Beitrag zum Start Runde 5 strategische Lärmkartierung Schiene (https://www.dis
y.net/de/beitraege/start-runde-5-strategische-laermkartierung-schiene/)
- Eisenbahn-Bundesamt: Informationen zur Lärmkartierung (https://www.eba.bund.de
/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/laermkartierung_node.html)
- Geoportal des Eisenbahn-Bundesamts (https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de)
- Webseite Soundplan (https://www.soundplan.eu/de/)
- Webseite AFRY (https://afry.com/de-de)
Pressekontakt:
Disy Informationssysteme GmbH
Astrid Fennen-Weigel
Ludwig-Erhard-Allee 6
76131 Karlsruhe
Tel: +49-721-1 6006-222
mailto:presse@disy.net
http://www.disy.net
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110599/6100567
OTS: Disy Informationssysteme GmbH
