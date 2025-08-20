Disy unterstützt das Eisenbahn-Bundesamt bei bundesweiter Lärmkartierung Schiene / Expertenteam verarbeitet komplexe Bahndaten für eines der größten Geodatenprojekte Deutschlands (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Die bundesweite Lärmkartierung Schiene gemäß

EU-Umgebungslärmrichtlinie geht in die fünfte Runde. Das Konsortium um Disy hat

dazu die EU-weite Ausschreibung gewonnen. Im Auftrag und unter der

Gesamtverantwortung des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) übernimmt die Disy

Informationssysteme GmbH erneut die Datenverarbeitung für dieses Großprojekt.

Gemeinsam mit den Partnern SoundPLAN und AFRY werden bis zu 52.000

Gleiskilometer effizient, automatisiert und qualitätsgesichert verarbeitet.



"Die große Herausforderung in der Schienenlärmkartierung liegt in der komplexen

Bahndatenlandschaft. Unsere Aufgabe ist es, aus Gleisachsen sowie Betriebs-,

Fahrplan- und weiteren Bahndaten ein stabiles, nachvollziehbares und

qualitätsgesichertes Datenmodell zu schaffen - trotz Datenlücken, Inkonsistenzen

und räumlicher Sonderfälle wie in Bahnhofsbereichen. Genau hier liegt unsere

Stärke", sagt Torsten Brauer, Senior Berater Verkehrswesen bei Disy. "Mit der

Erfahrung aus den vorherigen Kartierungsrunden, einem eingespielten Expertenteam

und einem strukturierten Prozess, der Automatisierung und Qualitätsprüfung in

Einklang bringt, schaffen wir in Runde 5 eine valide Grundlage für die

Lärmberechnung und anschließende Lärmaktionsplanung."





Disy bringt Bahndaten-Expertise, Datenkompetenz und leistungsstarke Technologie

ein



Im Auftrag des EBA übernimmt Disy komplexe Aufbereitungsschritte des

Verkehrsweges, führt die Datenbausteine zum Schalltechnischen Modell zusammen

und koordiniert die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern. Als technischer

Integrator stellt Disy die zentrale Infrastruktur bereit - von Datenbank- und

Fileservern über Rechenkapazitäten zur Modellbildung bis zur Steuerung

sämtlicher Verarbeitungsschritte. Herzstück ist die Disy Spatial Workbench, über

die alle Prozesse automatisiert orchestriert und qualitätsgesichert ausgeführt

werden. Disy verfügt in Deutschland über eine einzigartige Erfahrung in der

automatisierten Verarbeitung von Bahndaten für die Schienenlärmkartierung.



Vier zentrale Faktoren sichern in Runde 5 die Datenqualität:



- Bahndaten-Expertise: Disy hat spezielle Verfahren entwickelt, um die komplexen

Streckendefinitionen, Betriebsstellen und Fahrplandaten der Deutschen Bahn

verlässlich für die Lärmkartierung aufzubereiten.

- Verkehrsweg-Modellierung: Durch die Bildung sogenannter gemeinsamer

Verkehrswege wird die reale Lärmwahrnehmung besser abgebildet - auch in

urbanen, technisch komplexen Bereichen.

- Effiziente Rechenstrategien: Die Kombination aus Rasterinterpolation und

Gebietsaufteilung sorgt für stabile Rechenzeiten bei hoher Genauigkeit.

- Früher Prototyp: Ein früher Projektprototyp sichert

Modellierungsentscheidungen ab und minimiert Risiken während der

Projektlaufzeit.



Eingespieltes Team sichert Projekterfolg



Für die Umsetzung der Runde 5 der Lärmkartierung Schiene setzt das EBA erneut

auf die bewährte Zusammenarbeit mit Disy, SoundPLAN und AFRY. Als

Hauptauftragnehmer übernimmt Disy die technische Umsetzung der

Datenverarbeitung, stellt die zentrale Infrastruktur bereit und koordiniert die

Zusammenarbeit mit den Projektpartnern. SoundPLAN bringt das Know-how für die

Aufbereitung des digitalen Geländemodells einschließlich Trassenbereinigung mit

und stellt die Strategien und Rechenkapazitäten für die effiziente

Lärmkartierung bereit. AFRY validiert die Ergebnisse aus ingenieurtechnischer

Sicht und sichert mit langjähriger Erfahrung die Qualität.



Hintergrund zur Lärmkartierung Schiene in Deutschland



Die Lärmkartierung erfolgt auf Basis der EU-Umgebungslärmrichtlinie

(2002/49/EG), die alle fünf Jahre eine Aktualisierung der Lärmkarten vorsieht.

Ziel ist es, Umgebungslärm zu bewerten und auf dieser Grundlage Maßnahmen zur

Lärmminderung zu planen. Die Ergebnisse von Runde 5 werden - entsprechend der

aktuellen Vorgaben - bis spätestens zum 30. Juni 2027 im Geoportal des

Eisenbahn-Bundesamts veröffentlicht.



Weiterführende Informationen



- Webseite Disy Informationssyteme GmbH (https://www.disy.net)

- Beitrag zum Start Runde 5 strategische Lärmkartierung Schiene (https://www.dis

y.net/de/beitraege/start-runde-5-strategische-laermkartierung-schiene/)

- Eisenbahn-Bundesamt: Informationen zur Lärmkartierung (https://www.eba.bund.de

/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/laermkartierung_node.html)

- Geoportal des Eisenbahn-Bundesamts (https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de)

- Webseite Soundplan (https://www.soundplan.eu/de/)

- Webseite AFRY (https://afry.com/de-de)



