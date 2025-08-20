Hertz Global Holdings - Aktienkurs springt nach oben +7,88 % - 20.08.2025

Die Hertz Global Holdings Aktie notiert aktuell bei 4,8200€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,88 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,3520 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Hertz Global Holdings ist ein führender Anbieter von Autovermietungen mit einem breiten Netzwerk und innovativen Lösungen, konkurriert mit Avis, Enterprise und Sixt.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Hertz Global Holdings in den letzten drei Monaten Verluste von -17,95 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hertz Global Holdings Aktie damit um +5,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hertz Global Holdings auf +36,09 %.

Hertz Global Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,96 % 1 Monat -25,30 % 3 Monate -17,95 % 1 Jahr +54,59 %

Informationen zur Hertz Global Holdings Aktie

Es gibt 311 Mio. Hertz Global Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,49 Mrd. wert.

Hertz Global Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hertz Global Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hertz Global Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.