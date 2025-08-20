DroneShield Aktie im freien Fall - 20.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -8,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von DroneShield in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +171,24 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -20,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +326,55 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,67 % 1 Monat -6,60 % 3 Monate +171,24 % 1 Jahr +172,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield-Aktie, die nach einer starken Rallye zweistellige Verluste verzeichnete. Die Bewertung der Aktie mit einem hohen KUV von 15 wird diskutiert, wobei das erwartete Umsatzwachstum von 250% als Rechtfertigung gesehen wird. Technische Aspekte wie Widerstandszonen und Chartanalyse werden diskutiert, wobei der Aufwärtstrend der Aktie als intakt angesehen wird. Spekulationen über den Einfluss institutioneller Investoren und deren Handelsstrategien auf den Kursverlauf sind ebenfalls Thema.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,64 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.