Lilium Registered (A) - Aktienkurs springt nach oben +6,23 % - 20.08.2025

Mit einer Performance von +6,23 % konnte die Lilium Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Lilium Registered (A) entwickelt den Lilium Jet, ein eVTOL für urbane Mobilität, und konkurriert mit Joby, Archer und Volocopter. Es bietet einzigartige Designs und hohe Reichweite.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Lilium Registered (A) über einen Zuwachs von +302,86 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Lilium Registered (A) Aktie damit um +22,61 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +308,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,62 % verloren.

Lilium Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,61 % 1 Monat +308,70 % 3 Monate +302,86 % 1 Jahr -80,14 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die spekulative Natur der Lilium Registered (A) Aktie, die von Gerüchten über Übernahmen und Kursmanipulationen geprägt ist. Es wird auf die unzureichende Liquidität und die Überschuldung der Lilium N.V. hingewiesen, während steigende Handelsvolumina auf ein wachsendes Interesse hindeuten. Die Aktie wird als spekulativ und ohne Substanz beschrieben, mit potenziellen Kursgewinnen bei positiven Nachrichten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lilium Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Lilium Registered (A) Aktie

Es gibt 285 Mio. Lilium Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,37 Mio. wert.

Ob die Lilium Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.