Besonders beachtet!
Deutlicher Kurssprung bei der Almonty Industries Aktie - 20.08.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Almonty Industries Aktie bisher um +3,87 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.
Almonty Industries Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.08.2025
Die Almonty Industries Aktie konnte bisher um +3,87 % auf 3,6200€ zulegen. Das sind +0,1350 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Almonty Industries einen Gewinn von +1,36 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um -7,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +160,51 % gewonnen.
Almonty Industries Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,80 %
|1 Monat
|-7,80 %
|3 Monate
|+1,36 %
|1 Jahr
|+204,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie, die durch die steigende Nachfrage nach Wolfram und die angespannte Versorgungslage begünstigt wird. Die Abhängigkeit von China und die kritische Einstufung von Wolfram durch die EU werden als Risiken gesehen, während das Potenzial für Recycling und alternative Anbieter als Chancen hervorgehoben werden. Anleger zeigen sich optimistisch, dass die Aktie von den hohen Wolframpreisen und der weltweiten Aufrüstung profitieren wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.
Zur Almonty Industries Diskussion
Informationen zur Almonty Industries Aktie
Es gibt 216 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 781,42 Mio. wert.
Stanley Druckenmiller steigt bei Guardian Metal ein – und entfacht einen Mega-Hype!!
Wir sind zurück mit der Berichterstattung über unseren einzig fokussierten Tungsten-Top-Pick – und die heutige Nachricht sprengt alle Erwartungen.
Novo Nordisk, Pop Mart International Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.
Wolfram-Preisexplosion: Jetzt vom 40%-Rallye-Schub profitieren?
Nach dem Treffen der beiden Präsidenten von Russland und den USA zur Entspannung des Ukraine-Krieges am vergangenen Freitag trafen sich am Montag der US-Präsident nun auch mit seinem Amtskollegen aus der Ukraine.
Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?
Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.