Deutlicher Kurssprung bei der Almonty Industries Aktie - 20.08.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Almonty Industries einen Gewinn von +1,36 % verbuchen.

Die Almonty Industries Aktie konnte bisher um +3,87 % auf 3,6200€ zulegen. Das sind +0,1350 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um -7,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +160,51 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,80 % 1 Monat -7,80 % 3 Monate +1,36 % 1 Jahr +204,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie, die durch die steigende Nachfrage nach Wolfram und die angespannte Versorgungslage begünstigt wird. Die Abhängigkeit von China und die kritische Einstufung von Wolfram durch die EU werden als Risiken gesehen, während das Potenzial für Recycling und alternative Anbieter als Chancen hervorgehoben werden. Anleger zeigen sich optimistisch, dass die Aktie von den hohen Wolframpreisen und der weltweiten Aufrüstung profitieren wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 216 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 781,42 Mio. wert.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.