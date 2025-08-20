Palantir Aktie knickt um -2,91 % ein - 20.08.2025

Die Palantir Aktie ist bisher um -2,91 % auf 131,42€ gefallen. Das sind -3,94 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,76 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Palantir Aktie damit um -16,22 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Palantir +82,55 % gewonnen.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,22 % 1 Monat +1,19 % 3 Monate +19,76 % 1 Jahr +359,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die rechtlichen Herausforderungen, die Palantir in den USA bevorstehen, und die Bedeutung der Verteidigungsaufträge für das Unternehmen. Trotz rechtlicher Unsicherheiten wird die zukünftige Geschäftsentwicklung optimistisch gesehen, insbesondere durch das Wachstum im kommerziellen Sektor. Die aktuelle Kursentwicklung wird als volatil beschrieben, mit einem möglichen Rückgang auf 120 USD, was von einigen als Kaufgelegenheit betrachtet wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 298,79 Mrd. wert.

Die Euphorie rund um KI-Aktien bekommt erste Risse. PALANTIR leidet nun darunter. Erst erfolgte eine monatelange Rallye und der Kurs von PALANTIR lag allein seit Jahresbeginn über 108 % im Plus, nun verlor die Aktie in den letzten fünf Handelstagen …

Die Rallye im KI-Sektor kippt: Palantir stürzt ab, der Nasdaq bricht ein, der S&P 500 dreht trotz Gewinnern ins Minus. Experten warnen vor einem Déjà-vu des Trump-Zoll-Crashs im April.

Die Palantir-Aktie ist zuletzt massiv unter Druck geraten. Das steckt hinter dem Abverkauf und das spricht jetzt für eine Kaufchance nach dem deutlichen Rücksetzer bei dem KI-Highflyer. Offenbar Gewinnmitnahmen Am Dienstag hat die Palantir-Aktie den schwächsten Handelstag seit Mai erlebt und ist um fast -10% gefallen. Einen konkreten Auslöser für diese Bewegung gab es nicht, […] The post Palantir-Aktie nach Abverkauf: Jetzt zuschlagen? first appeared on sharedeals.de.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.