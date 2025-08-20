High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Saskatchewan und Ontario

CALGARY, AB, 20. August 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen – hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen zwei neue Canna Cabana-Standorte eröffnen wird: einen in Saskatoon (Saskatchewan) und einen in Lasalle (Ontario). Mit diesen Eröffnungen verfügt High Tide nun über insgesamt 205 Canna Cabana-Läden in Kanada, davon 13 in der Provinz Saskatchewan und 84 in der Provinz Ontario.

„Die Eröffnung von zwei neuen Canna Cabana-Läden in Saskatchewan und Ontario ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung unseres Ziels, hochwertiges Cannabis für Kanadier zugänglicher und erschwinglicher zu machen. Da sich noch viele weitere Geschäfte in der Planung befinden, bin ich nach wie vor zuversichtlich, dass wir das obere Ende unserer Zielvorgabe für 2025 erreichen werden. Außerhalb Kanadas könnte unser Markteintritt in Deutschland und eine mögliche Reform in den USA die Türen für noch größere Chancen öffnen, wodurch sich High Tide zu einer globalen Wachstums-Story im Cannabisbereich entwickeln könnte“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

STANDORT IN SASKATOON, SK

Das neue Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis des Unternehmens mit der Adresse 415 Circle Drive East in Saskatoon (Saskatchewan) hat am 18. August 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen.

Dieser neue Standort, der sich an der Nordseite direkt an der Ausfahrt von Highway 11 befindet, bietet hervorragende Sichtbarkeit entlang einer wichtigen Verkehrsader mit wenigen Mitbewerbern in der Nähe. Die Umgebung verzeichnet ein starkes Bevölkerungswachstum und weist ein junges demografisches Profil auf, das vom innovativen Discount-Cannabismodell von Canna Cabana profitieren wird. Der Laden ist dank stark frequentierter Geschäfte in nächster Nähe, einschließlich Schnellbedienungsrestaurants, Einzelhandelsketten und lokalen Lebensmittelgeschäften, bestens aufgestellt, um einen unterversorgten und wachstumsstarken Markt zu bedienen.