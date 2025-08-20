Energy Plug Technologies Corp. schließt ersten Verkauf in den USA im Rahmen der Partnerschaft mit GGVentures of the Carolinas ab

Vancouver, BC – 20. August 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. („Energy Plug“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PLUG) (OTCQB: PLGGF) (FWB: 6GQ) freut sich, seinen ersten Verkauf im US-Markt bekannt zu geben: einen Pilotauftrag über drei 209 kWh Secure Energy Storage Systeme (627 kWh insgesamt) im Wert von mehr als 290.000 C$. Die Einheiten werden durch unseren Vertriebspartner GGVentures of the Carolinas, LLC („GGV“) im Bauwesen zum Einsatz kommen.

Die Systeme werden voraussichtlich innerhalb von 10 Tagen für erste Tests am Standort eintreffen; unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Bewertung ist dies ein wichtiger Schritt hin zu einem möglichen breiter angelegten Einsatz im Jahr 2025. Dieses Pilotprojekt ebnet den Weg zu einer erweiterten Marktaufnahme des Produkts und einer breiteren Marktdurchdringung im kommenden Jahr.

Energy Plug bemüht sich aktiv um die Verstärkung seiner Vertriebsmaßnahmen und befindet sich in Gesprächen hinsichtlich einer Expansion in die europäischen und lateinamerikanischen Märkte. Angesichts der verstärkten Integration von großen Batteriespeichern in die Strategien globaler Regierungen für die Energiewende ist das Unternehmen gut aufgestellt, um der Nachfrage mit skalierbaren Lösungen, maßgeschneiderter technischer Planung und langfristiger Systembetreuung nachzukommen.

Das rasante Wachstum von KI-Rechenzentren und Quantencomputing-Infrastruktureinrichtungen treibt die Nachfrage nach unterbrechungsfreien Stromversorgungslösungen mit hoher Leistungsdichte in noch nie dagewesenem Maße an. Diese Technologien erfordern eine stabile und sichere Energieversorgung, und das oft an Standorten, an denen die Zuverlässigkeit des Stromnetzes nicht gewährleistet ist. Die modularen Batteriesysteme von Energy Plug sind bestens geeignet, um diesen Bedürfnissen zu entsprechen, denn sie bieten eine skalierbare, saubere Energiespeicherung mit der für die Unterstützung von Computing-Umgebungen der nächsten Generation erforderlichen Zuverlässigkeit und Flexibilität.

„Unser Einstieg in den US-Markt eröffnet beträchtliche Wachstumschancen für unser Secure Energy Storage System, insbesondere im Öl- und Gassektor. Damit etablieren wir auch unseren ersten aktiven Vertriebs- und Einsatzkanal in den Vereinigten Staaten. Wir verzeichnen rasant zunehmendes Interesse aus Bereichen jenseits der traditionellen Märkte, etwa von Cybersicherheitsfirmen, Verteidigungsunternehmen, KI-Rechenzentren und anderen unverzichtbaren Infrastruktursektoren, die zuverlässige Hochleistungs-Energielösungen erfordern. Das Unternehmen nimmt aktiv an hochrangigen Treffen und führenden Fachmessen teil und stellt dabei sowohl seine aktuellen Energielösungen als auch seine anpassbaren Angebote vor, einschließlich eines in der Entwicklung befindlichen innovativen quantenintegrierten Systems, das darauf ausgelegt ist, den sich weiterentwickelnden Anforderungen von sicheren Hochleistungs-Infrastruktureinrichtungen gerecht zu werden. Dank der Unterstützung eines Netzes strategischer Partner ist Energy Plug in der einzigartigen Lage, skalierbare, resiliente und zukunftsgerechte Energiesysteme für Anwendungen der nächsten Generation zu liefern“, so Paul Dickson, CEO von Energy Plug.