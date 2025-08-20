American Tungsten treibt Sanierung der Sohle Zero bei Mine IMA voran

Vancouver, BC, 20. August 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) („American Tungsten“ oder das „Unternehmen“) freut sich, beträchtliche Fortschritte bei der laufenden Sanierung des Portals auf der Sohle Zero bei seinem Minenstandort IMA im Rahmen seines Engagements in Sachen Sicherheit, betrieblicher Exzellenz und der Konformität mit gesetzlichen Vorschriften bekannt zu geben.

Höhepunkte der wöchentlichen Fortschritte (Woche zum 16. August 2025):

- Installation und Verschalung des Eingangs zum Portal auf der Sohle Zero abgeschlossen

- Etwa 10 ft des Zugangsstollens neu verzimmert und verstärkt

- Endgültige Nivellierung und Installation von Sicherheitsbermen auf der Portalplatte

- Vorbereitungen zur Erfüllung der MSHA-Konformitätsanforderungen abgeschlossen

Bevorstehende Arbeiten:

- Fortsetzung der Stützung und Sanierung des Zugangsstollens auf der Sohle Zero

- Entfernung des veralteten Oberflächenwassertanks unterhalb des Portals

„Wir sind stolz auf den kontinuierlichen Fortschritt beim Portal auf der Sohle Zero der Mine IMA. Unser Team richtet sein Hauptaugenmerk auf Sicherheit, Konformität und die Schaffung einer Basis für zukünftige Untertagebetriebe. Diese Modernisierungen sind von grundlegender Bedeutung, um ein sicheres und effizientes Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Auch in Zukunft werden wir weiterhin in die Infrastruktur und in die Technologie investieren, die eine langfristige Exploration und Förderung unterstützen werden. Das Engagement unserer Mitarbeiter am Standort spiegelt jene Werte wider, die wir als Unternehmen vertreten – Widerstandsfähigkeit, Verantwortung und ein zukunftsorientierter Ansatz für die nachhaltige Förderung einer kritischen Ressource“, sagte Ali Haji, CEO von American Tungsten.