Heidelberg Pharma Aktie heute im Minus - 20.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die Heidelberg Pharma Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,16 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Heidelberg Pharma ist ein innovatives Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von ATACs zur Krebsbehandlung spezialisiert hat. Mit der einzigartigen ATAC-Technologie und der Verwendung von Amanitin hebt es sich von Konkurrenten wie ADC Therapeutics ab. Die Fokussierung auf diese Nische stärkt seine Marktstellung in der Onkologie.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Heidelberg Pharma in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +33,64 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberg Pharma Aktie damit um +3,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Heidelberg Pharma auf +75,10 %.

Heidelberg Pharma Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,13 % 1 Monat +4,63 % 3 Monate +33,64 % 1 Jahr +80,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberg Pharma Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Zulassungschancen von Heidelberg Pharma in den USA, beeinflusst durch die politische Lage, sowie um die Kursentwicklung und strategische Optionen des Unternehmens, einschließlich möglicher Übernahmen oder Lizenzierungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Heidelberg Pharma eingestellt.

Informationen zur Heidelberg Pharma Aktie

Es gibt 47 Mio. Heidelberg Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 199,94 Mio. wert.

Heidelberg Pharma Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberg Pharma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Pharma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.