    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUpstart Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Upstart Holdings

    JPMorgan schlägt Alarm

    1041 Aufrufe 1041 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht PayPal: Diese Fintech-Aktie könnte jetzt 40 Prozent zulegen!

    JPMorgan stuft den Online-Kreditgeber Upstart hoch und sieht trotz jüngster Rückschläge Chancen auf kräftige Gewinne.

    Für Sie zusammengefasst
    JPMorgan schlägt Alarm - Nicht PayPal: Diese Fintech-Aktie könnte jetzt 40 Prozent zulegen!
    Foto: Dall-E

    Die US-Investmentbank JPMorgan hat den Online-Kreditgeber Upstart Holdings von Neutral auf Overweight hochgestuft. Trotz einer gleichzeitigen Senkung des Kursziels von 93 auf 88 US-Dollar sieht Analyst Reginald Smith erhebliches Potenzial von rund 43 Prozent.

    Positive Makroaussichten geben Rückenwind

    Smith begründet die Hochstufung mit einem "günstigen makroökonomischen Umfeld". Stabile Kreditmärkte und mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed könnten vor allem etablierten Fintech-Kreditgebern zugutekommen. Innerhalb dieses Sektors sieht JPMorgan Upstart derzeit in einer vorteilhaften Position – insbesondere im Vergleich zu Wettbewerbern wie SoFi oder LendingClub, die von JPMorgan lediglich mit Neutral bewertet werden.

    "Wir sind bei den reiferen Fintech-Kreditgebern optimistisch und sehen bei Upstart das beste Risiko-Rendite-Verhältnis unter den Anbietern von Privatkrediten", schrieb Smith in einer Kundenmitteilung.

    Reginald Smith zählt laut Daten von TipRanks.com zu den erfolgreicheren Stimmen an der Wall Street. Mit einer Trefferquote von 53 Prozent und einem durchschnittlichen Renditewert von 14 Prozent liegt er über dem Branchendurchschnitt. Unter den fast 10.000 von TipRanks erfassten Analysten positioniert sich Smith damit im obersten Fünftel. Das zeigt, dass seine Einschätzungen in der Regel gut fundiert sind.

     

    Schwache Kursentwicklung in 2025 – doch Perspektiven bleiben intakt

    Das Votum der US-Bank fällt in eine Phase, in der Upstart-Aktien deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben sind. Während der S&P 500 seit Jahresbeginn rund 9 Prozent zulegen konnte, ist die Upstart-Aktie eingebrochen. Allein im vergangenen Monat verlor der Titel mehr als 21 Prozent – ausgelöst durch schwache Quartalszahlen und die Ankündigung einer neuen Wandelanleihe.

    Smith verweist jedoch darauf, dass die fundamentalen Nachfragefaktoren weiterhin robust seien: "Die Nachfrage von Kreditkäufern bleibt stark, und wir sehen Chancen für weiteres Kreditwachstum sowie Margenausweitungen."

    Minderheitenmeinung an der Wall Street

    Mit seiner Empfehlung positioniert sich JPMorgan gegen den Mainstream. Von insgesamt 15 Analysten, die das Unternehmen laut LSEG derzeit beobachten, sprechen lediglich sechs eine Kaufempfehlung oder Strong Buy aus. Acht Experten stufen die Aktie lediglich mit Hold ein.

     Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMorgan schlägt Alarm Nicht PayPal: Diese Fintech-Aktie könnte jetzt 40 Prozent zulegen! JPMorgan stuft den Online-Kreditgeber Upstart hoch und sieht trotz jüngster Rückschläge Chancen auf kräftige Gewinne.