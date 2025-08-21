Nicht PayPal: Diese Fintech-Aktie könnte jetzt 40 Prozent zulegen!

Die US-Investmentbank JPMorgan hat den Online-Kreditgeber Upstart Holdings von Neutral auf Overweight hochgestuft. Trotz einer gleichzeitigen Senkung des Kursziels von 93 auf 88 US-Dollar sieht Analyst Reginald Smith erhebliches Potenzial von rund 43 Prozent.

Smith begründet die Hochstufung mit einem "günstigen makroökonomischen Umfeld". Stabile Kreditmärkte und mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed könnten vor allem etablierten Fintech-Kreditgebern zugutekommen. Innerhalb dieses Sektors sieht JPMorgan Upstart derzeit in einer vorteilhaften Position – insbesondere im Vergleich zu Wettbewerbern wie SoFi oder LendingClub, die von JPMorgan lediglich mit Neutral bewertet werden.

"Wir sind bei den reiferen Fintech-Kreditgebern optimistisch und sehen bei Upstart das beste Risiko-Rendite-Verhältnis unter den Anbietern von Privatkrediten", schrieb Smith in einer Kundenmitteilung.

Reginald Smith zählt laut Daten von TipRanks.com zu den erfolgreicheren Stimmen an der Wall Street. Mit einer Trefferquote von 53 Prozent und einem durchschnittlichen Renditewert von 14 Prozent liegt er über dem Branchendurchschnitt. Unter den fast 10.000 von TipRanks erfassten Analysten positioniert sich Smith damit im obersten Fünftel. Das zeigt, dass seine Einschätzungen in der Regel gut fundiert sind.

Schwache Kursentwicklung in 2025 – doch Perspektiven bleiben intakt

Das Votum der US-Bank fällt in eine Phase, in der Upstart-Aktien deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben sind. Während der S&P 500 seit Jahresbeginn rund 9 Prozent zulegen konnte, ist die Upstart-Aktie eingebrochen. Allein im vergangenen Monat verlor der Titel mehr als 21 Prozent – ausgelöst durch schwache Quartalszahlen und die Ankündigung einer neuen Wandelanleihe.

Smith verweist jedoch darauf, dass die fundamentalen Nachfragefaktoren weiterhin robust seien: "Die Nachfrage von Kreditkäufern bleibt stark, und wir sehen Chancen für weiteres Kreditwachstum sowie Margenausweitungen."

Minderheitenmeinung an der Wall Street

Mit seiner Empfehlung positioniert sich JPMorgan gegen den Mainstream. Von insgesamt 15 Analysten, die das Unternehmen laut LSEG derzeit beobachten, sprechen lediglich sechs eine Kaufempfehlung oder Strong Buy aus. Acht Experten stufen die Aktie lediglich mit Hold ein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!