Abwärtstrend der Spritpreise setzt sich fort / Vor allem Dieselkraftstoff deutlich günstiger als vor einer Woche / Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel vergrößert sich weiter (FOTO)
München (ots) - Die Kraftstoffpreise sind im Vergleich zur vergangenen Woche
spürbar gesunken, wobei vor allem der Dieselpreis deutlich nachgegeben hat. Die
aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, dass der
Preis für einen Liter Super E10 binnen Wochenfrist um 1,3 Cent zurückgegangen
ist und jetzt bei durchschnittlich 1,650 Euro liegt. Diesel hat sich sogar um
2,4 Cent verbilligt und kostet aktuell 1,559 Euro.
Flankiert wird die aus Autofahrersicht erfreuliche Preisentwicklung an den
Zapfsäulen von einem weitgehend stabilen Ölpreis. Ein Barrel Rohöl der Sorte
Brent pendelt seit rund zwei Wochen bei etwa 66 US-Dollar, auch der Wert des
Euro im Vergleich zum US-Dollar ist in den letzten Tagen nahezu gleichgeblieben.
Dennoch sind die günstigeren Spritpreise nach Meinung des ADAC angemessen, ganz
besonders bezogen auf Dieselkraftstoff.
Die Preisdifferenz zwischen Benzin und Diesel hat sich wieder ein Stück
vergrößert. Während Ende Juli ein Liter Diesel gerade einmal 5,3 Cent billiger
war als Super E10, ist die Differenz jetzt auf 9,1 Cent gestiegen. Der
steuerliche Unterschied von gut 20 Cent je Liter zwischen den beiden
Kraftstoffsorten wird damit zwar noch lange nicht erreicht, aber die Entwicklung
geht in die richtige Richtung und sollte sich nach Einschätzung des ADAC auch
weiter fortsetzen. Gerade in den Sommermonaten mit vergleichsweise geringer
Heizölnachfrage ist die Differenz zwischen den beiden Kraftstoffsorten in der
Regel spürbar größer.
Autofahrerinnen und Autofahrer, die jetzt noch in die Sommerferien starten,
sollten schon am Vorabend vor der Reise zur Tankstelle fahren, denn abends sind
Benzin und Diesel im Vergleich zu den Morgenstunden im Schnitt rund 13 Cent je
Liter günstiger. Vermieden werden sollte unbedingt ein Tankstopp an einer
Autobahntankstelle. Dort sind die Spritpreise durchschnittlich mehr als 40 Cent
höher als an einer Station abseits der Autobahn. Pro Tankfüllung lassen sich
also durch die Abfahrt von der Autobahn unkompliziert mehr als 20 Euro sparen.
Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die
Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen
Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und
vergleichen.
Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter
http://www.adac.de/tanken .
