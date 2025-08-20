Mogotes Metals gibt endgültige Genehmigung im Zusammenhang mit der Privatplatzierung von Anteilen bekannt

20. August 2025 – Toronto, Ontario – Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) (- https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-ceo-insight-on-trench ... -) („Mogotes” oder das „Unternehmen”) gibt bekannt, dass man im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 2. Juni 2025, 16. Juni 2025, 7. Juli 2025 und 14. Juli 2025 die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) für die nicht vermittelte Privatplatzierung von 111.200.000 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 22.240.000 Dollar (das „Angebot“) erhalten hat. Im Zusammenhang mit der endgültigen Genehmigung des Angebots wurden Erlöse in Höhe von 3.737.933,20 $ an das Unternehmen freigegeben, die den Zeichnungserlösen aus dem Verkauf von 18.689.666 Einheiten entsprechen, die am 20. August 2025 aus der Treuhandschaft (die „treuhänderisch verwahrten Einheiten“) an ein verbundenes Unternehmen der Familie Braun freigegeben wurden.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen von Abschnitt 3.1 der National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues gibt Aster Blue Ltd. („Aster Blue“) bekannt, dass sie im Zusammenhang mit der endgültigen Genehmigung des Angebots durch die TSXV und der Freigabe der treuhänderisch verwahrten Einheiten am 20. August 2025 insgesamt 45.000.000 Einheiten zu einem Gesamtzeichnungsbetrag von 9.000.000 Dollar erworben hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Mogotes (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (ein „Warrant“), wobei jeder ganze Warrant bis zum 4. Juli 2027 zum Preis von 0,40 Dollar pro Warrant-Aktie zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) ausgeübt werden kann.

Vor Abschluss der zweiten Tranche des Angebots hielt Aster Blue keine Stammaktien des Unternehmens. Nach Abschluss des Angebots und unmittelbar nach der Freigabe der Escrow-Einheiten, die noch der Genehmigung durch die TSXV unterlagen, erwarb Aster Blue insgesamt 45.000.000 Einheiten, bestehend aus 45.000.000 Stammaktien und 22.500.000 Warrants. Zum heutigen Datum hält Aster Blue 45.000.000 Stammaktien, was etwa 11,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entspricht, sowie 22.500.000 Warrants, die in 22.500.000 Warrant-Aktien ausgeübt werden können. Unter der Annahme, dass die von Aster Blue gehaltenen Warrants zum jetzigen Zeitpunkt vollständig ausgeübt werden, könnte das Unternehmen auf teilweise verwässerter Basis etwa 16,97 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien besitzen.