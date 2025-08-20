Canada Life Assurance Europe plc ernennt Chief Distribution Officer (FOTO)
Köln (ots) - Canada Life Assurance Europe plc, ein führender Anbieter von
Lebens-, Renten- und Investmentlösungen, gibt heute die Ernennung von Dr.
Frederick Krummet zum Chief Distribution Officer mit Wirkung zum 17.11.2025
bekannt. Diese strategische Ernennung unterstreicht das anhaltende Engagement
des Unternehmens für den Maklermarkt in Deutschland und die erheblichen
Wachstumschancen, die dort bestehen. In seiner neuen Funktion wird Dr. Krummet
den Ausbau der Maklerbetreuung und der Partnerbeziehungen von Canada Life
leiten. Die Ernennung erfolgt in einer entscheidenden Phase, in der sich Canada
Life positioniert, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Maklern und Kunden
gerecht zu werden und die Chancen durch Innovation, digitale Transformation und
den demografischen Wandel zu nutzen.
Dr. Krummet verfügt über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der
Versicherungsbranche. Zuletzt war er Leiter des Maklervertriebs bei AXA
Deutschland und dort für die Bereiche Leben, Schaden/Unfall und
Krankenversicherung verantwortlich. Er hat nachweislich erfolgreiche Teams
aufgebaut und verfügt über ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von
Maklern und die Anforderungen der Kunden. Dr. Krummet wird dem Executive Team
von Canada Life beitreten und an CEO Susan Gibson berichten.
Über Canada Life
Canada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in
Deutschland und bietet einzigartige Produkte wie das Unitised-With-Profits
(UWP)-Prinzip und die Grundfähigkeitsversicherung an. Ausgestattet mit einem AA
Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000
Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer
bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der
Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere
Innovationen und Verbesserungen wachsen.
Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der
weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und
Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung,
Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und
Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und
Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen
betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden und verwaltet ein Vermögen von über
2 Billionen EUR.
Pressekontakt:
Canada Life Assurance Europe plc
Julia Zogel
Expertin Public Relations
Hohenzollernring 72
50672 Köln
Telefon: 0221/3675 6415
E-Mail: mailto:presse@canadalife.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53267/6100637
OTS: Canada Life Assurance Europe plc
