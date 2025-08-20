    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Canada Life Assurance Europe plc ernennt Chief Distribution Officer (FOTO)

    Köln (ots) - Canada Life Assurance Europe plc, ein führender Anbieter von
    Lebens-, Renten- und Investmentlösungen, gibt heute die Ernennung von Dr.
    Frederick Krummet zum Chief Distribution Officer mit Wirkung zum 17.11.2025
    bekannt. Diese strategische Ernennung unterstreicht das anhaltende Engagement
    des Unternehmens für den Maklermarkt in Deutschland und die erheblichen
    Wachstumschancen, die dort bestehen. In seiner neuen Funktion wird Dr. Krummet
    den Ausbau der Maklerbetreuung und der Partnerbeziehungen von Canada Life
    leiten. Die Ernennung erfolgt in einer entscheidenden Phase, in der sich Canada
    Life positioniert, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Maklern und Kunden
    gerecht zu werden und die Chancen durch Innovation, digitale Transformation und
    den demografischen Wandel zu nutzen.

    Dr. Krummet verfügt über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der
    Versicherungsbranche. Zuletzt war er Leiter des Maklervertriebs bei AXA
    Deutschland und dort für die Bereiche Leben, Schaden/Unfall und
    Krankenversicherung verantwortlich. Er hat nachweislich erfolgreiche Teams
    aufgebaut und verfügt über ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von
    Maklern und die Anforderungen der Kunden. Dr. Krummet wird dem Executive Team
    von Canada Life beitreten und an CEO Susan Gibson berichten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AXA S.A.!
    Long
    39,26€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 10,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    47,32€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 9,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Susan Gibson, CEO, erklärt zu der Ernennung: "Makler sind das Herzstück unseres
    Geschäftsmodells, und diese neue Rolle stellt sicher, dass wir unsere
    Unterstützung und Services weiterentwickeln, um den Bedürfnissen unserer
    Partner-Makler und ihrer Kunden gerecht zu werden. Dr. Frederick Krummet wird
    die Agenda von Canada Life im deutschen Markt vorantreiben, in dem wir große
    Wachstumsmöglichkeiten sehen und neue Marktpotenziale erschließen wollen. Ich
    freue mich außerdem bekannt zu geben, dass Dr. Igor Radovic, langjähriger
    Canada-Life-Manager und Vorstandsmitglied, die Rolle des Chief Proposition
    Officer übernehmen wird. In dieser Funktion wird er unsere Innovationsagenda
    leiten - in einem Bereich, in dem Canada Life bereits einen starken Ruf genießt
    - und überzeugende Angebote entwickeln, die Mehrwert für Makler und ihre Kunden
    schaffen."

    Auch Dr. Krummet äußert sich begeistert zu seiner neuen Rolle: "Ich freue mich
    sehr, zu Canada Life zu stoßen und diese spannende Agenda voranzutreiben. Makler
    spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung hochwertiger und
    relevanter Beratung für ihre Kunden, und es gibt enorme Chancen, die
    Zusammenarbeit mit unseren Partnern und deren Kunden weiter zu verbessern. Ich
    freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team und unseren Partnern neue
    Wachstumswege zu erschließen."

    Über Canada Life

    Canada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in
    Deutschland und bietet einzigartige Produkte wie das Unitised-With-Profits
    (UWP)-Prinzip und die Grundfähigkeitsversicherung an. Ausgestattet mit einem AA
    Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000
    Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer
    bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der
    Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere
    Innovationen und Verbesserungen wachsen.

    Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der
    weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und
    Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung,
    Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und
    Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und
    Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen
    betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden und verwaltet ein Vermögen von über
    2 Billionen EUR.

    Pressekontakt:

    Canada Life Assurance Europe plc

    Julia Zogel
    Expertin Public Relations
    Hohenzollernring 72
    50672 Köln

    Telefon: 0221/3675 6415
    E-Mail: mailto:presse@canadalife.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53267/6100637
    OTS: Canada Life Assurance Europe plc


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AXA - 855705 - FR0000120628

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AXA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Canada Life Assurance Europe plc ernennt Chief Distribution Officer (FOTO) Canada Life Assurance Europe plc, ein führender Anbieter von Lebens-, Renten- und Investmentlösungen, gibt heute die Ernennung von Dr. Frederick Krummet zum Chief Distribution Officer mit Wirkung zum 17.11.2025 bekannt. Diese strategische Ernennung …