Canada Life Assurance Europe plc ernennt Chief Distribution Officer (FOTO)

LHA schrieb 21.04.25, 13:15

Das mit der Rückerstattung der französichen Quellensteuer funktioniert überhaupt nicht.

Die muß man beantragen(?) und dann kommt das Geld nicht.

Warum ist das so kompliziert? Das könnte doch bereits bei der Berechnung der deutschen Abgeltungssteuer berücksichtig werden.!!!

Obwohl ich eine DBA-Vollmacht bereits in 2022 nachweislich bei der deutschen Bank eingereicht habe, ist die

Rückerstattung von 2023 und 2024 nicht erfolgt.

Anfang Februar diesen Jahres erhielt ich ein Schreiben von der deutschen Bank zur Erstattung der französischen Quellensteuer für das Jahr 2024 mit

einem beigefügten Antrag über sechs Seiten. Diesen habe ich ordnungsgemäß ausgefüllt ( was für ein Aufwand ), inklusive einer Meldebestätigung vom

deutschen Finanzamt. Danach habe ich die für Frankreich relevanten Seiten an die Adresse Deutsche Bank AG, Internation TAX Processing, 60630 Frankfurt per

Post geschickt.

Geld habe ich auch auf diesen Antrag hin nicht bekommen.

Ich mache diesen Zirkus nicht mehr länger mit und werde mich von meinen Aktien noch vor dem ex-tag am 5.5.25 endgülig trennen.