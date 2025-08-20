US-Immobilienkrise lässt diese Aktie crashen – größter Einbruch seit 1973!

James Hardie Industries hat Anleger mit einer schwachen Prognose für das Nordamerika-Geschäft verschreckt. Die Aktie brach am Mittwoch in Sydney um knapp 28 Prozent auf 32 Australische Dollar ein und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit November 1973. Binnen Stunden verlor der Baustoffkonzern rund 6,9 Milliarden Australische Dollar (4,4 Milliarden US-Dollar) an Börsenwert.

Hintergrund ist die deutliche Abkühlung am US-Immobilienmarkt. "Hauseigentümer verschieben umfangreiche Renovierungsprojekte wie Fassadenerneuerungen und die Erschwinglichkeit bleibt das Haupthemmnis für Verbesserungen im Einfamilienhausbau", erklärte CEO Aaron Erter. Er sprach von einer schwächeren Bautätigkeit im Sommer als erwartet. Auch Neubauprojekte litten unter höheren Zinsen und einem gestiegenen Wohnungsangebot. "Die Nachfrage sowohl im Renovierungs- als auch im Neubausegment in Nordamerika bleibt herausfordernd", so Erter.

Im Quartal bis Ende Juni sanken die Faserzement-Umsätze in Nordamerika, dem wichtigsten Markt von James Hardie, um 12 Prozent auf 641,8 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn fiel um 29 Prozent auf 126,9 Millionen US-Dollar nach 177,6 Millionen im Vorjahr und blieb damit deutlich unter der Analystenschätzung von 158,5 Millionen US-Dollar. Für das Geschäftsjahr bis März 2026 prognostiziert das Unternehmen nun ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,05 bis 1,15 Milliarden US-Dollar – weniger als der Konsens von 1,23 Milliarden. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Gewinn bei 1,1 Milliarden.

"Der Ausverkauf spiegelt eine deutliche Verfehlung der Konsensschätzungen und eine gesenkte Prognose wider", sagte Morningstar-Stratege Lochlan Halloway. "Der Markt war sich der Schwäche im Immobiliensektor bereits bewusst, aber es sieht so aus, als sei der Tiefpunkt nun tiefer und langanhaltender als ursprünglich befürchtet."

Zwar legte James Hardie in Australien und Neuseeland beim Umsatz leicht zu, doch die Region bleibt herausfordernd. Hoffnung setzt der Konzern auf die Übernahme des US-Dielenherstellers Azek, die laut Erter "unsere Prognosen übertroffen" habe. Von neuen Produkten und Lieferverträgen erwartet das Unternehmen allerdings erst ab dem Geschäftsjahr 2027 größere Impulse.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die James Hardie Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 26,00EUR auf Frankfurt (21. März 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.



