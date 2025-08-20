Anixa Biosciences erhält von der Chinese National Intellectual Property Administration eine Patentbewilligung für seine Brustkrebsimpfstoff-Technologie

Der globale Schutz des geistigen Eigentums wird auf Märkte mit hoher Brustkrebsinzidenz ausgedehnt

Das neue Patent wird das geistige Eigentum am Brustkrebsimpfstoff in China zumindest bis in die 2040er-Jahre schützen

SAN JOSE, Kalifornien, 20. August 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass die Chinese National Intellectual Property Administration (CNIPA) einen Zulassungsbescheid (Notice of Allowance) für ein neues Patent erteilt hat, das sich auf die vom Unternehmen entwickelte Technologie eines innovativen Brustkrebsimpfstoffs bezieht. Dieses Patent, das exklusiv von der Cleveland Clinic lizenziert wurde, bietet dem Unternehmen Stoffschutz für seine neuartige Methode zur Behandlung und Prävention von Brustkrebs in China.

Mit dieser Zulassung baut Anixa sein internationales Portfolio an Immaterialgüterrechten weiter aus und festigt damit seine Führungsposition im Bereich der Krebsimmuntherapie. Das chinesische Patent ergänzt die in den Vereinigten Staaten und anderen wichtigen Ländern erteilten Patente und dient als wichtiger Schritt für zukünftige regulatorische und kommerzielle Maßnahmen außerhalb der Vereinigten Staaten.

„Dieses neu erteilte Patent unterstreicht einmal mehr die dauerhafte Anerkennung der Neuartigkeit und des Potenzials unseres Brustkrebsimpfstoffs“, erklärt Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa Biosciences. „Im Zuge unserer weiteren klinischen Entwicklung in den Vereinigten Staaten stärkt diese Genehmigung auch unsere Ausgangsposition für die Sondierung strategischer Möglichkeiten auf internationaler Ebene in Regionen, in denen es eine hohe Brustkrebsinzidenz gibt.“

Brustkrebs ist mittlerweile die am häufigsten diagnostizierte Krebsart bei Frauen in China, wobei die Inzidenz in den letzten zwei Jahrzehnten stetig gestiegen ist und jedes Jahr Hunderttausende neue Fälle hinzukommen. Es handelt sich hier um eine der weltweit größten und wachstumsstärksten Patientenpopulationen, und sich dieser Herausforderung zu stellen, ist eine der vorrangigen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Hier bedarf es innovativer präventiver Lösungen, wie etwa des Impfstoffs von Anixa.