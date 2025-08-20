Erste Erholungsansätze?
Adobe im Abwärtstrend: Dieser Konkurrenten-IPO verschärft die Lage!
Adobe unter Druck, Canva auf Expansionskurs: KI-Tools und Mitarbeiteraktienverkauf treiben Bewertung auf 42 Milliarden US-Dollar.
Nach einem Abwärtstrend seit Jahresbeginn 2024 zeigt die Adobe-Aktie nun erste Erholungsansätze. Der Kurs steigt nach dem Jahrestief im April bei rund 333 US-Dollar zunächst wieder an. Erste Widerstände liegen zwischen 374 und 376 US-Dollar. Schafft die Aktie den Sprung darüber, könnten kurzfristig 403 bis 422 US-Dollar möglich sein. Ein richtiges Kaufsignal gäbe es aber erst oberhalb von 434 US-Dollar, dann wäre ein großer Doppelboden vollendet.
Fällt der Kurs jedoch unter 330 US-Dollar zurück, drohen weitere Abgaben. Bei 317 bis 320 US-Dollar liegt eine letzte Notfallunterstützung, deren Bruch weiteres Abwärtspotenzial bis 299 US-Dollar oder gar zum Tief im Jahr 2022 bei rund 275 US-Dollar eröffnen könnte. Die Adobe-Aktie bleibt vorerst ein mittel- bis langfristiger Underperformer und es ist mit weiteren Kursverlusten zu rechnen.
Canva startet Aktienverkauf bei 42-Milliarden-Dollar-Bewertung
Die australische Designsoftware Canva hat einen Mitarbeiteraktienverkauf gestartet und erreicht damit eine Bewertung von 42 Milliarden US-Dollar – ein Plus von über 30 Prozent im Vergleich zu 32 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Mitarbeiter können Aktien an neue und bestehende Investoren verkaufen, darunter Fidelity und JPMorgan.
Canva setzt stark auf künstliche Intelligenz, um seine Tools weiterzuentwickeln und Umsatzwachstum zu fördern. Im April brachte das Unternehmen unter anderem einen KI-basierten Fotoeditor auf den Markt, um Firmenkunden von Konkurrenten wie Adobe oder Figma Inc. abzuwerben. Mit über 240 Millionen monatlich aktiven Nutzern und rund 3,3 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz ist Canva auf Wachstumskurs.
"Die überwältigende Nachfrage sowohl von neuen als auch von bestehenden Investoren ist ein großer Vertrauensbeweis für unsere Dynamik und das Ausmaß dessen, was noch vor uns liegt", so COO und Mitgründer Cliff Obrecht.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion