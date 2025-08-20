Adobe im Abwärtstrend: Dieser Konkurrenten-IPO verschärft die Lage!

Nach einem Abwärtstrend seit Jahresbeginn 2024 zeigt die Adobe-Aktie nun erste Erholungsansätze. Der Kurs steigt nach dem Jahrestief im April bei rund 333 US-Dollar zunächst wieder an. Erste Widerstände liegen zwischen 374 und 376 US-Dollar. Schafft die Aktie den Sprung darüber, könnten kurzfristig 403 bis 422 US-Dollar möglich sein. Ein richtiges Kaufsignal gäbe es aber erst oberhalb von 434 US-Dollar, dann wäre ein großer Doppelboden vollendet.

Fällt der Kurs jedoch unter 330 US-Dollar zurück, drohen weitere Abgaben. Bei 317 bis 320 US-Dollar liegt eine letzte Notfallunterstützung, deren Bruch weiteres Abwärtspotenzial bis 299 US-Dollar oder gar zum Tief im Jahr 2022 bei rund 275 US-Dollar eröffnen könnte. Die Adobe-Aktie bleibt vorerst ein mittel- bis langfristiger Underperformer und es ist mit weiteren Kursverlusten zu rechnen.