Ceridian HCM Holding - Aktie mit Kurssprung - 20.08.2025

Mit einer Performance von +4,44 % konnte die Ceridian HCM Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Ceridian HCM Holding bietet mit Dayforce eine führende HCM-Lösung, die Echtzeit-Datenverarbeitung und nahtlose Integration bietet. Hauptkonkurrenten sind Workday, ADP und SAP SuccessFactors.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Ceridian HCM Holding investiert war, konnte einen Gewinn von +6,64 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ceridian HCM Holding Aktie damit um +27,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ceridian HCM Holding auf -20,49 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

Ceridian HCM Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +27,26 % 1 Monat +12,16 % 3 Monate +6,64 % 1 Jahr +11,83 %

Informationen zur Ceridian HCM Holding Aktie

Es gibt 160 Mio. Ceridian HCM Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,50 Mrd.EUR wert.

MINNEAPOLIS and TORONTO, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Dayforce, Inc. (NYSE: DAY; TSX: DAY), a global human capital management (HCM) leader that makes work life better, announced today that it is engaged in advanced discussions with Thoma Bravo …

Ceridian HCM Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ceridian HCM Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ceridian HCM Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.