    Rennspiel Mario Kart

    Wüst verliert 'knapp' an der Konsole

    • Wüst spielt Mario Kart auf Gamescom, Platz 20.
    • Bär wird Achte, Wüst verliert "knapp" gegen sie.
    • Bär wurde beim Autofahren geblitzt, schneller Sieg?
    Foto: Daniel Kalker - picture alliance

    KÖLN (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat beim Spielen an der Konsole noch Potenzial. Der CDU-Politiker nahm bei seinem Rundgang über die Gamescom an einem Rennen des Videospiels Nintendo Mario Kart teil, dabei kam er unter 24 Spielern auf Platz 20. Neben ihm saß die für Games zuständige Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), die Achte wurde. Später sagte Wüst augenzwinkernd, man könne bei Mario Kart ja mal "knapp" gegen die Bundesforschungsministerin verlieren.

    Daraufhin stellte Bär infrage, dass das knapp gewesen sei. Sie habe leider nicht an der Konsole üben können, sei im realen Leben auf der Fahrt nach NRW zur Gamescom aber am Steuer ihres Autos schnell gewesen, sagte die Christsoziale. Leider zu schnell: "Ich wurde gestern geblitzt - vielleicht hat es auch damit etwas zu tun, dass ich heute bei Mario Kart etwas besser abgeschnitten habe als Du."/wdw/DP/jha

    Nintendo

    -3,20 %
    -2,81 %
    +6,14 %
    +12,93 %
    +61,00 %
    +84,66 %
    +86,87 %
    +346,35 %
    +334,32 %
    ISIN:JP3756600007WKN:864009

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nintendo Aktie

    Die Nintendo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 79,50 auf Tradegate (20. August 2025, 14:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nintendo Aktie um -2,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nintendo bezifferte sich zuletzt auf 103,87 Mrd..

    Nintendo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 120,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
