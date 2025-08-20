China erwägt erstmals Yuan-gestützte Stablecoins!

China bereitet nach Informationen von Insiderkreisen einen historischen Schritt vor: Zum ersten Mal erwägt die Regierung die Zulassung von Yuan -gestützten Stablecoins, um die internationale Nutzung seiner Währung zu beschleunigen. Der Plan, der noch in diesem Monat dem Staatsrat, Chinas Kabinett, vorgelegt werden soll, könnte einen grundlegenden Strategiewechsel in der Haltung des Landes zu digitalen Vermögenswerten markieren.

Der chinesische Staatsrat soll einen umfassenden Fahrplan diskutieren, der konkrete Ziele für die weltweite Nutzung des Yuan festlegen und die Zuständigkeiten der heimischen Aufsichtsbehörden definieren soll. Bestandteil des Plans sind auch Richtlinien zum Risikomanagement im Zusammenhang mit Stablecoins.

Ein hochrangiges Führungstreffen wird voraussichtlich Ende dieses Monats stattfinden, bei dem die obersten Staats- und Parteifunktionäre die Rolle von Stablecoins im globalen Finanzsystem diskutieren. Erwartet wird, dass Peking dabei auch die Grenzen der Nutzung absteckt – von Finanzinnovationen über Handelstransaktionen bis hin zu Investitionen.

Ein Strategiewechsel nach dem Krypto-Bann

Noch 2021 hatte China sämtliche Krypto-Handelsaktivitäten und das Mining von Bitcoin verboten – aus Sorge vor Risiken für die Finanzstabilität. Die nun angestrebte Integration von Stablecoins markiert daher eine fundamentale Neuausrichtung.

Hintergrund ist der wachsende internationale Wettbewerb: Stablecoins, die an den US-Dollar gekoppelt sind, dominieren den Markt mit über 99 Prozent Anteil, wie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich mitteilt. Allein in den USA treibt die Regierung unter Präsident Donald Trump derzeit den Aufbau eines regulatorischen Rahmens für Dollar-Stablecoins voran.

Asien bewegt sich bereits: Südkorea hat angekündigt, eigene Stablecoins einzuführen, während Japan an einer ähnlichen Infrastruktur arbeitet. Auch Hongkong hat Anfang August eine Stablecoin-Verordnung in Kraft gesetzt, die den Standort zu einem der ersten regulierten Märkte weltweit macht.

Yuan unter Druck im internationalen Zahlungsverkehr

Derzeit stagniert die globale Rolle der chinesischen Währung. Nach Angaben des Zahlungsdienstleisters SWIFT sank der Anteil des Yuan am internationalen Zahlungsverkehr im Juni auf 2,88 Prozent – den niedrigsten Wert seit zwei Jahren. Im Vergleich dazu hält der US-Dollar mit 47,19 Prozent eine dominierende Stellung.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



