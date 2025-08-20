Target setzt auf Insider als neuen CEO – Aktie stürzt ab

Die Entscheidung gilt als Signal für Kontinuität – doch die Börse reagierte enttäuscht: Die Aktie sackte im frühen Handel um bis zu 11 Prozent ab, Investoren hatten offenbar auf einen externen Neuanfang gehofft.

Führungswechsel beim US-Einzelhandelsriesen Target: Ab Februar übernimmt Michael Fiddelke, bisher Chief Operating Officer, den Chefposten. Der langjährige Insider folgt damit auf Brian Cornell, der nach rund zehn Jahren an der Spitze in die Rolle des Executive Chair wechselt.

Fiddelke, der 2003 als Praktikant bei Target startete und später als CFO sowie zuletzt als COO wichtige Stationen durchlief, steht vor großen Herausforderungen.

Der Konzern kämpft seit Längerem mit schwacher Nachfrage und einem harten Wettbewerb durch Walmart und Amazon. Im zweiten Quartal schrumpften die vergleichbaren Umsätze um 1,9 Prozent, weniger als von Analysten befürchtet. Der operative Gewinn fiel jedoch deutlich – die Marge sank auf 5,2 Prozent nach 6,4 Prozent im Vorjahr. Gründe waren aggressive Preisnachlässe, Kosten durch stornierte Bestellungen und eine schwächelnde Nachfrage nach Mode und Elektronik.

Trotz der schwachen Konsumstimmung bestätigte Target seine Jahresprognose. Mit einem Quartalsumsatz von 25,21 Milliarden US-Dollar übertraf der Konzern die Markterwartungen leicht. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 2,05 US-Dollar knapp über den Schätzungen.

Am Donnerstag werden die Earnings von Platzhirsch Walmart erwartet.

Fiddelke kündigte an, mit Nachdruck auf Wachstumskurs zurückzukehren. Schwerpunkte sollen eine stärkere Ausrichtung auf Trendprodukte, ein verbessertes Einkaufserlebnis und effizientere Abläufe durch Technologie sein. Ein neues Programm mit dem Namen "Fun 101" soll dabei für frische Impulse im Sortiment sorgen.

Belastend wirken allerdings neue US-Zölle unter Präsident Donald Trump, von denen Target wegen seiner Produktstruktur stärker betroffen ist als Wettbewerber. Hinzu kommt eine politisch aufgeladene Debatte um Diversitätsprogramme, die für Boykottaufrufe und Umsatzrückgänge sorgte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





